27 модных причесок для волос средней длины

Волосы средней длины универсальны и позволяют легко моделировать свой образ. Ухоженные волосы средней длины, до плеч или чуть ниже, смотрятся особенно и богато. Мы подобрали 27 современных модных причесок, которые можно легко повторить и создать свой неотразимый образ.

Прически на каждый день

Удивительные плетеные прически

Среди причесок для волос средней длинны лидируют плетеные прически, популярность их растет, а способов плетения невозможно перечислить.

Симпатичный пучок и прическа булочка

Новый и интересный тренд - это удивительный способ уйти от прямых волос. Перевернутый Боб-это именно то, что вам нужно.

Стильные прически для волос средней длины

Еще одно преимущество волос средней длинны - это возможность легко менять прически. Волосы средней длинны отлично подходят для официальных мероприятий и повседневных будней.

Яркие прически

Вы всегда можете оживить свою прическу покрасив волосы в яркие цвета