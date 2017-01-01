Как уберечь себя от цистита осенью и зимой? Сезонное обострение болезни: причины, меры профилактики и предосторожности
Пик обострения цистита приходится на период с конца осени до начала весны, так как в это время существенно повышается риск переохлаждения. Какие еще есть причины заболевания циститом, и какие существуют меры профилактики, рассмотрим в данной статье.
Основные причины
Сезонное ослабление иммунитета, к которому приводят ОРВИ, грипп и другие инфекции, также влияет на обострение цистита. Среди факторов, которые способствуют развитию цистита, специалисты упоминают физическое и психическое истощение (вспомните осеннюю хандру), недостаток витаминов и минералов, что также не редкость для холодного времени года.
Ситуацию усугубляют также:
- половые инфекции (хламидиоз, кандидоз и другие);
- недостаточная интимная гигиена, неудобное натирающее белье, частые микротравмы во время полового акта;
- нерегулярное опорожнение мочевого пузыря (застой мочи способствует размножению инфекции);
- частая смена половых партнеров;
- гормональный дисбаланс (во время беременности, в период менопаузы у женщин);
- сахарный диабет;
- камни и песок в почках;
- аденома простаты у мужчин;
- неаккуратное проведение процедуры с катетером.
И если вы чувствуете жжение при мочеиспускании, начал болеть живот, а в туалет хочется бегать все чаще, скорее всего вы стали жертвой цистита.
Способы профилактики заболевания
Противостоять циститу осенью и зимой несложно, поддерживая свою иммунную систему в тонусе. Для этого надо:
- избегать сквозняков и не переохлаждаться, не сидеть на холодном, носить одежду, хорошо закрывающую поясницу;
- держать ноги в тепле;
- принимать витаминно-минеральные комплексы;
- ежедневно пить кефир и есть кисломолочные продукты (это помогает избежать дисбактериоза и размножения кишечной палочки);
- пить не менее 1,5 литров чистой воды;
- тщательно соблюдать интимную гигиену, каждый день менять нижнее белье;
- носить белье по размеру из натуральных материалов;
- не терпеть долго, когда требуется сходить в туалет «по-маленькому»;
- не злоупотреблять алкоголем, пряной, соленой и жирной пищей.
Можно сказать однозначно, что если терапия подбирается грамотным специалистом на основании досконального обследования, цистит полностью излечим. И решающий фактор успеха – никакого самолечения, только своевременное обращение за профессиональной медицинской помощью.
Когда пора обратиться к врачу
- Первый признак воспаления мочевого пузыря – затруднение и учащение мочеиспускания, более 8-ми раз в день и более 2-х ночью. Желание сходить в туалет возникает каждый 2-3 часа, но выделения становятся скудными, «по капле».
- Чуть позже появляются и нарастают боли, рези и жжение в мочеиспускательном канале. Со временем боль распространяется на всю область в низу живота и становится постоянной.
- Моча делается мутной. В конце мочеиспускания в ней могут появляться кровянистые выделения, а из уретры возможно выделение гноя.
- Изменяется и запах мочи: он становится резким, зловонным.
- При хроническом цистите температура тела повышается до 37,5-38 градусов. При остром – до 39-40 градусов. Часто у маленьких детей и пожилых людей повышение температуры – единственный симптом воспаления мочевого пузыря, поэтому этот сигнал ни в коем случае нельзя оставлять без внимания.
Если проявления цистита игнорировать долго, начнется общее ухудшение состояния: слабость, тошнота, рвота и опасные для жизни осложнения.
Женщины болеют циститом в 4 раза чаще мужчин, и это связано с особенностями строением мочеиспускательного канала. Он у женщин короткий и расположен близко к влагалищу и анальному отверстию. Отсюда бактерии (чаще всего кишечные палочки и стафилококки) легко попадают в уретру, а из нее – в мочевой пузырь, что при ослаблении иммунитета и приводит к воспалению
Почему нельзя откладывать лечение
Симптомы цистита узнаваемы и кажутся большинству людей чем-то незначительным, с чем можно справиться самостоятельно. Это очень опасная точка зрения, так как при неадекватном лечении воспаление мочевого пузыря приводит к серьезным осложнениям:
- обильным кровотечениям;
- развитию гангренозного и язвенного процесса, абсцессам в оболочке пузыря;
- воспалению почек (пиелонефриту);
- почечной недостаточности;
- воспалительным заболеваниям половой системы.
Если заболевание уже вошло в острую фазу, помощь профессионалов просто необходима.
Как диагностируют и лечат цистит
Диагностикой цистита занимаются нефролог и уролог.
- Наличие воспаления, песка и камней в мочевом пузыре и почках определяется при помощи УЗИ.
- Что привело к ослаблению иммунитета, узнают из общего и биохимического анализа крови.
- С какими бактериями надо бороться, показывает бактериальный посев мочи.
Цистит легко перерастает в хронический воспалительный процесс, обостряющийся при малейшем ослаблении защитных сил организма. Поэтому врачи настаивают: крайне важно интенсивно пролечить самый первый инцидент. Не надо ждать, что организм поборет инфекцию самостоятельно, это приведет лишь к временному затиханию воспаления. Чтобы полностью его остановить, необходимы:
- правильно подобранная на основании анализов крови и мочи антибактериальная терапия;
- противовоспалительные и обезболивающие препараты;
- мочегонные лекарства и травы;
- диета.
Материал подготовлен при информационной поддержке медицинского центра ОН КЛИНИК
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