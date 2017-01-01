Массаж при варикозе — польза или вред

Массаж считается одной из самых незаменимых процедур для профилактики варикозного расширения вен. А что делать, если пациент уже страдает из-за варикоза? Поможет ли массаж при варикозе на ранних стадиях? Опасен ли на поздних? На эти и многие другие вопросы отвечает Елена Шишкина, массажист федеральной сети фитнес-клубов X-Fit:

Что такое варикоз?

Кровь течет по артериям, венам и капиллярам беспрерывно. И если движение вниз происходит беспроблемно, то на обратном пути возникают трудности. Движению крови вверх, то есть против земного притяжения, помогает не только сердце, но и мышцы ног. Во время ходьбы они сдавливаются-расслабляются, что улучшает кровообращение. На протяжении всего маршрута обратному оттоку крови мешают клапаны, расположенные в разных участках вен.

Если человек обладает наследственной предрасположенностью к варикозной болезни, а также ведет малоподвижный образ жизни, постоянно носит тяжести или ходит на кублуках, то вены начинают увеличиваться в размерах. Из-за этого клапаны перестают смыкаться, появляется зазор и обратный отток, который только сильнее растягивает кровеносные сосуды, что в конечном итоге приводит к варикозу.

Какие стадии варикоза существуют?

Заболевание вен разделяют по стадиям:

На нулевой стадии признаки варикоза вен еще не проявляются. Симптомы есть, однако разглядеть болезнь еще нельзя.

На первой стадии появляются сосудистые звездочки или небольшие поверхностные вены.

На второй стадии расширенные вены становятся еще более заметными.

На третьей стадии человек страдает от постоянных отеков.

На четвертой — появляются изменения на коже или трофические язвы.

На пятой — формируются закрытые венозные язвы,

На шестой — они превращаются в открытые язвы.

Можно ли делать массаж при варикозе?

Массаж при варикозе вен на ногах делать можно. Все зависит от индивидуальных особенностей человека и степени варикозного расширения. Если вены небольшие, а от прикосновений массажиста клиент не испытывает никаких неприятных ощущений, то можно ходить на любые виды массажа. При среднем уровне заболевания рекомендованы легкие поглаживания или массаж тела с обходом участка с венами.

Безусловно, если врачи считают, что вены следует лечить хирургическим путем, то массаж нижней части туловища противопоказан. В противном случае массажист лишь навредит: как минимум пациент испытает негативные эмоции, ведь прикосновения будут крайне болезненными. Как максимум неправильная техника приведет к возникновению тяжести в ногах и даже увеличению области заболевания.

Представим ситуацию. У клиента проблемы с венами и он пришел на массаж. Что нужно делать? Предупредить специалиста о варикозе. Контролировать движения массажиста. Техника массажиста должна быть мягкой. Если клиент почувствовал боль, это тревожный звоночек, ведь массаж должен приносить только приятные, комфортные ощущения.

Как правильный массаж в сочетании с занятиями спортом может помочь уменьшить варикоз?

Главное правило на тренировках — не перегружаться. Также необходимо носить компрессионное белье — чулки и колготки. Для летнего периода лучше всего подойдут компрессионные гольфы с открытым носком.

Лимфодренажный массаж, например, способствует обогащению кислородом всех тканей, мышечной массы, головного мозга. Благодаря этому уходят отеки, налаживается лимфоток и кровоток, что способствует уменьшению начальной стадии варикоза нижних конечностей.

Через лимфатическую систему выходят токсины и шлаки. Налаживается нервная система, крепче становится сон. У многих пациентов даже мышление и мировосприятие меняются. После пройденного курса лимфодренажного массажа человек даже на свою проблему смотрит проще, ведь она больше не доставляет серьезных неудобств. Многие клиенты буквально «подсаживаются» на массаж, потому что им очень нравится ощущение легкости, которое возникает сразу после сеанса. Уходит тяжесть в ногах, уменьшается утомляемость.

Чтобы массаж действительно помог, нужно пройти традиционный курс из 10 процедур. Лимфодренажный щадящий массаж нужно делать первые пять сеансов три раза в неделю, остальные пять — два раза в неделю. А потом ходить на поддерживающие процедуры — один раз в несколько недель.

LPG-массаж при варикозе начальной стадии может полностью остановить и искоренить заболевание. Вакуумный ролик разбивает уплотнения в крови и улучшает ток лимфы. Если заболевание вен уже прогрессирующей стадии, лучше избегать участков с венами, больше они не станут.

Лимфодренажный, антицеллюлитный и LPG массажи: какой выбрать?

Желательно их совмещать. Во время антицеллюлитного массажа мы расщепляем жировые клетки, которые нужно вывести из организма. И в этом помогает лимфатическая система, которая является своеобразной канализацией. Через нее нужно спустить отработанные, умершие клетки и скопившиеся яды. Лимфа не у всех людей гармонично работает – задержка жидкости и целлюлит – основные показатели таких сбоев в системе. Поэтому ее нужно наладить путем лимфодренажных массажных движений.

Если позволяют время и средства, правильно посетить 2-3 сеанса антицеллюлитного, затем одну процедуру лимфодренажного массажа. И так следует чередовать весь сеанс. LPG-массаж или RF-лифтинг идут в самом конце. В данном контексте основная их задача — подтянуть кожу. Разгладить все неровности, чтобы кожа стала более гладкой и привлекательной.