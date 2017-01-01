  1. Главная
  2. Женское здоровье
  3. Как уберечь себя от цистита осенью и зимой? Сезонное обострение болезни: причины, меры профилактики и предосторожности

Как уберечь себя от цистита осенью и зимой? Сезонное обострение болезни: причины, меры профилактики и предосторожности

Пик обострения цистита приходится на период с конца осени до начала весны, так как в это время существенно повышается риск переохлаждения. Какие еще есть причины заболевания циститом, и какие существуют меры профилактики, рассмотрим в данной статье. 

Основные причины

Сезонное ослабление иммунитета, к которому приводят ОРВИ, грипп и другие инфекции, также влияет на обострение цистита. Среди факторов, которые способствуют развитию цистита, специалисты упоминают физическое и психическое истощение (вспомните осеннюю хандру), недостаток витаминов и минералов, что также не редкость для холодного времени года. 

Ситуацию усугубляют также:

  • половые инфекции (хламидиоз, кандидоз и другие);
  • недостаточная интимная гигиена, неудобное натирающее белье, частые микротравмы во время полового акта;
  • нерегулярное опорожнение мочевого пузыря (застой мочи способствует размножению инфекции);
  • частая смена половых партнеров;
  • гормональный дисбаланс (во время беременности, в период менопаузы у женщин);
  • сахарный диабет;
  • камни и песок в почках;
  • аденома простаты у мужчин;
  • неаккуратное проведение процедуры с катетером.  

И если вы чувствуете жжение при мочеиспускании, начал болеть живот, а в туалет хочется бегать все чаще, скорее всего вы стали жертвой цистита. 

Способы профилактики заболевания

Противостоять циститу осенью и зимой несложно, поддерживая свою иммунную систему в тонусе. Для этого надо:

  • избегать сквозняков и не переохлаждаться, не сидеть на холодном, носить одежду, хорошо закрывающую поясницу;
  • держать ноги в тепле; 
  • принимать витаминно-минеральные комплексы;
  • ежедневно пить кефир и есть кисломолочные продукты (это помогает избежать дисбактериоза и размножения кишечной палочки);
  • пить не менее 1,5 литров чистой воды;
  • тщательно соблюдать интимную гигиену, каждый день менять нижнее белье;
  • носить белье по размеру из натуральных материалов;
  • не терпеть долго, когда требуется сходить в туалет «по-маленькому»;
  • не злоупотреблять алкоголем, пряной, соленой и жирной пищей.

Можно сказать однозначно, что если терапия подбирается грамотным специалистом на основании досконального обследования, цистит полностью излечим. И решающий фактор успеха – никакого самолечения, только своевременное обращение за профессиональной медицинской помощью.

Когда пора обратиться к врачу

  • Первый признак воспаления мочевого пузыря – затруднение и учащение мочеиспускания, более 8-ми раз в день и более 2-х ночью. Желание сходить в туалет возникает каждый 2-3 часа, но выделения становятся скудными, «по капле». 
  • Чуть позже появляются и нарастают боли, рези и жжение в мочеиспускательном канале. Со временем боль распространяется на всю область в низу живота и становится постоянной. 
  • Моча делается мутной. В конце мочеиспускания в ней могут появляться кровянистые выделения, а из уретры возможно выделение гноя.
  • Изменяется и запах мочи: он становится резким, зловонным.
  • При хроническом цистите температура тела повышается до 37,5-38 градусов. При остром – до 39-40 градусов. Часто у маленьких детей и пожилых людей повышение температуры – единственный симптом воспаления мочевого пузыря, поэтому этот сигнал ни в коем случае нельзя оставлять без внимания.

цистит, повышение температуры

Если проявления цистита игнорировать долго, начнется общее ухудшение состояния: слабость, тошнота, рвота и опасные для жизни осложнения.

Женщины болеют циститом в 4 раза чаще мужчин, и это связано с особенностями строением мочеиспускательного канала. Он у женщин короткий и расположен близко к влагалищу и анальному отверстию. Отсюда бактерии (чаще всего кишечные палочки и стафилококки) легко попадают в уретру, а из нее – в мочевой пузырь, что при ослаблении иммунитета и приводит к воспалению

Почему нельзя откладывать лечение

Симптомы цистита узнаваемы и кажутся большинству людей чем-то незначительным, с чем можно справиться самостоятельно. Это очень опасная точка зрения, так как при неадекватном лечении воспаление мочевого пузыря приводит к серьезным осложнениям:

  • обильным кровотечениям;
  • развитию гангренозного и язвенного процесса, абсцессам в оболочке пузыря;
  • воспалению почек (пиелонефриту);
  • почечной недостаточности;
  • воспалительным заболеваниям половой системы.   

Если заболевание уже вошло в острую фазу, помощь профессионалов просто необходима. 

Как диагностируют и лечат цистит

Диагностикой цистита занимаются нефролог и уролог. 

  • Наличие воспаления, песка и камней в мочевом пузыре и почках определяется при помощи УЗИ.
  • Что привело к ослаблению иммунитета, узнают из общего и биохимического анализа крови.
  • С какими бактериями надо бороться, показывает бактериальный посев мочи. 

диагностирование цистита

Цистит легко перерастает в хронический воспалительный процесс, обостряющийся при малейшем ослаблении защитных сил организма. Поэтому врачи настаивают: крайне важно интенсивно пролечить самый первый инцидент. Не надо ждать, что организм поборет инфекцию самостоятельно, это приведет лишь к временному затиханию воспаления. Чтобы полностью его остановить, необходимы:

  • правильно подобранная на основании анализов крови и мочи антибактериальная терапия;
  • противовоспалительные и обезболивающие препараты;
  • мочегонные лекарства и травы;
  • диета.


Материал подготовлен при информационной поддержке медицинского центра ОН КЛИНИК
Тел. 8 (495) 223-22-22 (многоканальный)
ОН КЛИНИК

Еще интересные статьи журнала!