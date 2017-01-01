Уход за волосами летом

Лето - это прекрасная пора, время, когда можно и нужно набраться сил на весь год вперед. Всем оно хорошо, только для волос жгучие солнечные лучи могут быть губительны. И не только солнце… Сегодня мы расскажем, как сохранить волосы здоровыми в летний период.

Факторы риска

Любой уход подразумевает сведение к минимуму вредных воздействий окружающей среды и применение различных средств. Рассмотрим, чем может быть губительно лето для волос. А затем перейдем к такому важному вопросу, как уход за волосами.

Природные

Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья. Помните? Волосы бы поспорили с автором этих замечательных строк.

Солнце - источник витамина D, но помимо этого оно излучает вредные лучи, в том числе Альфа-лучи и Бета-лучи. Первые разрушают кутикулу волос. А кутикула - одна из важнейших составляющих, помимо кортекса и медулы. Она находится под слоем липидом, которые в свою очередь смягчают трение волос и защищают кутикулу от воды. Разрушение этого слоя приводит к ухудшению здоровья волос, они становятся сухими и ломкими. Бета-лучи разрушают пигмент, что приводит к потускнению.

Если вы отдыхаете на море, следует помнить, что соленая вода полезна для кожи (за счет минералов и микроэлементов), но пагубна, потому что она разъедает структуру волос. Содержащиеся в пресной воде бактерии также вредны. Горячий воздух - еще один фактор риска.

Парикмахерские процедуры

Применение гелей, муссов, лаков-фиксаторов в летний период также вредно для волос.

Окрашивание волос в летний период сушит волосы.

Использование плоек, щипцов, сушка феном на солнце - еще несколько пунктов в список.

К прочим факторам относится обезвоживание организма вследствие естественной потери влаги.

Как ухаживать летом за волосами

Есть несколько советов, которые помогут вам сохранить здоровье ваших волос.

От солнечных лучей поможет головной убор. Вариантов масса: косынки, банданы, кепки, шляпки, платки.

Кроме этого рекомендуем использовать различные средства, защищающие структуру волос от воздействия ультрафиолетовых лучей. УФ-фильтры бывают органические и химические. Первые более натуральные, но в активную фазу вступают только через 30 минут. Вторые начинают действовать быстрее. В состав таких средства входят минералы и масла, которые не дают волосам высохнуть, а также защищают от разрушительного воздействия солнца. У каждой крупной косметической компании должна быть своя линия, производящая такие средства. Обычно она называется «leave in». Защитные средства могут выходить в виде шампуней, бальзамов, масок и спреев, а также - эмульсий и средств.

Мытье волос

Летом мы чаще потеем, в воздухе больше пыли. Волосы чаще загрязняются, особенно если вы живете в городе. Мыть волосы лучше ежедневно, но нужно также тщательнее подойти к выбору шампуня.

Специалисты рекомендуют обладательницам жирных волос обратить внимание на шампуни природной линии, содержащие экстракт крапивы, шалфея, мать-и-мачехи, морских водорослей, имеющие в составе цинк, дрожжи, витамины A, C и E. Для сухих волос также лучше остановить внимание на природной линии. Масло жожоба, экстракт косточек винограда, календула, мать-и-мачеха, а также лаванда и крапива. И, наконец, если у вас нормальные волосы, то сделайте выбор на шампунях с экстрактом аира и шалфея.

Общие рекомендации при подборе шампуня

Чтобы сохранить шелковистость волос и защитить их от обезвоживания, ищите шампуни, в состав которых входит оливковое масло, экстракт коры дуба, а также масло ши, которое благотворно и для кожи. Если нужно не только увлажнить волосы, но и вернуть протеины, используйте шампунь с кокосовым молочком; Если волосы повреждены различными парикмахерскими манипуляциями, то здесь понадобятся протеины шелка. Плюс эффект увлажнения по всей длине и структуре волос. Сухие, ломкие, истощенные волосы отлично выручает кедровое масло, также входящее в состав некоторых шампуней.

Использование воды

От водопроводной сразу же рекомендуем отказаться, так как в летний период она особенно усугубляет критическое положение волос за счет своей жесткости. Мыть голову следует кипяченой водой или вообще использовать различные отвары. Крапива, береза, мать-и-мачеха, календула, мята, лопух - самое время обратиться к традиционным рецептам. Отвар прост в приготовлении: набирается пятьсот грамм листьев, мелко измельчается, заливается кипятком, настаивается полчаса, после чего разбавляется до получения нужного количества воды.

Чрезвычайно полезно использовать настой из шалфея, который готовится из расчета 2 столовые ложки сухих листьев на стакан кипятка.

Рекомендации по уходу за головой

Напоминаем, что лучше мыть голову хотя бы раз в день. Если вы купаетесь в водоеме - ополаскивайте волосы после каждого сеанса купания. Особенно тщательно надо мыть голову после моря, так как остатки соли особенно губительны для структуры волос.

