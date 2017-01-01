Босые ножки: все о летней обуви

Синоптики говорят, это лето будет долгим. Поэтому рано думать о демисезонным сапожках, ведь в августе и сентябре еще можно будет щеголять в прекрасных летних туфлях. Кстати, а какие у вас? Давайте поговорим о модной летней обуви и о том, как ухаживать за ножками, чтобы достичь идеального образа. Каждая из нас знает – есть два секрета: правильный выбор обуви и должный уход за ногами!

Выбор обуви

Полнота и ширина

Они не менее важны, чем правильный размер. Если пальцы будут слишком сдавлены узким носком, общий вид будет не самым эстетичным, а длительное ношение такой пары может привести к деформации стопы и даже появлению косточек. Не лучшим образом выглядят и ремешки, которые впиваются в подъем. Поэтому выбирать новую пару лучше во второй половине дня, когда нога слегка отекла. Но и излишне широкой обувь тоже не должна быть, ведь плохо зафиксированная на ноге она может стать причиной травм.

Возраст и обувь – есть ли связь?

В модели и дизайне – нет. Времена, когда шлепанцы или красочные босоножки носили только молодые девушки, прошли. Учитывать нужно только то, что со временем походка меняется, ноги могут уставать и отекать больше. А в очень зрелом возрасте нередко появляется и неуверенность в движениях. Поэтому осторожно надо относиться к шпилькам, тем более что обувные дизайнеры предлагают массу других вариантов – устойчивые платформы, тонкие короткие и устойчивые круглые каблуки.

Только ли натуральная кожа?

Натуральная кожа – этот дышащий материал стабильно пользуется спросом – он не парит ногу, износостойкий, держит форму и статусно выглядит. Не менее популярна и ткань – она лучше подходит для создания ярких летних образов благодаря разнообразию принтов. Все чаще в коллекциях можно встретить обувь из искусственной кожи – это дань эко-тренду, благо современные технологии сделали ее характеристики максимально приближенными к натуральному материалу. Не стоит отметать и резину с силиконом – самые яркие шлепанцы и сандалии делают именно из них. Только носить такую обувь желательно не целый день, воздух она не пропускает, и нога потеет в местах соприкосновения. Если же хочется поддержать тренд ugly shoes, то лучше выбрать модели из крослайта (из него делают Crocs) или похожих материалов.

Актуальные тренды: модели и цвета

С каждым годом дизайнеры предлагают все больше разнообразия – выбор просто огромный: суперпопулярные мюли с закрытым подъемом и открытой пяткой, слипоны и эспадрильи, классические лодочки и босоножки с завязками, шлепанцы на плоской подошве – марокканские слипперы (с узким закрытым носком) и слайдсы (с открытыми пальчиками)… И это далеко не полный перечень трендовых моделей!

Каблуки тоже могут быть разными: шпильки и тонкие каблучки высотой 3-4 см, платформы из 70-х (вот прямо очень высокие и часто ярко декорированные, можно даже принтами и блестками), варианты с необычной формой и в виде логотипов брендов, и, конечно, новинка сезона – абсолютно круглые.

Да и цветовая палитра практически не ограничена: модные дизайнеры работают с классическим черным и красным, активно вводят насыщенный синий, используют яркие и даже неоновые оттенки, в тренде – золото и серебро. Пастель же понемногу покидает лидирующие позиции, например, на смену мятному приходит насыщенный зеленый. Популярен многоцвет и радужные сочетания, а вот с анималистичными принтами лучше попрощаться.

Внимание на ноги

Если перефразировать известное выражение, то лучшая обувь – красивые ноги. Особенно актуально это для летних моделей, в которых сразу видны натоптыши, шелушащаяся кожа и необработанные ногти.

Ухаживать за кожей ног надо постоянно, но перед сменой гардероба не помешает присмотреться к ней более внимательно. Если на пяточках только наметились или уже появились небольшие мозоли или натоптыши, их вполне можно убрать в домашних условиях – пилки, скрабы и средства с салициловыми и АНА-кислотами вам в помощь. С более грубыми наростами сможет справиться только специалист, например, лазером. Никогда не пользуйтесь для этого бритвой! Она затронет и живые участки кожи, что вызовет защитную реакцию и образование новых наростов.

Важная деталь – розовые пяточки умиляют только у младенцев. Избавиться от этого оттенка помогают скрабы. И откажитесь от натирающих туфель перед переходом на летнюю обувь! Их отметки могут свести на нет все впечатление от самых красивых моделей.

Красивые ногти

Самые примечательные места на пальчиках – ногти. Кутикулы на них нужно убирать не менее тщательно, чем на руках, да и форма имеет значение. Обязательно пройдитесь по ногтям полирующей пилочкой – они буквально засияют! С вросшим ногтем тоже лучше пойти к профессионалу. Но можно и предупредить проблему – не срезайте ногти «под корешок» и не носите слишком узкую обувь.

Не забудьте о ступнях!

Почему-то именно их часто обходят вниманием. А ведь на них мало сальных желез, поэтому кожа, особенно сбоку, часто пересушенная, на ней видно множество мелких морщинок, бывает и шелушение. Теперь добавьте к этому контраст светлых ступней с загорелой кожей и станет понятно – открытая обувь сразу привлечет внимание к подобным проблемам. Тут поможет специальная косметика, например, крем для ног Kiehl’s с повышенными увлажняющими свойствами.

Если ситуация совсем печальная, лучше всего нанести средство на всю ночь и надеть сверху хлопчатобумажные носки. Кстати, что удобно – крем можно использовать и для других участков тела: на руках, локтях, коленках.

Ухаживаем за подъемом

Независимо от состояния стоп кожа на подъеме тоже нуждается во внимании. Она потеет в закрытой в этой области обуви, ее сдавливают ремешки, а сверху непременно садится дорожная пыль. Поэтому тщательное очищение должно стать частью ежедневного ритуала. Мягкая щеточка и скрабы творят чудеса, только трите кожу без лишних усилий. А после не забудьте нанести ухаживающий крем!

Не забывайте об уходе за ногами и в путешествиях. Положите в косметичку, которая идет в наборах Kiehl’s, пилочку и крем для ног – этого достаточно, чтобы провести несколько дней на море, радуясь своему летнему образу в стильной открытой обуви!