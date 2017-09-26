Модные шапки осень-зима 2017-2018г: какие шапки будут в моде

Екатерина Фролова

Без головного убора в холодное время года не обойтись. Модные шапки осень-зима 2017-2018 отличаются удобством, практичностью и оригинальным исполнением. В новых дизайнерских коллекциях представлены головные уборы на любой случай: от практичной лыжной шапочки до элегантного берета. В осенне-зимнем сезоне выручат утепленные головные уборы из меха или шерсти.

Шапка на зиму обязательно должна быть объемной, мягкой и пушистой. Тонкие и облегающие голову модели лучше оставить для теплых осенних деньков. Но даже в осеннем гардеробе должны появиться широкополые шляпы или кепки с козырьком. Стилисты уверены, что самыми трендовыми будут головные уборы формата оверсайз.

Попробуем разобраться, какие головные уборы в моде осень-зима 2017-2018. Если приглядеться к нынешним коллекциям ведущих домов моды, то можно выделить шесть ключевых модных тенденций.

Женские кепки

Головным уборам с козырьком благоволят многие дизайнеры. Эффектные кепки яркой расцветки фигурируют в коллекциях таких брендов, как Oblique Creations, Cres. E Dim и Dsquared². На пике популярности головные уборы из клетчатой ткани. Кепи с шотландским узором можно обнаружить в осенне-зимних коллекциях Burberry и Murral.

Стоит обратить внимание на такие модные тренды, как глянцевые фуражки, однотонные кепки с логотипами или надписями, молодежные бейсболки со стразами на козырьке. Некоторые варианты кепок выглядят очень романтично и женственно. В эту категорию можно отнести головные уборы пастельной гаммы из мягких фактурных материалов. По виду такие кепки напоминают шляпку-котелок без полей, но с козырьком. Подобные модели украшены текстильными цветами и бантами либо металлизированным декором.

Некоторые головные уборы осень 2017 отличаются агрессивным дизайном. Достаточно взять кожаные фуражки из лаковой кожи с металлическими заклепками. Пополнить гардероб можно не только кожаным головным убором, но и твидовой кепкой с узором «гусиные лапки» или геометрическим принтом. Носят такие головные уборы как с платьями, так и с брючными костюмами. Для casual-гардероба стоит подобрать замшевый картуз с жестким козырьком. В тренде головные уборы коричневой и нюдовой гаммы. Сочетать их можно с классическими джинсами, вещами из матовой кожи и куртками из денима или вельвета.

Вязаные модели

Вязаных головных уборов так много, что сложно объединить их по конкретным признакам. Шапка на осень может быть ажурной или плотной, объемной или облегающей. Зимние модели часто имеют подкладку или связаны в два слоя. Нередко украшением зимней шапочки становятся помпоны или меховая отделка по краю изделия. Классические вязаные шапки с помпонами и ультрамодные бини заслуживают отдельного внимания, а потому поговорим о них подробнее.

Шапки-бини

Первые шапки-бини появились в первой половине XX в. Они ассоциировались с рабочей формой, а потому были не слишком популярны среди светских модниц. Позже бини вошли в гардероб американских студентов. По-настоящему популярными эти виды шапок стали в конце 90-х гг. Сегодня модные шапки мешковатой формы с удовольствием носят селебритиз. Неудивительно, что бини привлекают внимание культовых домов моды. В нынешнем сезоне головными уборами подобного рода изобилуют коллекции Outlaw Moscow и Tak.Ori.

Среди модных вариантов шапок-бини:

высокие – отлично держат форму, имеют заостренный конец, устремленный вверх. Подобные модели пользуются популярностью у молодежи и часто присутствуют в луках городских модниц и fashion-блогеров;

оверсайз – выполнены крупной вязкой, хорошо укладываются на левую или правую сторону;

с отворотами – особую популярность приобрели в прошлом сезоне, а сегодня их с удовольствием носят именитые модницы, сочетая практичные бини с джинсами-бойфрендами, плащами и пуховиками.

Если говорить о модных цветах головных уборов, то в тренде монохромные или черные бини, а также однотонные шапки насыщенной гаммы.

Модели с помпонами

Классические женские шапки с помпонами из пряжи или меха, наверное, никогда не оставят модный подиум. В нынешнем сезоне дизайнеры предлагают либо откровенно хулиганские модели, либо романтические в нежной пастельной гамме. В первом случае речь идет о меланжевых моделях мешковатой формы или спортивных шапочках яркой окраски.

