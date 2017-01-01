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27 модных причесок для волос средней длины

Волосы средней длины универсальны и позволяют легко моделировать свой образ. Ухоженные волосы средней длины, до плеч или чуть ниже, смотрятся особенно и богато. Мы подобрали 27 современных модных причесок, которые можно легко повторить и создать свой неотразимый образ. 

Прически на каждый день

прически для волос средней длины

прически для волос средней длины

Удивительные плетеные прически

Среди причесок для волос средней длинны лидируют плетеные прически, популярность их растет, а способов плетения невозможно перечислить.

прически для волос средней длины

прически для волос средней длины

Симпатичный пучок и прическа булочка

Новый и интересный тренд - это удивительный способ уйти от прямых волос. Перевернутый Боб-это именно то, что вам нужно.

прически для волос средней длины

прически для волос средней длины

Стильные прически для волос средней длины

Еще одно преимущество волос средней длинны - это возможность легко менять прически. Волосы средней длинны отлично подходят для официальных мероприятий и повседневных будней.

прически для волос средней длины

прически для волос средней длины

Яркие прически

Вы всегда можете оживить свою прическу покрасив волосы в яркие цвета

прически для волос средней длины

 

 

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