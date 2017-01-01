Лунный календарь стрижек на сентябрь 2017 года

Сергей Василенков

Чтобы не навредить своим волосам, а наоборот, сделать их более здоровыми, постарайтесь следить за днями, когда стрижка благоприятна, а также за периодами, когда любые изменения могут негативно сказаться на волосах и даже на общем состоянии организма.

Благоприятные дни для стрижек

2, 3, 10-13, 16, 17, 24, 28 и 29 сентября Луна находится в Козероге, Тельце или Близнецах – это даты, которые принесут только положительные эмоции и силу волосам. Поберегите себя

Неблагоприятные дни для стрижек

1, 4-9, 14, 21-23 и 26 числа, когда наш спутник проходит по созвездиям Рыб, Овна, Рака, Весов и Стрельца. В эти дни возможно привлечение неприятностей в жизни, и работа парикмахера вас вряд ли устроит.

Подробно по дням

1 сентября – растущая Луна в Козероге. Если вы не хотите привлечь неприятности, подберите другую дату для изменения прически.

2 сентября – растущая Луна в Козероге. Благополучная дата, которая сулит счастье и приподнятое настроение. Не распыляйтесь на мелочи.

3 сентября – растущая Луна в Водолее. Прекрасный день, который привлечет удачу и благосостояние. Постарайтесь побыть вечером с близкими людьми.

4 сентября – растущая Луна в Водолее. В случае похода к парикмахеру сегодня здоровье может пошатнуться – появятся проблемы с давлением, вас одолеет тревожное чувство.

5 сентября – растущая Луна в Рыбах. Дата не подходит даже для малейших изменений в прическе, поскольку они могут притянуть неприятных людей.

6 сентября – полнолуние в Рыбах. Есть возможность сойтись по работе с человеком, который будет мешать и сбивать вас с пути. Отложите стрижку и постарайтесь не раздражаться.

7 сентября – убывающая Луна в Овне. Абсолютно не подходящая дата - можно потерять дорогую вещь, привлечь кражу или порчу имущества.

8 сентября – убывающая Луна в Овне. Новая прическа не принесет удовлетворения, может снизиться иммунитет, проявится хроническое заболевание.

9 сентября – убывающая Луна в Овне. После стрижки вы ощутите упадок сил, депрессивное состояние, нежелание развиваться. Стоит отложить поход в парикмахерскую на другую дату.

10 сентября – убывающая Луна в Тельце. День идеален для стрижки и окраски в любой цвет. Сохраните ощущение радости от удачной работы мастера для улучшения личной жизни.

11 сентября – убывающая Луна в Тельце. Если вы нуждаетесь в деньгах, избавление от плохой энергетики вместе с волосами поможет найти требуемую сумму.

12 сентября – убывающая Луна в Близнецах. Удачный день для работы с волосами. Прическа повысит привлекательность и сделает черты лица более выразительными.

13 сентября – убывающая Луна в Близнецах. Несмотря на убывающую Луну, волосы будут быстро расти. Звезды не рекомендуют перекрашиваться в кардинально новый для вас цвет.

14 сентября – убывающая Луна в Раке. Неблагоприятная дата – сегодня можно не увидеть приходящие возможности и не воспользоваться данным судьбой случаем.

15 сентября – убывающая Луна в Раке. Сегодня возможна укладка, корректировка прически, но лучше избавить волосы от химических процедур.

16 сентября – убывающая Луна во Льве. Прекрасная дата, которая принесет много положительного. Все вокруг будут восхищаться новой формой прически.

17 сентября – убывающая Луна во Льве. Ваша жизнь наполнится радостными событиями, а стрижка только добавит положительных эмоций.

18 сентября – убывающая Луна в Деве. Доброжелательные люди к вам потянутся, все дела закончатся благополучно. Пойдите к проверенному парикмахеру, знающему свое дело.

19 сентября – убывающая Луна в Деве. Постарайтесь избежать короткой прически – сегодня лучше измените цвет волос, сделайте питательную маску и обрежьте секущиеся кончики.

20 сентября – новолуние в Деве. Перенесите стрижку на другую дату, поскольку сегодняшние манипуляции только навредят шевелюре. Возможно появление такой неприятной проблемы, как перхоть.

21 сентября – растущая Луна в Весах. Не подходящая дата, поскольку первый лунный день может повлиять на продолжительность жизни.

22 сентября – растущая Луна в Весах. Из-за дисбаланса энергий можно привлечь неприятности в жизни и разлад внутреннего мира.

23 сентября – растущая Луна в Скорпионе. Не стоит сегодня подстригать волосы. Лучше постарайтесь их укрепить масками и маслами.

24 сентября – растущая Луна в Скорпионе. Дата подходит для кардинальной смены облика: новая стрижка, окраска в темные или светлые тона принесут хорошее настроение.

25 сентября – растущая Луна в Стрельце. Поход к мастеру может принести неприятности в виде перхоти и секущихся кончиков.

26 сентября – растущая Луна в Стрельце. Выполняя корректировку прически, есть возможность привлечения недоброжелателей и даже врагов.

27 сентября – растущая Луна в Стрельце. Любые процедуры принесут везение и богатство, но опасайтесь новых методов, применяемых на вас парикмахером.

28 сентября – растущая Луна в Козероге. Поищите нового мастера, тогда стрижка удастся. Если вы нуждаетесь в деньгах, то начнете притягивать их, как магнитом.

29 сентября – растущая Луна в Козероге. Постарайтесь не предпринимать попыток полностью изменить имидж. Рекомендуется сделать простую и легкую стрижку.

30 сентября – растущая Луна в Водолее. Хороший день для экспериментов не только с прической, но и со своей жизнью. Не бойтесь рисковать, двигаясь к цели.