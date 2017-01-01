Модная обувь осень-зима 2017-2018. Какая обувь модная в этом сезоне? Фото новинки

Надежда Волох

«Дайте девушке правильные туфли, и она сможет покорить мир». Слова легендарной Мерилин Монро уже сейчас заставляют задуматься о том, какой будет модная обувь осень-зима 2017-2018. Ведь только истинная женщина предпочитает иметь в своем гардеробе всегда актуальную и стильную парочку модной обуви. Такие вещи не только позволяют чувствовать себя по-настоящему модной, но и прибавляют уверенности и завершенности в образе. Чем же порадуют (или удивят) нас ведущие кутюрье в осенне-зимнем сезоне?

Основные тренды

Тенденции обуви осень-зима 2017-2018 — это женственность и красивые очертания. Понемногу уходят в прошлое грубые, большие ботинки, уступая место элегантным башмачкам. Покидают подиумы и широкие голенища, а на смену им приходит крой, позволяющий подчеркнуть форму женской ножки. Продолжается тема носков под босоножками и футуристического блеска. Не обошлось на показах и без новинок, которые внесут свежую модную нотку в женском гардеробе. Но обо всем по порядку. Давайте рассмотрим основные модные тенденции грядущего сезона более подробно.

Мех

Нынешние тренды обуви — это наличие меха в различном количестве. Им может быть покрыт как весь сапог (ботинок, туфля или даже босоножки), так и декорированы определенные участки. Идеальным вариантом окажется парочка меховой обуви кислотного оттенка, который тоже, кстати, является очень модным в грядущем сезоне. Обувь в меховом исполнении можно увидеть в коллекциях Prada, Miu Miu, Moncler Grenoble.

Блеск

Стразы, блестки, кристаллы — неважно что, главное, чтобы их было много. Женская обувь осень-зима 2017-2018 будет блестящей и женственной. Именно такой хотят видеть женщину Saint Laurent, Jeremy Scott, Chanel, Osman, Mary Katrantzou, Isabel Marant, Oscar de la Renta.

Ковбойские сапоги и ботинки

Как раз тот случай, когда дизайнеры решили оставить в тренде нарочитую грубость, широкие голенища, толстую подошву, большие пряжки и заклепки. Яркие, разрисованные или спокойные, приглушенные оттенки — такой предстает обувь женская осень-зима в стиле «а-ля ковбой». Наполнили свою коллекцию такими моделями Calvin Klein, Isabel Marant и Céline.

Логотипы

Тем, что дизайнеры любят оставлять метки на своих шедеврах, уже никого не удивишь. Специально для смелых и уверенных в себе представительниц прекрасного пола показали обувь с логотипами в самом выгодном свете Balenciaga и Versace.



Как всегда, отличился своим неординарным мышлением Moschino, показывая, что новые тенденции обуви — это ботинки или сапоги с имитацией женской сумочки. Что же, получилось очень оригинально.

Надписи

Продолжая тему буквенных символов, стоит отметить, что ботинки осень-зима в грядущем сезоне можно украсить стильными надписями. Именно так предлагают поступить Dolce&Gabbana и Off-white.

Носки с сандалиями и туфлями

О том, что надевать носки под изящные босоножки или туфли, не только можно, но и нужно, дизайнеры рассказали еще в прошлогодних коллекциях. Такая обувь модная в этом сезоне тоже. Philosophy Di Lorenzo Serafini, Isabel Marant и Gucci предлагают дополнить надеваемые носки актуальными блестками.

Имитация носков

И продолжая носочную тему, остановимся на восходящем тренде — носки, как часть обуви. В уходящем сезоне первую пару ботильонов в таком исполнении предложил Fendi. Теперь его идею подхватили и другие модные дома. Louis Vuitton, Versus Versace и Antonio Marras показали, что модные женские ботинки осень — это модели, созданные на контрасте грубого и мягкого тканевого материала, создающего иллюзию выглядывающего носка.

А Burberry, Balenciaga, Céline и Fendi предлагают, чтобы модные ботинки на осень создавали иллюзию чулка. Что же, такое решение как нельзя лучше подчеркивает элегантность изящной женской ножки.

Красный акцент

Пытаясь разобраться, какая обувь сейчас в тренде, обратите внимание на цвет. Не зависимо от того, будут ли это туфли, сапоги, ботильоны и прочее, хотите быть модной — выбирайте красный цвет. Именно он является одним из главных фаворитов среди оттенков грядущего сезона у Isabel Marant, Fendi и Valentino.

