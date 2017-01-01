В топ-5 самых красивых девушек северной столицы вошли Яна Каролина Отман, Наталья Мартынова, Маргарита Слуцкая, Юлия Ионина и Ксения Молоткова.

Топ-5 самых красивых девушек северной столицы:

1. Яна Каролина Отман

Instagram: miss_othman

Яна Каролина Отман — молодая девушка из Санкт-Петербурга, которая недавно стала мисс Санкт-Петербург 2017, а также является секс-символом России 2017.

Девушке всего 26 лет, но она уже успела получить звание одной из наиболее привлекательных женщин Европы в рейтинге Most Beautiful and Successful Women 2017. Кроме того, совсем недавно Каролина создала проект Rally Peace, который направлен на укрепление мира и преодоление военных конфликтов между странами.

Яна Каролина Отман является настоящим примером для подражания: она умеет успевать в жизни все и удачно совмещать не только уход за собой, но и активную социальную деятельность, благодаря которой мир становится лучше. Она наделена не только великолепной красотой и стройной фигурой, но и очень доброй душой, что является идеальным сочетанием. Именно поэтому она достойна быть на первом месте среди топ-5 самых красивых девушек Санкт-Петербурга.

2. Наталья Мартынова

Instagram: martynovanatalya

Наталья Мартынова — еще очень юная девушка, ей недавно исполнился 21 год. Но она уже не по возрасту популярна и успешна. Она работает профессиональной моделью, но кроме этого является студенткой престижного Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета, где получает образование архитектора-дизайнера. Это свидетельствует о том, что она не только невероятно красива, но и умная и креативная.

Девушка ведет очень активную социальную жизнь и мечтает в более зрелом возрасте открыть собственную студию архитектурного дизайна, так как ей невероятно нравится ее специальность. Кроме того, она участвует в женской сборной по легкой атлетике в университете и часто выступает на различных соревнованиях. Приятно, когда красивая девушка не забывает о необходимости получения хорошего образования и старается постоянно развиваться интеллектуально.

У Натальи Мартыновой — идеальная фигура, и это неудивительно: она регулярно посещает тренажерный зал, а также занимается танцами на пилоне. Кроме того, она очень любит активный отдых, обожает кататься на сноуборде и много путешествовать. Девушка старается всячески развиваться, постоянно открывать для себя что-то новое и познавать в себе неожиданные таланты. Еще в достаточно юном возрасте эта известная российская фотомодель получила титул «Мисс MAXIM», а также успела поучаствовать в шоу «Холостяк».

3. Маргарита Слуцкая

Instagram: sl_rita

Эта молодая девушка однозначно входит в топ самых красивых девушек Санкт-Петербурга. Ей всего 23 года, но она успела поступить на факультет журналистики в СПБГУ и стать успешной моделью благодаря своей идеальной внешности. Она зарабатывает на жизнь, работая в ресторанном бизнесе.

Девушка обладает идеальной внешностью и прекрасной фигурой. Она популярна не только среди сильной половины человечества — у нее есть множество поклонников и среди девушек. Маргарита Слуцкая имеет собственный канал на Ютубе, где ведет свой видеоблог. Там она рассказывает девушкам о том, как нужно вести себя с мужчинами, как правильно ухаживать за собой, а также делится другими женскими хитростями. В основном в своих видео она дает полезную информацию, которая касается темы косметологии и ухода за телом. Поэтому ее видеоблог не только интересный, но и весьма познавательный, так как помогает юным девушкам стать лучше.

Маргарита Слуцкая уделяет внимание и своему интеллектуальному развитию, обучаясь в престижном университете.

Кроме того, девушка уже успела сняться в популярном клипе известного певца Тимати и поучаствовать в шоу «Холостяк».

4. Юлия Ионина

Instagram: juliaioninaofficial

Эта невероятно красивая женщина является обладательницей таких титулов как «Миссис Санкт-Петербург»-2012, «Миссис Балтия»-2013, «Миссис Россия International 2013 Северо-Запад» и Mrs Queen Beauty World 2014 и является также многодетной мамой: у Юлии Иониной трое детей. Кроме того, она является основательницей благотворительного фонда «Красота и милосердие» и имеет два высших образования.

Юлию Ионину можно действительно ставить в пример как образец для подражания подрастающему поколению девушек, так как эта невероятно красивая женщина успевает абсолютно все: следить за собоу и регулярно посещать тренажерный зал, иметь счастливую семью и троих детей, вести очень активную социальную жизнь и при этом быть умной и образованной.

Как рассказывает сама Юлия, она боялась, что после рождения детей застрянет дома и станет домохозяйкой, но невероятно счастлива, что ей удается совмещать активный образ жизни и множество увлечений с поддержанием семейного очага.

5. Ксения Молоткова

Instagram: kumakurkuma

Эта молодая и невероятно привлекательная девушка успела не только насобирать множество подписчиков в Instagram, но и стать очень популярным бьюти-блогером, так как прекрасно разбирается в косметике и всегда сможет посоветовать лучшие средства для ухода за лицом и телом. У нее на странице можно найти множество советов по поводу средств для макияжа, что поможет юным девушкам стать еще красивее и привлекательнее. Кроме того, девушка ведет активный образ жизни и предпочитает активный отдых, поэтому много путешествует и регулярно занимается спортом.