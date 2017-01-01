Самая главная ошибка в питании, которая мешает похудеть

Большинство из нас периодически, а некоторые и с завидным постоянством, борются с лишним весом. Как правило, в первую очередь, мы обращаем внимание на опыт, в решении данной проблемы, своих знакомых, родственников или друзей. А потом, очень часто возникает вопрос – почему одним помогает, и они быстро сбрасывают избыточный вес при одинаковой программе, а другие, наоборот, набирают его?

Организм каждого человека по разному относится к пище – одному можно съесть очень много и не поправиться ни на грамм, а у другого «только от вида еды» вес увеличивается. Генетическая предрасположенность к ожирению, диабету, авитаминозу, и другим заболеваниям заложена в нас природой!

В этом случае на помощь придет нутригенетика – это целая наука, которая определит наиболее правильный тип питания с учетом генетических особенностей организма. Так как некоторые диеты могут не только повысить риск возникновения хронических заболеваний, но и даже существенно обострить их форму!

Возникла данная наука в конце 2010 года и показала, что каждого человека можно отнести к одной из трех групп по способности снижать вес на фоне диеты. Для первой, например, – необходимо снижать потребление жиров, для второй – ограничивать объем углеводов, а для третьей – требуются физические нагрузки с определенным типом питанием. И отвечают, за весь процесс похудения, в нашем организме всего четыре гена.

Также можно упомянуть и другие ошибки в питании, которые не способствуют похудению, а именно:

Голодание.

Некоторые ошибочно считают, что чем меньше ешь, тем быстрее похудеешь. С одной стороны может быть и так. Но большинство при такой методике успешно наоборот набирают лишние килограммы. При ограниченном поступлении еды, организм воспринимает это как стрессовую ситуацию, и старается накопить себе на «черный день» запасы в виде жировой прослойки. Правильней всего было бы придерживаться методики дробного питания – то есть питаться маленькими порциями через каждые два-три часа.

Некоторые ошибочно считают, что чем меньше ешь, тем быстрее похудеешь. С одной стороны может быть и так. Но большинство при такой методике успешно наоборот набирают лишние килограммы. При ограниченном поступлении еды, организм воспринимает это как стрессовую ситуацию, и старается накопить себе на «черный день» запасы в виде жировой прослойки. Правильней всего было бы придерживаться методики дробного питания – то есть питаться маленькими порциями через каждые два-три часа. Ограничение жидкости.

Для хорошего метаболизма организму человека необходимо ежедневно выпивать не менее одного литра воды в день. Помимо хорошей работы внутренних органов, также улучшается состояние кожи, волос, ногтей – они становятся крепче, блестят. Если обыкновенную воду пить сложно, то можно делать различные чаи, например самыми полезными будут травяные или с добавлением ягод, а также зеленые. Вода организму человека жизненно необходима.

Для хорошего метаболизма организму человека необходимо ежедневно выпивать не менее одного литра воды в день. Помимо хорошей работы внутренних органов, также улучшается состояние кожи, волос, ногтей – они становятся крепче, блестят. Если обыкновенную воду пить сложно, то можно делать различные чаи, например самыми полезными будут травяные или с добавлением ягод, а также зеленые. Вода организму человека жизненно необходима. Полный отказ от жиров.

По мнению многих худеющих, самым главным их врагом считаются жиры, которые способствуют набору веса. Но мало кто знает, что жиры бывают не только вредными, но и полезными - мононенасыщенные и полиненасыщенные - такие вещества наоборот должны присутствовать в пище и, особенно, тех, кто собирается похудеть. Благодаря им человек остается в форме и энергичным. Продукты, которые помогают убрать лишние сантиметры: это рыба красных сортов (лосось, семга и другие), оливковое масло, авокадо, орехи (менее калорийными будут кешью, фисташки, миндаль). А вот от транс-жиров необходимо отказаться. Они содержатся в продукции фастфуда, копченом, жареном и сладком.

По мнению многих худеющих, самым главным их врагом считаются жиры, которые способствуют набору веса. Но мало кто знает, что жиры бывают не только вредными, но и полезными - мононенасыщенные и полиненасыщенные - такие вещества наоборот должны присутствовать в пище и, особенно, тех, кто собирается похудеть. Благодаря им человек остается в форме и энергичным. Продукты, которые помогают убрать лишние сантиметры: это рыба красных сортов (лосось, семга и другие), оливковое масло, авокадо, орехи (менее калорийными будут кешью, фисташки, миндаль). А вот от транс-жиров необходимо отказаться. Они содержатся в продукции фастфуда, копченом, жареном и сладком. Ограничение приема пищи после 18.00.

