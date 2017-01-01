Топ-5 эффективных процедур для тех, кому за 30

Как молодая, так и зрелая кожа нуждается в обязательной уходе. В первом случае можно обойтись более щадящими процедурами, во втором ‒ не ошибиться и выбрать среди большого многообразия методик именно ту, которая сможет справиться с вашей проблемой. Рассмотрим топ-5 самых эффективных процедур для омоложения кожи.

1. Ультразвуковой SMAS-лифтинг на аппарате Ulthera System

Одна из любимых процедур многих пациентов ‒ ультразвуковой SMAS-лифтинг на аппарате Ulthera System ‒ омолаживает связки, стимулирует синтез коллагена в связочной структуре и в коже. Процедура абсолютно безболезненна и не требует дальнейшей реабилитации, так как кожа не повреждается. После ультразвукового воздействия наблюдается легкое покраснение, которое проходит через пару часов. Эффект проявляется постепенно и может сохраняться до 1,5 года. Единственное ограничение ‒ перегревание кожи. В течение двух недель необходимо воздержаться от посещения бани или сауны.

2. Подтяжка лица нитями Aptos

Нитевой лифтинг нитями Aptos великолепно подтягивает кожу, стимулирует выработку коллагена и длительно увлажняет кожу. Проводя нити через связки под кожей, можно получить эффект омоложения не только самой кожи, но и связок. Реабилитационный период составляет от 3 до 7 дней, в зависимости от индивидуальных особенностей пациента. Часть нитей заправлены в атравматичные канюли, которые не повреждают кожу, поэтому при их использовании вероятность гематом минимальная. Первое время будет возникать ощущение болезненности и скованности на лице, поэтому важно следовать рекомендациям специалиста. После первой процедуры эффект сохраняется до года, при повторном сеансе ‒ до двух лет.

3. Шлифовка кожи на различных фракционных лазерах

Лазерные методики ‒ наиболее эффективные инструменты омоложения, которые всегда обеспечивают выраженный результат. В зависимости от состояния и типа кожи специалист подбирает наиболее подходящий метод коррекции возрастных дефектов. При выборе СО2-лазера можно добиться потрясающего лифтинг-эффекта и избавиться от морщин и пигментации. Курс составляет 3‒4 процедуры 1 раз в 2 месяца. После фракционной шлифовки СО2-лазером наблюдается выраженный отек и покраснение. Однако стоит помнить: именно СО2-лазер имеет самую длинную волну (10 500 нм), что обеспечивает максимальный эффект омоложения. При шлифовке эрбиевым лазером Dermablate реабилитация занимает меньше времени. Такая методика подходит даже для нежной периорбитальной области. После процедуры уменьшается глубина морщин, уходит пигментация, подтягивается овал лица. Нельзя не затронуть самый популярный вид шлифовки ‒ неаблятивный. Лазер Fraxel Dual не предполагает образование корки на верхних слоях эпидермиса, подходит для разных возрастов и имеет короткую безболезненную реабилитацию. Достаточно 4‒6 процедур ‒ и кожа помолодеет на несколько лет.

4. Игольчатый радиоволновой лифтинг на аппарате Infini

Высокоточное воздействие радиоволны, которая на современных аппаратах подается через иглы, позволяет добиться желаемого преображения за короткий срок и с минимальным реабилитационным периодом. После воздействия исчезают морщины, расширенные сосуды, пигментация, кожа подтягивается и приобретает здоровый вид. Непродолжительное время может беспокоить ощущение жжения и покраснение, в целом реабилитация составляет около трех дней.

5. Плазмотерапия Regen Lab

Уникальная методика обеспечивает мощное обновление кожи, за счет инъекций собственной плазмы пациента, обогащенной тромбоцитами. Плазма вводится на уровень подкожно-жировой клетчатки и стимулирует работу стволовых клеток. После плазмотерапии нормализуется кровообращение, улучшается обмен веществ, происходит глубокое естественное омоложение без риска отторжения и аллергических реакций. Процедура дает эффект лифтинга за счет стимуляции синтеза коллагена, выработки собственной гиалуроновой кислоты и активизации обмена веществ. Кожа начинает работать, как будто ей 25 лет. Для достижения оптимального эффекта достаточно 3‒4 процедур 1 раз в месяц. После 40 лет курс плазмотерапии следует обязательно проходить раз в год.

Ухоженное лицо в любом возрасте выглядит красиво. Достаточно научиться прислушиваться к своему организму и найти настоящего специалиста.