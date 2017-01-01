27 модных причесок для волос средней длины
Волосы средней длины универсальны и позволяют легко моделировать свой образ. Ухоженные волосы средней длины, до плеч или чуть ниже, смотрятся особенно и богато. Мы подобрали 27 современных модных причесок, которые можно легко повторить и создать свой неотразимый образ.
Прически на каждый день
Удивительные плетеные прически
Среди причесок для волос средней длинны лидируют плетеные прически, популярность их растет, а способов плетения невозможно перечислить.
Симпатичный пучок и прическа булочка
Новый и интересный тренд - это удивительный способ уйти от прямых волос. Перевернутый Боб-это именно то, что вам нужно.
Стильные прически для волос средней длины
Еще одно преимущество волос средней длинны - это возможность легко менять прически. Волосы средней длинны отлично подходят для официальных мероприятий и повседневных будней.
Яркие прически
Вы всегда можете оживить свою прическу покрасив волосы в яркие цвета
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