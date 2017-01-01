Девушкам обычно знакомы способы гигиены интимных мест. Мало какая женщина сегодня ограничивается только душем с мыльными средствами при уходе за этим деликатном местом тела, плюсом к водным процедурам добавляется депиляция и другие меры. Несколько важных дельных советов и правил по уходу узнает читатель дочитав до конца предложенный материал.

Этапы ухода за интимной зоной

Уход за кожей делиться на несколько этапов:

ежедневный уход — водные процедуры с применением деликатных моющих средств и увлажнение кожи с помощью интим гелей и кремов;

еженедельный уход — это удаление отмерших клеток кожи, очищение и увлажнение и депиляция.

Правильная интимная гигиена включает в себя удаление волос. Для обеспечения комфортных ощущений в этой зоне применяют удаление нежелательных волос и деликатный уход за кожей. Удаление нежелательных волос может быть полным или частичным, для этого используют несколько способов: эпиляцию или депиляцию, каким из вариантов воспользоваться зависит от желания и финансовых возможностей женщины. Далее уход за интимным местом женщины будет рассмотрен поэтапно.

Ежедневный уход

Интимную зону ежедневно нужно подвергать водным процедурам с разнообразными гелями, пенками, лосьонами, шампунями - все товары для интимного ухода http://gloria-sweet.ru/catalog/intimnyy-ukhod/ .Эти средств деликатно и мягко удаляют загрязнения и освежают кожу на целый день. Большинство предлагаемых в продаже средств для интимной гигиены от обычных мыльных составов отличаются повышенной деликатностью веществ в коже и гипоаллергенным составом. Многие из них обладаю приятным ненавязчивым ароматом, что делает уход за кожей еще более приятным.

После водных процедур желательно воспользоваться увлажняющим кремом, лосьоном или гелем для интимной гигиены. Они помогают поддерживать микрофлору в здоровом состоянии что дает женщине чувство комфорта и уверенности в себе. Интимный уход за кожей требует тщательного и внимательного подбора средств для осуществления гигиены.

Как правильно провести ежедневные водные процедуры

Важно помнить несколько простых правил, чтобы не нанести вред микрофлоре половых органов. Мыть стоит только внешние половые органы, большие и малые половые губы. Не следует делать так, чтобы вода и средства по уходу за интимной зоной и крема попадали глубоко во влагалище, от этого будет только вред.

Важно помнить что для ухода за интимными местами лучше использовать специализированные средства, так как от обычных гелей для душа, кремов, лосьонов и пенок на этих нежных местах может появиться раздражение, сухость кожи и аллергические реакции на агрессивные вещества, находящиеся в составе неправильно выбранного средства.

Еженедельный уход

Подготовка кожи для депиляции

Перед тем как перейти к процедурам по удалению волос на интимном месте, необходимо тщательно подготовить кожу к этой процедуре. Для этого стоит вымыть тело с применением специальных средств теплой водой. После можно приступить к процедуре депиляции.

Далее предстоит удалить верхний слой отмерших клеток кожи. Удаление верхнего слоя отмершей кожи особенно важный этап ухода за интимным местом, когда применяется полное удаление волос, так как способствует устранению проблемы вросших волос.

Депиляция

Именно процедурой под этим названием занимаются женщины в большинстве случаев. В отличие от эпиляции, при депиляции волоски рано или поздно появятся вновь. Если же женщина решилась на радикальное устранение волос на теле навсегда, эта процедура будет называться эпиляция, с помощью нее за несколько сеансов полностью убиваются все волосяные луковицы, но стоит такой сервис не дешево.

Депиляцию обычно делают раз в две три — недели. Для этого применяются либо восковые полоски приобретаемые в магазинах, либо специальную смесь из сахара для шугаринга, либо смесь для шугаринга уже готовую, купленную в магазине.

Как ухаживать за интимной зоной при помощи сахарной смеси

Депиляция с использованием сахарной смеси домашнего приготовления называется шугаринг. Это простой и действенный способ надолго избавиться от нежелательных волос на теле. Для шугаринга необходимо приготовить пасту из сахара.

Восемь больших ложек сахара необходимо перемешать в емкости с 2 ложками воды, всыпать половину маленькой ложки лимонной кислоты, смесь далее поместить на самый медленный огонь под закрытой крышкой и прогревают раствор на медленном огне до янтарно золотого цвета.

Далее смесь остудить, скатать из нее шарики удобного размера, обычно хватает кусочка размером три на три сантиметра. Теплую массу нужно хорошо распределить по коже против роста волос, а затем, через десять пятнадцать секунд быстро оторвать массу от кожи. Все волосы удалены, можно приступать к следующему участку.

Если не хочется возиться с приготовлением смеси для депиляции, ее всегда можно приобрести готовую в магазине. Более привычным способом удаления волос с интимной это сбрить волоски станком и депиляция при помощи специальных кремов, либо при помощи прибора депилятора. После любого вида удаления волос обязательно необходимо применение увлажняющего крема, либо крема после депиляции либо средства снимающего раздражение и успокаивающего кожу.