Белые вариации

В противовес алому цвету, дизайнеры решили, что по-настоящему модная обувь зима — это снежно-белые модели. Конечно, практичной такую парочку не назовешь, зато как красиво преподнесли зимние мотивы Joseph, Maison Margiela, Balenciaga, Gucci, Dries Van Noten и Céline.

Необычный каблук

Любительницам спокойной оригинальности Saint Laurent, Maison Margiela и Burberry предлагают надеть черную обувь с каблуком необычной формы.

А судя по фото осенней обуви из коллекций Thom Browne, Anrealage, Salvatore Ferragamo, Marni, Emilio Pucci, Ellery, Vivetta и Dries Van Noten, обувь с необычным каблуком должна быть обязательно яркой и запоминающейся.

Лыжные ботинки

Для тех, кто боится суровой зимы, кутюрье создали теплые и уютные ботинки. Конечно, элегантными их не назовешь, а вот удобными — в самый раз. Отличное решение для морозных зимних дней предлагают Etro, Moncler Grenoble и COACH 1941. Чтобы приобрести по-настоящему трендовые лыжные ботинки, выбирайте модели с лентами-завязками.

Внимание на носок

Модная обувь осень и зима грядущего сезона не обойдется без яркого акцента на носке. Подберите однотонные туфли на шпильке с контрастным элементом спереди, и вы будете идти в ногу с современными тенденциями. Эффектно сочетать контрастный носок с элегантными шпильками предлагают Nina Ricci, Loewe и Stella McCartney.

Тенденции в моделях

Помимо основных трендов хочется отметить еще несколько ключевых тенденций, которые буду прослеживаться в грядущем осенне-зимнем сезоне.

Балетки

Тем, кто привык чувствовать себя комфортно, дизайнеры предлагают приобрести парочку удобных балеток. Но, отдавая дань последним модным веяниям, кутюрье сделали все, чтобы придать им максимум женственности и утонченности. Необычный декор, тканевая фактура, пряжки, банты и другие интересные решения — все это можно увидеть в коллекциях Vivienne Westwood, MSGM, Rochas, Pringle of Scotland, Vivetta, Molly Goddard.

Высокие голенища

Блестящие, гладкие, красочные, однотонные — неважно, какие, главное, что их высота будет над коленями, а то и выше. В осенне-зимнем сезоне сапоги с высотой, которую, иногда, трудно вычислить на глаз, является мега-популярной. Тенденция четко прослеживается на показах Vivienne Westwood, Vivetta, Alexis Mabille, Prada, Aquilano Rimondi, Moschino, Saint Laurent, Balmain, Fendi, Monse, Nina Ricci, Oscar de la Renta и другие.

Туфли на шпильке

Классика, которая всегда в моде — туфли на шпильке являются символом элегантности и стиля женщины. Именно поэтому кутюрье уделяют таким моделям повышенное внимание в каждом сезоне. И украшают их согласно модным тенденциям. Нынешние осенне-зимние коллекции — не исключение. Выполненные из шелка, декорированные вышивкой, пряжками, перьями и прочими трендовыми элементами, туфли грядущего сезона приковывают к своим обладательницам повышенное внимание. Эффектно преподнесли такие модели Oscar de la Renta, Christian Dior, Alexander Wang, Prada, Missoni, Balenciaga , Loewe, Gucci.

Вечерние модели

Для выхода в свете модельеры создали обувь, которая богато отделана шелком, бархатом, камнями, стразами, бантами, цветами и прочими элементами декора. Все для того, чтобы женщина почувствовала себя королевой. Подсмотреть парочку праздничных туфелек или босоножек можно у Carolina Herrera, Elie Saab, Custo Barcelona, Saint Laurent, Elisabetta Franchi, Miu-Miu, Loewe и Calvin Klein.

Спортивные модели

Тем, кто ведет активный образ жизни и не желает облачаться в элегантные наряды, предпочитая стиль casual, дизайнеры представили свое видение спортивной обуви. К тому же присутствует в коллекциях и смешение стилей, в которых доминирует спортивная тематика. О том, как правильно подобрать обувь такого плана, расскажут Vivienne Westwood, Giorgio Armani, Joseph, Rick Owens, Margaret Howell, Fashion East, J.W.Anderson, COACH 1941, Dolce & Gabbana.

