Что негативно влияет на наши зубы: 4 важных фактора от эксперта

Красивая улыбка – важная часть имиджа. Комплексный уход, сбалансированное питание и полезные привычки помогут сохранить здоровье зубов надолго. Однако, существует ряд неочевидных вредоносных факторов, напротив, ускоряющих патологические процессы полости рта. Разбираемся вместе со стоматологом, к.м.н., экспертом Colgate Total, доцентом кафедры Стоматология при УД Президента Игорем Лембергом.

Недостаток воды

Соблюдение водного режима позитивно сказывается не только на здоровье зубов и полости рта, но и всего организма в целом – не стоит забывать, что мы больше чем наполовину состоим из воды. Поэтому, когда человек употребляет недостаточное количество воды или, например, принимает препараты, вызывающие обезвоживание, то не в последнюю очередь страдают зубы. Слюна – естественная смазка, которая нейтрализует кислоты, размягчающие эмаль, и оказывает бактерицидное действие. При недостаточном количестве воды в организме сухость во рту – или ксеростомия – становится настоящей угрозой.

Вредная еда

Не подумайте, речь пойдет не о фастфуде или чипсах – хотя их тоже лучше не есть – а о всем привычных продуктах, которые, тем не менее, способны негативно повлиять на зубы. Например, фрукты и цитрусовые содержат огромное количество кислоты, которая разрушает эмаль и может стать причиной развития кариеса. Поэтому есть их нужно в меру, а после этого лучше полоскать рот водой. Кофе и чай вреда не приносят, но могут вызвать окрашивание и потемнение зубов, а сухофрукты мало того, что содержат огромное количество сахара, так и обладают свойством застревать в труднодоступных местах, становясь при этом прекрасным плацдармом для размножения болезнетворных бактерий.

Вредные привычки

Алкоголь содержит большое количество сахара, который начинает расщепляться уже во рту. В этом процессе участвуют особые бактерии, которые выделяют кислоту, размягчающую эмаль. Что касается курения, то результаты исследований показали, что риск прогрессирования заболеваний десен у курильщиков в три-шесть раз превышает риск, который отмечается у некурящих людей. А также не стоит использовать зубы в качестве плоскогубцев или щипцов – этим можно существенно ускорить процесс их разрушения. Даже самые безобидные привычки вроде той, когда вы грызете колпачки от ручек, ногти или колете зубами скорлупу орехов, не говоря уже об использовании зубов как ремонтных инструментов, негативно влияют на зубы, повреждая эмаль.

Неправильный уход

Здоровье зубов зависит от правильной и комплексной гигиены полости рта. Правильный уход включает в себя чистку зубов утром и вечером, т.к. за 12 часов на поверхности зубов скапливается огромное количество бактерий и образуется налет, который начинает разрушать эмаль. Чтобы удалить образовавшийся налет, чистка должна длиться не менее 2 минут. Не стоит забывать о важности правильной зубной щетки, которая подойдет с учетом всех индивидуальных особенностей - об этом лучше спросить у своего стоматолога. Зубные щетки следуе т менять раз в три месяца или когда ворсинки начали торчать в разные стороны, в этом случае щетка больше не может вычищать зубной налет, но еще и может травмировать десны.

Комплексность гигиены подразумевает использование зубной нити и ополаскивателя для дополнительного очищения межзубных промежутков и всей полости рта. Кроме того, дважды в год необходимо посещать стоматолога с профилактическим визитом и регулярно проводить профессиональную чистку. Это кажется сложным, но, поверьте, речь идет всего лишь о формировании полезной привычки. Не так уж много, если речь идет о здоровье!