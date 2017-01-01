Что такое виниры? Виниры на зубы, виды и преимущества

Задумывались ли вы когда-нибудь, в чем секрет красивой голливудский улыбки? Ведь не дается же она знаменитостям от природы! Да, в большинстве случаев она является результатом профессиональной работы стоматолога. И, как правило, для этого используются виниры на передние зубы. Именно эти незаметные пластины создают идеально ровный ряд белоснежных зубов, которыми так восхищаются окружающие. Почему именно эту процедуру рекомендуют стоматологи и что нужно знать, прежде чем испытать ее действие на себе? Давайте разберемся во всех необходимых нюансах подробнее.

Что такое виниры и каков принцип их действия

Виниры — это специальные пластины толщиной 0,5 – 0,7 мм, созданные из прочного материала, которые клеятся на зубы (как правило, передние).

Как крепятся виниры

В зависимости от вида, такие пластины надеваются, как сразу, так и за несколько походов к стоматологу. Во время этих визитов, доктор исследует состояние зубов, чистит их и пломбирует, если есть в этом необходимость. Затем подбирается подходящий материал, цвет, похожий на родной цвет эмали, делается слепок. По слепку создаются индивидуальные виниры, которые скроют выявленные дефекты и неровности. Во время этого же визита стоматолог стачивает верхний слой зубов (возможно применение анестезии) и обязательно! надевает на сточенные участки временные пластины.

Полезно знать.

Стачивание необходимо для того, чтобы избежать неестественных выпуклостей при надевании пластин.

Через некоторое время (как правило, через пару недель) надеваются уже готовые, постоянные виниры. Крепятся они с помощью специального клея, цвет которого тоже подбирается индивидуально.

Виды виниров

Композитные

Создаются из похожего на пломбировочный материала и могут быть установлены с первого посещения к стоматологу. Самые дешевые из всех. Но и самые нестойкие. Срок их службы, в среднем, составляет от 2 до 4 лет. Их не рекомендуется применять в стремлении придать улыбке эстетичности. Это связано с тем, что они темнеют со временем под действием различных факторов (употребление чая, кофе, моркови и прочей окрашивающей пищи). Поэтому периодически нужно будет посещать стоматолога для шлифовки.

Керамические (фарфоровые)

Самые популярные. Делаются из керамики, напоминающей по внешнему виду зубную эмаль. Могут прослужить 7 – 15 лет при правильном уходе. Не темнеют со временем.

Диоксидциркониевые

В основе — диоксидциркониевый каркас, покрытый керамикой. Самые прочные, но крепить их трудно. Да и сама технология изготовления довольно сложна. Виниры из диоксида циркония изготавливаются на специальном оборудовании, в процессе трехмерного вытачивания.

Люминиры

Значительно тоньше всех (около 0,2 мм). При их применении стачивание не нужно. Крепятся на специальный цемент, обогащенный минералами. Срок службы — до 20 лет. Являются самыми дорогими, но и помогают достичь самого лучшего эстетического эффекта.

Показания к применению

некрасивая форма родных зубов;

неэстетичный цвет эмали, которая не поддается отбеливанию;

устранение и скрытие сколов, трещин, щелей.

Также виниры могут быть рекомендованы при слабом тонусе мышц лица, чтобы создать эффект лифтинга.

Что нужно знать перед процедурой

Несмотря на то, что виниринг делает зубы красивее, а улыбку — совершеннее, результат зависит от профессионализма стоматолога. Опытный специалист не будет убеждать вас прибегать к этой процедуре, если устранить проблему можно по-другому. Ведь зубы стачиваются безвозвратно, и виниры придется носить все время. К тому же есть случаи, когда их ставить вообще нельзя и компетентный врач вам об этом скажет.

Возможные противопоказания

бруксизм (скрежет зубами);

чрезмерная стираемость эмали;

хобби, связанные с повышенным риском травматизма челюсти (бокс и прочее);

неправильный прикус.

Преградой может стать и отсутствие жевательных зубов, так как тогда нагрузка будет идти на зубы передние и это приведет к повреждению виниров. Но все это обсуждается в каждом конкретном случае. Получить правильную консультацию можно в Esthetic Classic Dent – клинике имплантологии и эстетической стоматологии Доктора Шматова.

Помните, виниры — это на всю жизнь, а значит, устанавливать их нужно качественно и с гарантиями. И пусть ваша улыбка будет неотразимой всегда.