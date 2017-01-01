Сергей Василенков

К процессу стрижки волос необходимо относиться с полной серьезностью. Ведь волосы являются источником силы, который влияет на внутреннюю энергетику человека. Предлагаем ознакомиться лунным календарем стрижек на октябрь 2017 года.

Благоприятные дни: 2, 3, 11, 12, 16, 17, 23, 26, 28 и 29 числа отлично подходят для внесения изменений во внешность и жизнь.

Неудачными окажутся дни, когда наш естественный спутник наведается к Овну, Тельцу, Льву, Весам и Скорпиону: не стоит предпринимать попыток похода в салон 1, 4-7, 13-15, 19, 20-22, 25, 27 и 30 октября.

Точный лунный календарь стрижек на октябрь 2017 года по дням

1 октября – растущая Луна в Водолее. Дата неподходящая для изменения прически, поскольку есть риск привлечения неприятностей.

2 октября – растущая Луна в Водолее. Удачный день для резких перемен. Не бойтесь экспериментов, сделайте оригинальную окраску.

3 октября – растущая Луна в Рыбах. Прекрасная дата, которая привлечет удачу – результаты станут видны уже в следующем месяце.

4 октября – растущая Луна в Рыбах. Сегодня лучше оставить все, как есть. Изменения во внешности могут быть губительны для здоровья.

5 октября – полнолуние в Овне. Сегодня есть не привлекательная возможность притянуть к себе завистливых людей. Постарайтесь не избавляться даже от сантиметра волос.

6 октября – убывающая Луна в Овне. Не лучшая дата, которая может принести болезни и проблемы, связанные с вмешательством в вашу жизнь со стороны.

7 октября – убывающая Луна в Тельце. Дата не годится для изменения прически – могут появиться непонятные страхи, наступит разлад в духовном мире.

8 октября – убывающая Луна в Тельце. Подходящий день, но если какие-то обстоятельства против вас, постарайтесь сегодня не стричься.

9 октября – убывающая Луна в Близнецах. Подрезание кончиков хорошо отразится на скорости отрастания волос, но может обеднить духовный мир.

10 октября – убывающая Луна в Близнецах. Красота и привлекательность будут последствиями сегодняшней стрижки. Постарайтесь насладиться моментами жизни.

11 октября – убывающая Луна в Раке. Работа мастера будет выполнена в лучшем виде. Вам понравится новый образ и цвет волос.

12 октября – убывающая Луна в Раке. Благоприятная дата, которая принесет спокойствие и радость. Постарайтесь не подвергать пряди любым химическим процедурам.

13 октября – убывающая Луна во Льве. С обрезанными волосами уйдет и ваша сила – старайтесь не стричься сегодня, но если это крайне необходимо, следите за здоровьем.

14 октября – убывающая Луна во Льве. Стрижка отвлечет вас от главных событий жизни. Постарайтесь не упустить возможности, о чем потом будете сожалеть.

15 октября – убывающая Луна во Льве. Не лучшая дата для изменений имиджа: возможны разногласия и даже ссоры с близкими людьми.

16 октября – убывающая Луна в Деве. Спешите порадовать себя не только новой прической, но и подарками, которые получите от судьбы.

17 октября – убывающая Луна в Деве. Корректировка прически принесет только положительные эмоции, ожидайте творческого подъема.

18 октября – убывающая Луна в Весах. Стрижка добавит легкости, но состояние волос сильно не изменится. Если вы хотите получить здоровую шевелюру, запишитесь к мастеру на другую дату.

19 октября – новолуние в Весах. Плохой день как для изменений формы прически, так и цвета. Постарайтесь оградить себя от любых переживаний.

20 октября – растущая Луна в Скорпионе. Не слишком благоприятная дата, когда поход к мастеру может стать причиной проблем с волосами возможны перхоть и ломкость.

21 октября – растущая Луна в Скорпионе. Неудачный день, который принесет только разочарования. Даже ваш постоянный парикмахер не застрахован от ошибки.

22 октября – растущая Луна в Скорпионе. Есть возможность рискнуть, только если нечего терять. Когда внешний вид устраивает, постарайтесь перенести дату посещения парикмахерской.

23 октября – растущая Луна в Стрельце. Возможны перемены к лучшему, которые принесут богатство, везение и гармонию в личную жизнь.

24 октября – растущая Луна в Стрельце. Ваше решение посетить салон неблагоприятно скажется на внешнем виде, волосы могут начать выпадать.

25 октября – растущая Луна в Козероге. Дата не подходит даже для подравнивания кончиков и челки. Потеря энергии вместе с волосами может привлечь врагов.

26 октября – растущая Луна в Козероге. Хороший для вас день: волосы меньше секутся, быстро растут и имеют здоровый вид. Стрижка положительно повлияет на самочувствие.

27 октября – растущая Луна в Козероге. Если у вас нет желания попасть в запутанную ситуацию, не стригитесь в этот день. Лучше сделайте укладку, локоны и используйте украшения из ткани.

28 октября – растущая Луна в Водолее. Стрижка увеличит силу и уверенность, вы сможете продвинуть свой проект на работе, получить вознаграждение.

29 октября – растущая Луна в Водолее. Новая прическа разовьет интуицию, позволит действовать смело и не переживать за последствия.

30 октября – растущая Луна в Рыбах. Стрижкой можно привлечь негативные перемены. Попробуйте прийти в гармонию с собой.

31 октября – растущая Луна в Рыбах. Подходящая дата для корректировки формы волос: вы станете привлекательным, еще более приятным в общении человеком.