Старайтесь пониже наклонять голову при мытье, чтобы улучшить кровообращение. Усиливая кровоток, вы способствуете скорейшему попаданию полезных веществ к месту назначения.

Откажитесь от фена, но и с влажной головой лучше не выходить на улицу. Поэтому запланируйте процедуру заранее, чтобы волосы успели высохнуть естественным путем. Не рекомендуется использовать расчески-щетки и с редкими зубцами.

Нельзя сушить голову под открытым солнцем. И откажитесь от использования плоек, фена, щипцов и прочих таких приспособлений.

Подстригайте кончики волос, а также обрабатывайте их специальными маслами, препятствующими их сечению.

Отдельный пункт - домашние маски для волос.

Летние маски для волос

Рекомендуется делать такие маски хотя бы два раза в неделю. Ведь они являются одним из самых эффективных средств для защиты волос от ультрафиолетовых лучей, соли, микробов и других разрушительных факторов.

Маски для сухих волос

На основе масла. Смешиваем две столовые ложки оливкового и столько же - репейного масла. Затем втираем в кожу головы и равномерно распределяем по прядям. Получаем защитную пленку, которая защищает от грязи, пыли, бактерий и соли. Маска наносится на ночь и смывается с утра. Голову лучше всего завернуть во что-нибудь, чтобы не испачкать подушку. Смывать, предварительно нанеся шампунь на сухие волосы и хорошенько его растерев. На основе яиц. Возьмите два желтка, добавьте нерафинированное масло (растительное или оливковое), смешайте и поставьте настояться на один час. Потом равномерно наносим на кожу и по всей поверхности волос. Особенно яичная маска рекомендуется для сухих и обезвоженных волос. На базе авокадо. Сделайте пюре авокадо в блендере или другим способом. Возьмите три столовые ложки получившейся массы и добавьте две столовые ложки масла. Нанесите на волосы и кожу головы, оставьте на 15-20 минут, затем - смойте.

Маски для жирных волос

На основе кефира.

Возьмите стакан однопроцентного кефира, капните в него четыре капли эфирного масла из цитрусов, затем равномерно распределите по голове. Оставьте маску на полчаса. Такой вариант помогает от выпадения волос и придаем им здоровый блеск.

На основе горчицы

Возьмите две столовые ложки горчичного порошка, добавьте столько же кипяченой воды, вымешайте до сметанообразной консистенции, затем вотрите в голову на двадцать-двадцать пять минут. Такая маска способствует росту волос.

На базе цветов ромашки

Особенно подойдет для блондинок, придав дополнительный золотой оттенок. Возьмите четыре столовые ложки цветов ромашки (не важно - сухие или свежие), залейте приблизительно пятьюдесятью миллилитрами кипятка, дайте отвару настояться и остыть, параллельно взбейте белок, отделенный от желтка и смешайте с отваром. Равномерно нанесите на волосы и оставьте на сорок минут.

На основе апельсина

Взбейте в блендере один апельсин, который нужно предварительно очистить от цедры. В полученную кашицу влейте одну столовую ложку разогретого в микроволновке меда. Размешайте до равномерного состояния и нанесите по всей поверхности волос. Рекомендуется для поврежденных волос.

Маски для нормальных волос

На основе трав

Возьмите по одной чайной ложке подорожника, ромашки (аптечной), крапивы и шалфея. Измельчите, залейте стаканом кипятка, дайте настояться в течение получаса, затем нанесите на волосы и подержите в течение получаса.

На основе хлеба. Ржаная маска

Нужно отделить корку, а двести грамм мякиша поместить в четверти литра кипятка. Размешать и настоять в течение двух часов. Затем равномерно наносится на голову, но лимит по держанию такой маски - полчаса, потому что дальше хлеб начнет присыхать к волосам.

Тимьянная маска

Берем три столовые ложки тимьяна, измельчаем, заливаем двумя стаканами кипятка. Даем настояться и остыть, процеживаем. Такая маска отлично подходит, если вы решили искупаться в каком-нибудь пресном водоеме. Она защитит ваши волосы и будет препятствовать проникновению бактерий в их структуру.

На основе картофеля

Берем картофелину, натираем. Нам нужно четыре столовых ложки такой кашицы. Их следует смешать с простоквашей или кефиром до однородного и жидкого состояния. Наносим на волосы и ждем час. В первую очередь такая маска обладает смягчающим эффектом.

Мы постарались рассказать вам об основных способах ухода за волосами. Напоследок добавим еще одно очень важное правило: старайтесь пить побольше воды. Рекомендуется выпивать не менее одного стакана в час. Как уже было сказано, обезвоживание очень пагубно сказывается на здоровье волос. Желаем вам здоровья и удачи!