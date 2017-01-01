Осень года – но не осень жизни

Первые сентябрьские дни – еще теплые, еще ясные – навевают легкую грусть. Провожая взглядом улетающий желтый листок, подставляя ладошку под трепетный солнечный луч, мы невольно задумываемся о ходе времени. «Так быстро? Так странно...»

Но если осень года остановить нельзя, то с осенью жизни дело обстоит иначе. Современные разработки вполне позволяют сказать женскому возрасту: «Стоп». Заключить его в сияющую янтарную каплю, в оставшееся от Спаса наливное яблоко с медовым бочком – чтобы вместо повода для грустных мыслей возраст стал украшением.

Решение, которое предлагают отечественные специалисты тем, кто не хочет смириться с процессами старения, – это естественное омоложение кожи с помощью геля КОЛЛОСТ®, разработанного российскими учеными в лаборатории компании «Биофармахолдинг», действующей на базе НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи РАМН.

Профессионально выполненные инъекции инновационной российской разработки помогут восстановить упругость и гладкость, вернуть ровный здоровый цвет коже лица. Главное действующее вещество геля КОЛЛОСТ® – это натуральный коллагеновый белок, идентичный по структуре человеческому. Его уникальная способность устранять морщины, рубцы, следы акне и прочие кожные дефекты связана с умением проникать глубоко в структуру дермы и запускать там восстановительные биологические процессы. КОЛЛОСТ® стимулирует образование волокон природного белка, которые естественным образом заполняют морщинки, «обнуляя» отсчет.

Результат инъекций геля КОЛЛОСТ® становится заметен уже через 2 недели и сохраняется до года (особенно впечатляет действие геля в сочетании со здоровым образом жизни, налаженным режимом сна и отказом от вредных привычек). Приятная особенность процедуры заключается в том, что организм принимает внесенный извне коллаген «за своего» и на повторные инъекции реагирует уже быстрее. А процессы старения, наоборот, замедляются, поскольку КОЛЛОСТ® стимулирует выработку собственного коллагена.

Гель КОЛЛОСТ® прекрасно зарекомендовал себя как восстановительное средство после косметологических операций (подтяжек и т.п.), он помогает безоперационно подтянуть кожу вокруг глаз, убрать «гусиные лапки» и мимические морщины, вернуть четкость контуру лица, гладкость и тонус области шеи и декольте, омолодить кисти рук, которые так часто выдают «паспортный» возраст... Однако коллагеновый комплекс КОЛЛОСТ® успешно применяют не только косметологи – он используется и в пластической хирургии, и в травматологии... Везде, где необходимо избавиться от шрамов, дряблости и растяжек груди и живота, дефектов кожи, биопластический материал КОЛЛОСТ® приходит на помощь.

***

Коллагеновый комплекс КОЛЛОСТ® успешно прошел доклинические испытания, а уникальный состав геля и специальная технология, которая позволяет очищать коллаген от балластных веществ, сохраняя естественную трехспиральную структуру природного белка, запатентованы и защищены от подделок. Используемый для инъекций природный коллаген имеет высокую биосовместимость с тканями человеческого организма, а потому КОЛЛОСТ® сегодня широко применяется в косметических клиниках и медицинских учреждениях.

Первые осенние месяцы, с их комфортной прохладой и отсутствием активного солнца, идеальны для проведения косметологических процедур. В список которых современная женщина не колеблясь включает и пункт «Омоложение» – в этом быстро и эффективно поможет КОЛЛОСТ®. Главное, не забывать, что внутрикожные инъекции геля должен проводить только специалист с медицинским образованием в условиях клиники. Тогда процедура пройдет успешно, безопасно и принесет ожидаемые изменения.

Любите свой возраст. Пусть ваша осень будет прекрасной!