Самая главная ошибка в питании, которая мешает похудеть
Большинство из нас периодически, а некоторые и с завидным постоянством, борются с лишним весом. Как правило, в первую очередь, мы обращаем внимание на опыт, в решении данной проблемы, своих знакомых, родственников или друзей. А потом, очень часто возникает вопрос – почему одним помогает, и они быстро сбрасывают избыточный вес при одинаковой программе, а другие, наоборот, набирают его?
Организм каждого человека по разному относится к пище – одному можно съесть очень много и не поправиться ни на грамм, а у другого «только от вида еды» вес увеличивается. Генетическая предрасположенность к ожирению, диабету, авитаминозу, и другим заболеваниям заложена в нас природой!
В этом случае на помощь придет нутригенетика – это целая наука, которая определит наиболее правильный тип питания с учетом генетических особенностей организма. Так как некоторые диеты могут не только повысить риск возникновения хронических заболеваний, но и даже существенно обострить их форму!
Возникла данная наука в конце 2010 года и показала, что каждого человека можно отнести к одной из трех групп по способности снижать вес на фоне диеты. Для первой, например, – необходимо снижать потребление жиров, для второй – ограничивать объем углеводов, а для третьей – требуются физические нагрузки с определенным типом питанием. И отвечают, за весь процесс похудения, в нашем организме всего четыре гена.
Также можно упомянуть и другие ошибки в питании, которые не способствуют похудению, а именно:
- Голодание.
Некоторые ошибочно считают, что чем меньше ешь, тем быстрее похудеешь. С одной стороны может быть и так. Но большинство при такой методике успешно наоборот набирают лишние килограммы. При ограниченном поступлении еды, организм воспринимает это как стрессовую ситуацию, и старается накопить себе на «черный день» запасы в виде жировой прослойки. Правильней всего было бы придерживаться методики дробного питания – то есть питаться маленькими порциями через каждые два-три часа.
- Ограничение жидкости.
Для хорошего метаболизма организму человека необходимо ежедневно выпивать не менее одного литра воды в день. Помимо хорошей работы внутренних органов, также улучшается состояние кожи, волос, ногтей – они становятся крепче, блестят. Если обыкновенную воду пить сложно, то можно делать различные чаи, например самыми полезными будут травяные или с добавлением ягод, а также зеленые. Вода организму человека жизненно необходима.
- Полный отказ от жиров.
По мнению многих худеющих, самым главным их врагом считаются жиры, которые способствуют набору веса. Но мало кто знает, что жиры бывают не только вредными, но и полезными - мононенасыщенные и полиненасыщенные - такие вещества наоборот должны присутствовать в пище и, особенно, тех, кто собирается похудеть. Благодаря им человек остается в форме и энергичным. Продукты, которые помогают убрать лишние сантиметры: это рыба красных сортов (лосось, семга и другие), оливковое масло, авокадо, орехи (менее калорийными будут кешью, фисташки, миндаль). А вот от транс-жиров необходимо отказаться. Они содержатся в продукции фастфуда, копченом, жареном и сладком.
- Ограничение приема пищи после 18.00.
Самое главное правило вечернего приема пищи – ужинать надо не позднее, чем за четыре часа до сна. За такое время организм успевает переработать пищу и сон будет спокойнее и крепче. Соответственно, если человек привык ложиться спать в районе 12 часов ночи, то после такого раннего ужина он больше будет испытывать дискомфорт. Можно просто посоветовать в этом случае - съесть более легкую пищу.
- Экстренное похудение.
Большим заблуждением считается, что за несколько дней можно сбросить несколько килограмм. Во-первых это очень тяжело морально – в один миг отказаться от пищевых привычек, которые закладывались годами. Во-вторых даже если кто-то и выдерживает, то после завершения данной процедуры – аппетит и «любовь» к ограниченным продуктам возрастает с удвоенной силой, что влечет за собой резкий набор веса, и может даже превысить первоначальный.
- Отказ от завтрака.
Завтракать необходимо, так как организм проголодался за восемь часов сна и ему нужна энергия. Принимать пищу лучше всего до 9-10 утра. Именно таким образом мы пробуждаем тело и ускоряем обмен веществ. Если этого не делать, тогда можно накопить лишние сантиметры. Так же завтрак заряжает нас энергией на весь день, поднимает настроение, улучшает помять и внимание, спасает от стресса.
- Употребление обезжиренных продуктов.
Обезжиренные продукты, такие как творог, кефир, молоко, йогурт и другие, заставляют неосознанно нас потреблять на порядок больше пищи, чем с обыкновенным содержанием жира. Вдобавок ко всему, они не дают такой сытости – через небольшой промежуток времени опять наступает чувство голода. Витамины и микроэлементы из таких продуктов усваиваются намного хуже, что сводит на нет всю полезность.
- Недостаток сна.
Недосып напрямую связан с набором лишнего веса. Если человек спит менее 8-9 часов в сутки замедляется метаболизм и начинает вырабатываться гормон стресса кортизол, который не только мешает терять лишние килограммы, но и способствует накоплению новых.
- «Полезные» сладости.
При замене конфет, печенья и других кондитерских изделий на полезные орехи, батончики и сухофрукты необходимо обратить внимание на их калорийность. Они, конечно, полезней, но необходимо соблюдать нормы их потребления.
Исходя из вышеизложенного, хочется все-таки обратить внимание на нутригенетику и посоветовать сдать ДНК тест (один раз в жизни), чтобы уже точно определить, что нужно конкретно Вашему организму, а не скитаться годами в поисках подходящего метода похудения.
Автор: Валерий Полуновский, микробиолог “Национального Центра Генетических Исследований”
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