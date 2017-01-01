6 ошибок макияжа, которые вас старят

Макияж является отличным инструментом для того, чтобы подчеркнуть вашу природную красоту. Но есть некоторые ошибки макияжа, которые могут визуально увеличить ваш возраст. Мы дадим несколько простых советов по правильному макияжу, чтобы выглядеть моложе.

1. Выбор темной помады

С течением времени губы теряют свою полноту и темные цвета помады могут усугубить этот эффект, делая их еще более тонкими. Если вы решитесь выбрать более темную помаду, то выбирайте более естественные цвета. Например розовато-лиловый или фиолетовый выделяют губы и дают иллюзию полноты. При выборе карандаша для губ, ограничьте свой выбор цветом который соответствует цвету ваших губ, а не помады, иначе это создаст иллюзию поджатых губ. Блеск для губ придаст вашим губам еще большую иллюзию полноты, воспользуйтесь этим.

2. Выбор неправильной тональной основы или консилера

Слишком светлая или темная тональная основа будет выглядеть тускло и неестественно и не придаст вашему образу молодости. При выборе правильного цвета тональной основы, нанесите немного на лицо, а не на руку, так как руки зачастую имеют несколько иной оттенок, отличающийся от кожи лица.

Важно: тональный оттенок должен совпадать с цветом вашего лица еще до смешивания.

Те же самые правила относятся и к консилерам (коррректорам) для коррекции кругов вокруг глаз, более светлый подчеркнет темные пятна также сильно как и темный. Если у вас темные круги под глазами, лучше выберите цвет с персиковым или желтым тоном, чтобы нейтрализовать фиолетовый тон кругов вокруг глаз.

3. Невнимание к бровям

Брови обрамляют лицо, делая его более привлекательным. Со временем брови становятся более редкими, особенно если вы интенсивно их выщипывали. Чтобы добавить четкости используйте оттенок чуть более светлый чем ваши волосы.

4. Нанесение румян не в том месте или румяна неподходящего цвета

Румяна безусловно придают вашему образу более молодой и задорный вид, однако многи наносят румяна только на щеках, что делает их неествественными и странными.

Продолжите румяна немного вдоль скул начиная под центром глаза и немного вверх. Продолжите румяна немного вниз от скул, чтобы придать озорства и здоровья вашему образу. Выбирайте естественные цвета, предпочтительно красных тонов, они придают молодость и живость, тогда как тусклые невыразительный цвета наоборот могут подчеркнуть возраст.

5. Выбор блестящих теней для глаз и подводки

Если вы хотите использовать блестящие тени или яркие цвета, выбирайте предпочтительно матовые, так как блеск часто оседает в складки и подчеркивает морщинки на веках. Вы можете применить блеск на внутренних углах глаз это придает взгляду выразительность. Для подводки можно применить коричневый или серый карандаш в верхнем внешнем углу, а затем смешать его.

6. Нанесение излишнего количества косметики

Толстый слой тонального крема или консилера забивается в морщинки и складки тем самым наоборот подчкеркивает их а не маскирует. Подумайте над тем как можно уменьшить количество косметики, возможно что-то скомбинировать или смешать, а не наносить слой за слоем. Когда вы планируете прикрыть жирный блеск кожи пудрой, имейте в виду, что он также снижает отражение света вашей кожей и это заметно. Кожа выглядит неестественно матовой, а на матовой поверхности видны все морщинки. Найдите золотую середину, уменьшить блеск жирной кожи и не перестараться превратив лицо в цементную скульптуру.

И самое лавное правило - экспериментируйте! Мы дали вам общие представления, как нежелательно делать и советы как делать лучше. Вы же безусловно найдете свой рецепт, который для вас подходит лучше всего, чтобы выглядеть моложе.