Самое главное правило вечернего приема пищи – ужинать надо не позднее, чем за четыре часа до сна. За такое время организм успевает переработать пищу и сон будет спокойнее и крепче. Соответственно, если человек привык ложиться спать в районе 12 часов ночи, то после такого раннего ужина он больше будет испытывать дискомфорт. Можно просто посоветовать в этом случае - съесть более легкую пищу.

Самое главное правило вечернего приема пищи – ужинать надо не позднее, чем за четыре часа до сна. За такое время организм успевает переработать пищу и сон будет спокойнее и крепче. Соответственно, если человек привык ложиться спать в районе 12 часов ночи, то после такого раннего ужина он больше будет испытывать дискомфорт. Можно просто посоветовать в этом случае - съесть более легкую пищу. Экстренное похудение.

Большим заблуждением считается, что за несколько дней можно сбросить несколько килограмм. Во-первых это очень тяжело морально – в один миг отказаться от пищевых привычек, которые закладывались годами. Во-вторых даже если кто-то и выдерживает, то после завершения данной процедуры – аппетит и «любовь» к ограниченным продуктам возрастает с удвоенной силой, что влечет за собой резкий набор веса, и может даже превысить первоначальный.

Большим заблуждением считается, что за несколько дней можно сбросить несколько килограмм. Во-первых это очень тяжело морально – в один миг отказаться от пищевых привычек, которые закладывались годами. Во-вторых даже если кто-то и выдерживает, то после завершения данной процедуры – аппетит и «любовь» к ограниченным продуктам возрастает с удвоенной силой, что влечет за собой резкий набор веса, и может даже превысить первоначальный. Отказ от завтрака.

Завтракать необходимо, так как организм проголодался за восемь часов сна и ему нужна энергия. Принимать пищу лучше всего до 9-10 утра. Именно таким образом мы пробуждаем тело и ускоряем обмен веществ. Если этого не делать, тогда можно накопить лишние сантиметры. Так же завтрак заряжает нас энергией на весь день, поднимает настроение, улучшает помять и внимание, спасает от стресса.

Завтракать необходимо, так как организм проголодался за восемь часов сна и ему нужна энергия. Принимать пищу лучше всего до 9-10 утра. Именно таким образом мы пробуждаем тело и ускоряем обмен веществ. Если этого не делать, тогда можно накопить лишние сантиметры. Так же завтрак заряжает нас энергией на весь день, поднимает настроение, улучшает помять и внимание, спасает от стресса. Употребление обезжиренных продуктов.

Обезжиренные продукты, такие как творог, кефир, молоко, йогурт и другие, заставляют неосознанно нас потреблять на порядок больше пищи, чем с обыкновенным содержанием жира. Вдобавок ко всему, они не дают такой сытости – через небольшой промежуток времени опять наступает чувство голода. Витамины и микроэлементы из таких продуктов усваиваются намного хуже, что сводит на нет всю полезность.

Обезжиренные продукты, такие как творог, кефир, молоко, йогурт и другие, заставляют неосознанно нас потреблять на порядок больше пищи, чем с обыкновенным содержанием жира. Вдобавок ко всему, они не дают такой сытости – через небольшой промежуток времени опять наступает чувство голода. Витамины и микроэлементы из таких продуктов усваиваются намного хуже, что сводит на нет всю полезность. Недостаток сна.

Недосып напрямую связан с набором лишнего веса. Если человек спит менее 8-9 часов в сутки замедляется метаболизм и начинает вырабатываться гормон стресса кортизол, который не только мешает терять лишние килограммы, но и способствует накоплению новых.

Недосып напрямую связан с набором лишнего веса. Если человек спит менее 8-9 часов в сутки замедляется метаболизм и начинает вырабатываться гормон стресса кортизол, который не только мешает терять лишние килограммы, но и способствует накоплению новых. «Полезные» сладости.

При замене конфет, печенья и других кондитерских изделий на полезные орехи, батончики и сухофрукты необходимо обратить внимание на их калорийность. Они, конечно, полезней, но необходимо соблюдать нормы их потребления.

Исходя из вышеизложенного, хочется все-таки обратить внимание на нутригенетику и посоветовать сдать ДНК тест (один раз в жизни), чтобы уже точно определить, что нужно конкретно Вашему организму, а не скитаться годами в поисках подходящего метода похудения.

Автор: Валерий Полуновский, микробиолог “Национального Центра Генетических Исследований”