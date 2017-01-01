Гранулема зуба - основные причины, симптомы и методы лечения

От здоровья зубов зависит состояние организма в целом. Многие воспалительные процессы ротовой полости приводят к заболеваниям сердечной, пищеварительной и дыхательной систем. Особенно опасна гранулема зуба — заболевание, которое не всегда удается вовремя обнаружить.

Что такое гранулема

Гранулема (гранулематоз)представляет собой некую защитную капсулу на корне зуба, внутри которой находится гной. Появляется она путем разрастания инфицированных тканей и является сигналом о наличии воспалительного процесса в локальной области. Выявить ее при обычном осмотре невозможно, требуется рентген и, в некоторых случаях, гистологическое исследование тканей.

Симптомы гранулемы

В большинстве случаев такое заболевание протекает без всяких симптомов в течение долгого времени. Подозрение на появление инфицированного «мешочка» может возникнуть, если:

при надавливании на зуб возникает боль;

появилась припухлость десны;

зубная эмаль стала темной;

возникла острая зубная боль;

повысилась температура (редко).

Все эти симптомы могут быть вызваны и другими заболеваниями, но, в любом случае, откладывать визит к стоматологу не стоит.

Причины возникновения инфицированной капсулы

Как правило, гранулема является следствием воспаления корня зуба — периодонтита. Причинами инфицирования могут стать:

травмы и другие механические повреждения;

наличие инфекций в организме в целом;

неправильное стоматологическое лечение (недоопломбированный канал и прочие ошибки, который могут вызвать воспалительный процесс).

Появление гранулематоза могут спровоцировать, также:

частые стрессовые состояния;

снижение иммунитета;

тяжелые формы ОРВИ;

постоянные переохлаждения;

смена климата;

физические перенапряжения.

Что будет, если не лечить

Сама по себе гранулема не проходит. И хотя она «призвана» защищать здоровые участки от имеющейся инфекции, если проблему не устранить, она может спровоцировать появление других, более серьезных, процессов:

перерастание в кисту, лечение которой будет более сложным;

полное разрушение зуба;

абсцесс (гнойный воспалительный процесс челюстно-лицевой области);

флегмону (гнойное поражение участков без четких границ, поражающих все близлежащие ткани);

остеомиелит (гнойно-некротическое поражение кости).

Помимо зубно-челюстной области, гранулема может спровоцировать заболевания всего организма:

пиелонефрит;

гайморит;

миокардит;

сепсис (в редких случаях).

Лечение

Избавиться от гранулемы можно двумя способами: терапевтическим, хирургическим.

Терапия

Суть этого лечения заключается в устранении кариозных мест, удалении пломб в области поражения и механической обработке корневых каналов. Подготовленные участки обрабатываются антисептиком, и дальше все зависит от размера гранулемы:

если капсула не более 0,3 мм, зуб, как правило, пломбируется сразу;

мешочек больше размера требует более длительной терапии. В этом случае в область нарастания гранулемы вводится лечебный материал (в составе находится гидроокись кальция). Его задача — уменьшить размеры образования или же полностью устранить нарост. Далее зуб пломбируется временной пломбой (на 2 – 3 недели), после чего дантист делает контрольный рентгеновский снимок. Если заметно прогрессивное уменьшение капсулы в размерах, зубные каналы пломбируются, а на сам зуб ставится постоянная пломба.

Если же инфицированный мешочек образовался под винирами, коронкой или проводится коррекция элайнерами, все это снимается, проводится лечение гранулемы, и только потом виниры, коронка или элайнеры ставятся на место.

Хирургия

Применяется в случаях, когда:

терапевтическое лечение оказалось неэффективным;

появились патологические десневые карманы на фоне периодонтита;

в анамнезе сильное разрушение зубного корня и коронки;

возникла вертикальная трещина на пораженном зубе.

Если это возможно, зуб сохраняется. В этом случае делается надрез с внешней стороны (через кость), чтобы получить доступ к корневой части зуба. Капсула с гноем выскабливается, пораженное ею место обрабатывается, место надреза зашивается.

Иногда приходится удалять весь зуб. Стоит ли прибегать к такому способу, решает врач на основании тщательного исследования пораженного участка.

Довольно часто, после лечения гранулемы, пациента беспокоят боли. Это распространенное явление и, как правило, со временем проходит. Но чтобы исключить вероятность воспаления, лучше сразу же обратиться к стоматологу.

Лечение народными средствами и антибиотикотерапия

Такие методы не приносят нужного эффекта при гранулеме. Они могут только облегчить состояние, уменьшить воспаление, но удалить инфицированный мешочек с помощью трав или антибиотиков не получится.

Помните, гранулема — недуг коварный и почти всегда бессимптомный. Предотвратить ее появление могут знакомые всем полезные привычки: чистка зубов дважды в день и регулярные посещения стоматолога каждые полгода. Причем, клинику тоже нужно уметь выбирать. Ведь даже простое пломбирование может вызвать появление гранулематоза, если лечение проводилось неверно. Выберите специалиста с хорошей репутацией, опытом и достаточным уровнем квалификации. Ведь на кону — ваше здоровье и красивая улыбка. И пусть они всегда будут радовать вас, и вызывать искреннее восхищение окружающих.

Источник: Центр Приватной Стоматологии "Доктор Левин"