Лунный календарь стрижек на январь 2018 года

Одна из основных составляющих привлекательности - красота волос. Для сохранения и придания им здоровья, важно выбрать благоприятные дни для похода в парикмахерскую. Важно знать, что каждый день обладает своей особой, индивидуальной энергетикой, на которую, прямым образом, влияет положение планет на небе. Календарь лунных стрижек на январь 2018, поможет не только придать волосам красоту и силу, но и благоприятно повлиять на судьбу - привлечь удачу, финансовый успех и здоровье.

Благоприятные дни для стрижек и окрашивания волос: с 3 по 9 января; 12, 13; с 15 по 19; 22, 23; 25, 26; 29; 31 января. Благодаря стрижке волос в эти дни, вы приобретёте не только отличное настроение, но и улучшите своё здоровье.

Неблагоприятные дни для похода к парикмахеру: 1, 2; 10, 11; 20,21; 24; 27, 28; 30 января. В эти дни звезды рекомендуют отказаться от посещения парикмахерской или салона красоты.

1 января - растущая Луна в Раке. Если в этот день прибегнуть к ножницам, волосы станут непослушными и сухими. Стрижка волос может даже негативно повлиять на душевное спокойствие. На небе аспект соединения Солнца с Венерой, он рекомендует провести день в веселом или романтическом настроении, постарайтесь быть максимально оптимистичным и делиться своим настроением с близкими людьми, таким образом, вы создадите отличную закладку на весь год, и он вам впоследствии ответит взаимностью и благодарностью.

2 января - полнолуние в Раке. В этот день не рекомендуется даже мыть голову и применять косметические средства по уходу за волосами. Когда Луна находится в знаке Рака, очень важно тщательно следить за питанием, так как именно в это время могут возникнуть проблемы или обострения скрытых заболеваний в области пищеварительной системы.

3 и 4 января - убывающая Луна во Льве. Отличный день для посещения мастера. В эти дни стоит подстричься для привлечения успеха. При таком положении на небе как Солнце в секстиле с Юпитером благоприятно отправится в путешествие.

5, 6, 7 января - убывающая Луна в Деве. Благоприятный период для стрижки и придания волосам здоровой энергии. Также эти дни отлично подойдут для любых видов очищения организма. Полезно сходить на маникюр, педикюр, к косметологу.

8 января - убывающая Луна в Весах. Сегодня не стоит делать кардинальные перемены или принимать решения. Подстричь или оздоровить волосы - отличный день. Также рекомендуется сходить в театр, кино, на выставку, провести день с пользой и в гармонии с собой - таким образом, вы заложите прочный фундамент во взаимоотношениях с близкими людьми.

9 января - убывающая Луна в Весах. Сегодня можно подстричь волосы, но красить не желательно. Постарайтесь в этот энергетически сильный день проявлять терпимость, держите себя в руках. Не желательно заниматься экстремальными видами спорта.

10 - 11 января - убывающая Луна в Скорпионе. Стрижка в эти дни может испортить отношения с окружающими, а особенно с близкими людьми. Постарайтесь держать эмоции при себе, так как рискуете обидеть или надолго поссориться из-за кратковременных вспышек вспыльчивости.

12 января - убывающая Луна в Стрельце. Если подстричься сегодня - привлечете богатство и благоприятную энергию в дом. В данный момент в Козероге находится пять планет, это настраивает на сдержанность, серьезность и осмотрительность во всех отношениях. Сейчас самое время принимать важные жизненные решения.

13 и 14 января - убывающая Луна в Стрельце. Благоприятные дни для окрашивания и стрижки волос. Благодаря походу в салон, поднимите себе настроение и привлечете успех. Также эти дни хороши для любых презентаций и праздничных мероприятий.

15 января - убывающая Луна в Козероге. Рекомендуется стрижка и покраска. Сегодня полезно голодание, диета, занятия физическими нагрузками.

16 января - убывающая Луна в Козероге. Стрижка улучшит финансовое положение. Полезно сходить к косметологу. Рекомендуется навести порядок в доме, позаботиться об уюте и совершенствовании семейного очага.

17 января - новолуние в Водолее. Можно посетить парикмахера, подстричься, покрасить волосы, сделать маникюр. Луна в Водолее советует принимать легкую пищу, не переедать, чтобы не принести вред здоровью.

18 и 19 января - растущая Луна в Водолее. Если подстричься в эти дни, растущая Луна благоприятно отразится на состоянии волос и здоровье всего организма. Таким образом, вы поднимите тонус, усилите энергетику и повысите работоспособность.

20 и 21 января - растущая Луна в Рыбах. В эти дни не рекомендуется делать стрижку и окрашивать волосы. Полезно сделать уборку в доме, заняться йогой, улучшить душевное равновесие.

22 и 23 января - растущая Луна в Овне. Отличные дни для стрижки и покраски волос. Получите заряд оптимизма, бодрости и уверенности в себе.

24 января - растущая Луна в Овне. Не рекомендован поход к мастеру. Полезно сходить на массаж, заняться спортом.

25 и 26 января - растущая Луна в Тельце. Стрижка и покраска волос рекомендована, оздоровите кожу головы и приобретёте здоровье.

27 и 28 января - растущая Луна в Близнецах. Неблагоприятные дни для стрижки. Волосы могут стать тонкими и ломкими.

29 января - растущая Луна в Раке. Если сегодня подстричься - улучшите интуицию. Полезно сходить на плаванье, в баню. Рак – плодовитый знак, этот день благоприятен для посадки растений или для начинания любой деятельности, которая впоследствии принесет максимум плодов.

30 января - растущая Луна в Раке. Не рекомендуется обращаться к парикмахерам. В этот день лучше заняться домашними делами. Позаботьтесь об уюте в доме.

31 января - растущая Луна во Льве. Отличный день для стрижки волос. Они приобретут силу и густоту. Любые манипуляции с волосами не останутся не замеченными окружающими.