Складки в голенищах

Еще одним трендом, который можно смело сочетать с различным видом одежды, являются сапоги с голенищем гармошкой. Они удобны, практичны и подходят всем представительницам прекрасного пола. Наверное, потому их так красочно представили в коллекциях Bottega Veneta, Isabel Marant, Saint Laurent, Etro, Michael Kors, Loewe,Marc Jacobs, Roksanda.

Военная тематика

Не сдает свои позиции и грубая, почти мужская, обувь. Стиль милитари со множеством шнурков и пряжек по-прежнему актуален в коллекциях Alexander Wang, Altuzarra, Dior, Hermès, Rodarte.

Экстравагантная обувь

Хотите заметно выделяться на фоне серых и мрачных холодных деньков? Тогда самое время купить парочку неординарной обуви. Ведь как раз в этом направлении плодотворно поработали Missoni, Atelier, Ellery, Marques’Almeida, Paco Rabanne, Jeremy Scott, Dolce & Gabbana, Gucci.

Мохнатые шлепанцы и тапки

Еще один тренд, который стоит взять на вооружение. Шлепанцы, декорированные мехом, вряд ли, подойдут для суровой зимы, а вот для начала осени — в самый раз. Немного необычное исполнение привычных шлепанцев и тапочек представили дизайнеры Dolce & Gabbana, Anya Hindmarch, Every Other, Marques’Almeida, Lemaire, Dion Lee, Coach, Prada.

Трендовые элементы

Тренд сезона осень-зима 2017/18 заключается в наличии на обуви одного из следующих акцентов:

шнуровки

бархата

бахромы

меха

заклепки

пряжки

стразы

шнуровка

перья

Повторение рисунка одежды

Сумки, одежда и пара любимой обуви, как единое целое. Повторение рисунка во всех трех элементах образа является очень модным на показах ведущих дизайнеров. Именно в таком ключе советуют подбирать обувь Moschino, Rochas, Custo Barcelona, Jonathan Simkhai, Alexander McQueen и другие.

Камни

Обувь, украшенная камнями, будет фаворитом грядущего сезона. Ими может быть усыпана как вся поверхность, так и отдельные элементы. Эффектные модели представлены в коллекциях Versace, Dolce & Gabbana, Calvin Klein, Miu Miu, Dries Van Noten, Oscar de la Renta.

Перья

Еще один способ выделиться любительницам экстравагантных вещей — декор обуви перьями или похожими на них элементами. Хотите выбрать что-то модное и необычное? Загляните в коллекции Pamella Roland, Sonia Rykiel, Prada, Vionnet, Lanvin, Fausto Puglisi, Sonia Rykiel.

Материалы

Как и прежде, многие модели на подиумах созданы из кожи. Но в тренде будут и другие решения, которые помогут разнообразить женский гардероб.

Кожа рептилий

Материалами из кожи пресмыкающихся или их заменителями дизайнеры украшают сумки и обувь уже не один сезон. Популярны они будут и в осенне-зимнем периоде 2017-2018. На пике тренда находятся модели в красных тонах от Maison Margiela, Lanvin, Trussardi, Miu Miu, Proenza Schouler, Ellery, Christian Wijnants, Gucci.

Силикон

Прозрачная обувь тоже не сдает свои позиции. Как и раньше, она является довольно популярной и достойно украшает коллекции Calvin Klein, Moschino и Emporio Armani.

Бархат

Модные сапоги, туфли, босоножки осенне-летнего сезона — это обувь из бархата насыщенных оттенков. Королевские материалы для истинных королев предлагают Dries Van Noten, Balmain, Oscar de la Renta.

Шелк и атлас

Элегантные и утонченные — исполненные настоящего шика женские модели обуви из шелка и атласа выглядят невероятно красиво. Именно так представили их в своих коллекциях Balenciaga, Adam Lippes, Oscar de la Renta, Gucci, Phillip Lim, Prada, Miu Miu.

Мода диктует свои правила. И позволяет играть с различными образами и аксессуарами. Но здесь главное — не переборщить. Ведь какой бы сезон мы не взяли, ключевым фактором является чувство вкуса, которое подскажет, как правильно подобрать свою заветную пару обуви, чтобы она приносила истинное удовольствие своей хозяйке. Поэтому не забывайте сочетать модные тенденции со своим индивидуальным стилем, и тогда каждый ваш созданный образ станет по-настоящему трендовым и запоминающимся.