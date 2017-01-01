ТОП-5 актуальных пластических операций - осень 2017

В поисках новых эмоций, дабы избежать осенней депрессии, люди нередко решаются на смену образа: кто-то меняет прическу, кто-то – гардероб, а кто-то решается на пластическую операцию. Рассмотрим самые актуальные пластические операции, которые занимают пьедестал этой осенью. Эстетическая медицина достигла того уровня, когда процедуры становятся малоинвазивными, безопасными и эффективными. Ежегодно число поклонников пластики увеличивается, появляются новые методики, которые рождаются временем и модными течениями.

1. Блефаропластика

Блефаропластика позволяет взглянуть на мир по-новому как в прямом, так и в переносном смысле слова. Пластика век ‒ любимая операция женщин 35–50 лет. Это связано с появлением выраженных признаков старения. Все большую популярность приобретает круговая блефаропластика ‒ радикальный, но эффективный способ, который решает сразу несколько проблем, таких как птоз, морщины, асимметрия глаз. Однако все чаще к коррекции век прибегают молодые женщины, которые мечтают европеизировать черты лица. Пластика азиатских век позволяет удалить эпикантус (складку внутреннего угла глаза), при этом сохраняя индивидуальность пациента.

2. Ринопластика

Эстетическая операция по устранению дефектов носа всегда будет востребована человечеством. Ринопластика позволяет удалить горбинку, сузить или выпрямить спинку носа, устранить асимметрию ноздрей, изменить форму и размер крыльев носа. В некоторых случаях пациенту требуется септопластика, которая решает проблему дыхательных функций. Результат операции можно смоделировать заранее, это позволяет предупредить дальнейшие разногласия с врачом. Пластика носа ‒ ювелирная работа, требующая от пластического хирурга высоких навыков, поэтому рекомендуется тщательно подойти к выбору специалиста.

3. Коррекция груди

За последние пару лет путь от большой груди к маленькой был пройден по кругу несколько раз. Сегодня уменьшение груди так же востребовано, как и увеличение. Женщины выбрали новый вектор сексуальности: естественность и упругость. Неправильный образ жизни, гормональный дисбаланс, беременность и роды ‒ все это влияет на эластичность кожи груди. В большинстве случаев к пластическому хирургу обращаются женщины, которые ощутили на себе последствия вынашивания ребенка. На сегодняшний день существуют программы, например «Idealmom», которые комплексно решают послеродовые проблемы. Такой подход позволяет значительно сэкономить время, средства, найти общий язык с хирургом и выяснить все нюансы операций.

4. Липосакция

Липосакция ‒ быстрый и эффективный метод избавления от лишних килограммов для тех, кому сбросить вес не помогает даже строгая диета и изнурительные тренировки. Без вреда для здоровья за одну процедуру возможно откачать около 2–3 кг жировых отложений, расположенных между кожей и мышечной тканью. Благодаря новейшим методикам и технологиям в области медицины липосакция становится все менее травматичной, а восстановление проходит быстрее. Но нельзя забывать, что подобное хирургическое вмешательство может повлечь за собой ряд серьезных осложнений, поэтому доверять свое тело и здоровье следует только высококвалифицированному специалисту.

5. Интимная пластика

Все большую популярность завоевывают пластические операции, о которых не принято говорить вслух. Интимная пластика позволяет улучшить качество сексуальной жизни, изменить внешний вид половых органов, устранить дефекты, оставшиеся после родов, вернуть тонус мышцам, избавиться от дискомфорта при занятиях спортом и ношении обтягивающей одежды. Самые востребованные услуги – пластика половых губ, влагалища, клитора, гименопластика (восстановление девственной плевы) и инъекции филлерами.

Возможности женского тела действительно уникальны, но, увы, не безграничны. Не всегда удается одержать победу над недостатками во внешности, которые долгие годы не дают почувствовать себя женственной, привлекательной и желанной. Если цель прийти в гармонию со своим отражением в зеркале и обрести уверенность в себе кажется недостижимой, то не стоит бояться собственных мыслей о пластике. Только опытный врач поможет исправить горбинку на носу, обрести желаемый размер груди и избавиться от жировых отложений, перед которыми бессильны многочасовые занятия в спортзале и правильное питание.