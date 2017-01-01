Выравнивание зубов: преимущества и недостатки использования элайнеров

О том, что кривые зубы исправляются брекетами, знает, наверное, каждый. Такие металлические (реже керамические или сапфировые) конструкции часто становятся поводом для насмешек среди подростков и так же много хлопот доставляют в более зрелом возрасте. Хорошо, что современная стоматология уже изобрела более удобные альтернативные средства для устранения подобных проблем — элайнеры. Эти комфортные прозрачные насадки стали настоящим спасением для тех, кто с опаской ждет лечения неправильного прикуса и кривых зубов.

Что такое элайнеры и принцип их действия

Элайнеры (они же капы, каппы) представляют собой прозрачные пластины, выполненные из высококачественного биосиликона или биопластика. Полностью покрывают зубной ряд, причем для верхнего и нижнего ряда идет отдельная капа.

Показания к применению

щели между зубами;

скученность зубов;

неправильный прикус;

приобретенные аномалии в виде частичного/полного погружения корня в челюстную кость (интрузия) или же наоборот, когда зуб частично извлечен из костной лунки (экструзия);

промежутки между верхним и нижним зубным рядом (тремы).

Также, лечение элайнерами может назначаться тогда, когда необходима имплантация, и для этого нужно создать дополнительное место. Или же они ставятся на финальном этапе лечения брекетами.

Установка кап

При первом осмотре ортодонт проводит обследование ротовой полости и делает заключение, помогут ли элайнеры решить существующую проблему. Дальше проводится диагностика, делаются слепки, по которым будут производиться капы. Во время этого же визита врач, с помощью компьютерной программы, создает модель зубного ряда, которая должна получиться в результате. Затем слепки и окончательная модель направляются в лабораторию, которая занимается производством элайнеров. Здесь, на специальном 3 D оборудовании, делаются несколько индивидуальных партий капп, которые будут меняться в процессе лечения. Примерно через 2 недели готовые пластинки передаются в клинику, и врач устанавливает первую пару элайнеров. При необходимости, на некоторые зубы могут ставиться специальные активаторы — небольшие «кнопочки» из пломбировочного материала, задача которых усилить перемещение сложно передвигающихся зубов.

Количество меняющихся пластин, как и срок лечения, зависят от степени дефекта. Так, носятся элайнеры 2 – 24 месяца. Всего используется 5 – 60 кап, которые меняются каждые две недели. Почему насадки нужно менять? Все дело в том, что каждая последующая пара перемещает зубы примерно, на 0, 25 мм, постепенно приближая их к идеальной форме. Дальше уже элайнеры становятся заботой пациента. Носить их необходимо 22 часа в сутки. Перед приемами пищи и во время чистки зубов, снимать. В уходе они несложны. Легко снимаются и надеваются, чистятся обычной зубной щеткой с мыльным раствором. Посещение стоматолога, как правило, ограничивается одним разом в месяц.

Плюсы кап

они незаметны и не доставляют хлопот при уходе;

подходят как подросткам, так и взрослым;

держатся хорошо и плотно, поскольку создаются по индивидуальному слепку;

гипоаллергенность;

исключается возможность случайных травм языка, щек, губ, которые могут быть при ношении брекетов;

нет изменения речи.

Недостатки

Несмотря на свою практичность, эстетичность и удобство в использовании, у кап есть и свои минусы. К ним относятся:

съемные конструкции могут нарушить лечение у детей. Поскольку сложно контролировать, когда они их снимают;

каппы не помогут, когда челюсть сильно деформирована. Тогда врач может посоветовать брекеты, а потом — элайнеры.

Бытует мнение, также, что элайнеры — дорогое удовольствие, но это не совсем так. В сравнении с брекетами, они почти не отличаются в цене. Зато более удобны. Но чтобы лечение было качественным и дало хорошие результаты, обращаться нужно к ортодонтам - профессионалам и выбирать капы того производителя, который хорошо себя зарекомендовал на стоматологическом рынке.

Формирование идеальных зубов — процесс долгий, но в современном мире он еще и комфортный. И если вы хотите красивую улыбку без повреждения зубной эмали и прочих неприятных моментов, лечение элайнерами может осуществить вашу мечту.