Портативный кольпоскоп: доступный скрининг рака шейки матки

Снизить смертность от рака шейки матки, одного из наиболее распространенных онкологических заболеваний у женщин, позволяет ранняя диагностика болезни. В последние годы были разработаны успешные программы скрининга рака шейки матки, но ученые не прекращают поиск новых эффективных решений.

Максимально упростить процесс выявления раковых клеток решили ученые Университета Дьюка в США. После продолжительных исследований и тщательных испытаний они представили модель портативного кольпоскопа, который может сделать диагностику рака шейки матки более доступной и быстрой.

Цель ученых – свести к нулю смертность от рака шейки матки, ведь для этого у современной медицины есть все необходимые инструменты и средства. Возможности онкологии подтверждают показатели высокоточной ранней диагностики и эффективного лечения рака шейки матки в Израиле.

Новинка от американских ученых позволит проводить обследование женщин без использования зеркал и привычных кольпоскопов, получая высококачественную визуализацию состояния органа. Изобретение очень актуально для небольших больниц, не располагающих дорогостоящим оборудованием.

Женщина сможет самостоятельно выполнить мини-кольпоскопом диагностику злокачественных патологий шейки матки или контролировать процесс лечения рака. Быстрый скрининг позволит выявлять начальные патологические изменения и проводить эффективное лечение.

Что за устройство?

Портативный кольпоскоп объединяет функции зеркала для гинекологического осмотра и кольпоскопа. Устройство представляет собой небольшой тампон со специальной камерой и подсветкой. Округлый наконечник позволяет манипулировать положением кольпоскопа и тщательно исследовать шейку матки, не создавая дискомфорта для женщины. В устройстве предусмотрен канал для применения контрастных веществ, что позволит врачам проводить более эффективный осмотр пациентки в условиях клиники.

Прибор подключается к смартфону или ноутбуку с установленной специальной программой для визуализации состояния шейки макти и обнаружения предраковых состояний и рака.

Нет предела совершенству

К апробации портативного кольпоскопа ученые привлекли 15 женщин. 80% участниц исследования смогли сразу справиться с прибором и получить качественное изображение. Остальным женщинам потребовалась небольшая практика.

В настоящее время аппарат проходит бета-тестирование в нескольких американских больницах.

Ученые планируют усовершенствовать конструкцию и возможности портативного кольпоскопа. Еще одна задача – максимальная автоматизация процесса скрининга и разработка программного обеспечения для распознавания атипичных клеток. Это позволит упростить тестирование и исключить необходимость привлечения к обследованию только высококвалифицированных специалистов.

Важно, чтобы диагностика мини-кольпоскопом была более доступной, и ее могли выполнять медсестры или сами женщины. После успешных испытаний аппарат станет доступным широкому кругу пользователей.

