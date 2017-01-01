Профессиональная косметика для пилинга
Пилинг является одной из наиболее щадящих и при этом эффективных методик против преждевременных морщин, акне, мелких рубцов и шрамов после угревой сыпи, избыточной пигментации. Во время процедуры удаляют ороговевшие клетки кожи с целью ее обновления, улучшения внешнего вида. Делают это с помощью двух видов воздействия на ткани:
- механического;
- химического.
В обоих случаях провоцируется повреждение кожи, после которого следует ее быстрое восстановление и омоложение, а также выравнивание. Сила воздействия зависит:
- от вида пилинга;
- концентрации в препарате активного вещества;
- длительности процедуры.
Результат виден практически сразу.
Особенности профессиональной косметики для пилинга от разных фирм
Во многом эффективность косметологического вмешательства зависит от того, насколько качественные препараты применяют в салоне, и от уровня квалификации специалистов.
В подборке профессиональной косметики для пилинга, которую реализует компания «Мартинес Имидж», представлены препараты высочайшего качества от производителей из нескольких стран:
- Франции (Ericson Laboratoire);
- Японии (Amenity);
- Южной Кореи (Phy-mong She);
- Италии (O.T.I.);
- Канады (Meillume).
Французские косметологи предлагают пользоваться не отдельной процедурой, а программой восстановления кожи (для лица и тела). Комбинация механического, химического мультикислотного и энзимного пилингов позволяет достичь быстрого и продолжительного эффекта.
Лебединый пилинг от корейских разработчиков рассчитан на чувствительную кожу. С его помощью без химического или механического повреждения эпителия можно избавиться от мелких морщин, рубцов и пигментных пятен. Допустимо применение средства в любое время года. Аналогично действуют японские пилинги.
Корейский платиновый пилинг — гарантия успеха в борьбе с различными дефектами кожи, в том числе вызванными возрастными изменениями.
Канадские производители разработали мультифакторные бустерные пилинги, которые позволяют подстраивать процедуру под индивидуальные особенности пациента.
Итальянские косметологи предлагают состав, которым можно пользоваться в период повышенной активности солнца.
Обучение использованию пилингов
Все пилинги имеют особенности, поэтому компания «Мартинес Имидж» предлагает обучение по нескольким направлениям. На семинарах рассматриваются показания к применению, нюансы каждого вида средств, возможности включения пилинга в программы эстетической коррекции, способы избежать побочных эффектов и сделать процедуру безопасной при максимальной эффективности.
Подробно ознакомиться с предложениями «Мартинес Имидж» можно на http://www.martines.ru/destinations/pilingi/