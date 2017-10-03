6 идей причесок из Instagram

Instagram не только хранилище ваших фото, селфи, картинок и мемов, это место, где можно найти совершенно шикарные идеи для причесок! Вы ищете модные прически, которые в тренде? Мы подобрали для вас 6 популярных идей причесок из Instagram.

Прически Топ Кнот (Top Knot) или узел наверху

Прически Топ Кнот необычайно популярны в этом сезоне. В Instagram она доминирует, ее можно увидеть, как на фото знаменитостей, так и на обычных селфи. Мы рекомендуем вам попробовать эту, достаточно простую, но очень модную прическу. Вы можете сделать ее и для офиса и для официальных мероприятий. Они смотрятся очень стильно!

Двойной пучок косичка

Помимо Топ Кнот, вы должны попробовать этот двойной пучок. Это новый взгляд на обычные косички. Чтобы сделать такую прическу, разделите волосы на пряди, как будто вы собираетесь сделать косичку. Но не доплетайте косу до конца, кончики оберните в шиньон. Модный трендовый образ готов!

Волнистый хвост

Собрать волосы в хвост - это один из лучших и простых способов быстро сделать прическу. Однако, если вы хотите достичь уникальности, то нужно сделать прическу "волнистый хвост". Это одна из многих симпатичных идей причесок из Instagram.

Пересекающиеся косы

Косички - это лишь некоторые из самых известных идей причесок из Instagram, которые вы можете сделать так же легко. Однако, если вы хотите внести разнообразие и индивидуальность вашей прическе, то обязательно попробуйте пересекающиеся косы. Как следует из названия, в нем есть косы, которые крест-накрест пересекаются сзади.

Косы и узлы

Косы и узлы очень популярны в Instagram, как говорится, маст-хэв (must have). Они включают в себя 2 тренда - косы+узлы. Чтобы это сделать, необходимо начать плести косу, затем, не доплетая, поднять вверх и обернуть конец шиньоном. Вуаля!

A post shared by Charisima (@c_allene_s) on Oct 2, 2017 at 10:41pm PDT

Косы с цветами

Идеи украшения причесок в Instagram идеально подходят для свадеб и других особых случаев. Все, что вам нужно сделать, это сделать ваши любимые плетеные прически, и украсить их искусственными или настоящими цветами. Эти цветы, придадут вашей прическе сказочный и торжественный вид.

A post shared by Nueva_imagen_peluqueria (@nueva_imagen_peluqueria) on Oct 2, 2017 at 11:05pm PDT

Фото: Instagram