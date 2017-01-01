Профессиональная косметика для пилинга

Пилинг является одной из наиболее щадящих и при этом эффективных методик против преждевременных морщин, акне, мелких рубцов и шрамов после угревой сыпи, избыточной пигментации. Во время процедуры удаляют ороговевшие клетки кожи с целью ее обновления, улучшения внешнего вида. Делают это с помощью двух видов воздействия на ткани:

механического; химического.

В обоих случаях провоцируется повреждение кожи, после которого следует ее быстрое восстановление и омоложение, а также выравнивание. Сила воздействия зависит:

от вида пилинга;

концентрации в препарате активного вещества;

длительности процедуры.

Результат виден практически сразу.

Особенности профессиональной косметики для пилинга от разных фирм

Во многом эффективность косметологического вмешательства зависит от того, насколько качественные препараты применяют в салоне, и от уровня квалификации специалистов.

В подборке профессиональной косметики для пилинга, которую реализует компания «Мартинес Имидж», представлены препараты высочайшего качества от производителей из нескольких стран:

Франции (Ericson Laboratoire);

Японии (Amenity);

Южной Кореи (Phy-mong She);

Италии (O.T.I.);

Канады (Meillume).

Французские косметологи предлагают пользоваться не отдельной процедурой, а программой восстановления кожи (для лица и тела). Комбинация механического, химического мультикислотного и энзимного пилингов позволяет достичь быстрого и продолжительного эффекта.

Лебединый пилинг от корейских разработчиков рассчитан на чувствительную кожу. С его помощью без химического или механического повреждения эпителия можно избавиться от мелких морщин, рубцов и пигментных пятен. Допустимо применение средства в любое время года. Аналогично действуют японские пилинги.

Корейский платиновый пилинг — гарантия успеха в борьбе с различными дефектами кожи, в том числе вызванными возрастными изменениями.

Канадские производители разработали мультифакторные бустерные пилинги, которые позволяют подстраивать процедуру под индивидуальные особенности пациента.

Итальянские косметологи предлагают состав, которым можно пользоваться в период повышенной активности солнца.

Обучение использованию пилингов

Все пилинги имеют особенности, поэтому компания «Мартинес Имидж» предлагает обучение по нескольким направлениям. На семинарах рассматриваются показания к применению, нюансы каждого вида средств, возможности включения пилинга в программы эстетической коррекции, способы избежать побочных эффектов и сделать процедуру безопасной при максимальной эффективности.

Подробно ознакомиться с предложениями «Мартинес Имидж» можно на http://www.martines.ru/destinations/pilingi/