Для каждодневного аутфита в дизайнерских коллекциях найдутся фактурные шапки осень-зима 2017/18 года – модные тенденции гласят, что без такого головного убора зимний гардероб будет неполным. Женственные вязаные шапочки с помпонами часто имеют узор из переплетающихся косичек или жгутов и дополнены пушистым помпоном из меха. Носят такие изделия с одеждой различного стиля. Если речь идет о простых шапках casual-формата, то логично дополнить ансамбль пуховиком или курткой, джинсами или утепленными баллонными брюками. Модели романтического толка сочетают с тренчами, удлиненными пальто и плащами, кейпами.

Вязаные шапки осень-зима 2017-2018 с помпонами утилитарны и практичны, а потому должны быть в каждом женском гардеробе. Если правильно собрать образ, то шапочка с помпоном выручит как на лыжной гонке, так и на зимней прогулке с друзьями, в ней можно пойти на учебу, в кафе или в офис.

Женские береты

Сложно представить более изящный головной убор, чем классический берет. В нынешнем сезоне береты различного дизайна и богатой цветовой палитры появляются в коллекциях osome2some и Laroom.

Романтические модели в классическом французском стиле стали трендом нынешнего сезона. Нельзя сказать, что береты когда-либо уходили с модного подиума, но именно этой осенью они на пике популярности.

Если говорить о модных трендах, то их несколько:

маленькие округлые береты черного цвета без декора;

вязаные модели с ажурным узором или жгутами;

береты мешковатой формы с меховой или текстильной отделкой;

элегантные береты с декором в виде кристаллов, стразов или блесток;

береты с принтами или полосками.

Конечно, самым модным решением сезона будет классический однотонный берет. Такая модель универсальна и хорошо сочетается с одеждой любой расцветки. Если головные уборы зима 2017-2018 кажутся слишком простыми, то можно пополнить гардероб беретом художника. Речь идет о пафосной модели с пером или мехом. Назвать такое изделие практичным нельзя, зато в эффектном берете в ретро-стиле можно отправиться на вечеринку или светский раут.

С помощью крошечного берета, напоминающего по виду шляпку желудя, несложно создать гламурный образ или превратиться в королеву бурлеска. Недаром подобные модели привлекают таких знаменитостей, как Дита фон Тиз и Ванесса Паради. Если говорить о материалах, используемых для изготовления головных уборов, то в тренде фетровые, вязаные и бархатные береты.

Меховые изделия

Сложно представить модные зимние шапки без меха. Именно в холодное время года хочется достать уютные ушанки, стильные бомберы и теплые финки с текстильной отделкой. В недавнее время подобные шапки носили исключительно с практичной и комфортной одеждой. Сегодня стильные шапки из меха соседствуют с элегантными плащами и пальто, спортивными куртками и пуховиками.

Если говорить о модных тенденциях, то в тренде объемные головные уборы из пушистого меха. Такие модели фигурируют в коллекциях Dsquared² и ODRI. Не менее интересны модели с меховой отделкой. Это могут быть фетровые или вязаные шапочки с меховыми помпонами, пушистой оторочкой по краю изделия или меховым козырьком.

Утепленные модные шапки зима 2017-2018 года изготовлены из натурального или искусственного меха. Причем последние в приоритете. Если раньше эталоном качества считались исключительно головные уборы из природных материалов, то сегодня многие дома моды выступают в защиту прав животных. Именно поэтому появилось огромное количество ярких, износоустойчивых и невероятно красивых шапок из искусственного материала. Внешне он ни чем не отличается от натурального меха, а с учетом усовершенствования технологии изготовления синтетических волокон модные женские шапки из экомеха имеют больший срок службы и приятны к телу.

Женские шляпы

Шляпы всегда ассоциируются с тонким чувством стиля и богемностью. На пике популярности утепленные федоры. Если модные шапки осень-зима 2017-2018 обязательно должны быть объемными, то при покупке шляпки стоит обратить внимание на лаконичные модели. Стильная федора с небольшими полями сочетается с одеждой неформального толка, а также классическими вещами из делового гардероба.

Модными шляпками в нынешнем сезоне балуют поклонниц бренды Bogner и Bed j.w. Ford. В тренде женственные модели клош, которые выглядят изящно и отдают оттенком ретро. Стилисты рекомендуют носить такие изделия с укороченными шубами приталенного кроя, тренчами и утепленными кардиганами.

Широкополые шляпы лучше оставить для теплой осени. Подобные головные уборы гармонируют с одеждой этнического плана. Шляпа с полями и вогнутой тульей гармонирует с кожаными куртками и плащами, а также с классическими тренчами.

С чем носить

Мы выяснили, какие шапки в моде зимой 2017-2018. Но мало подобрать головной убор по душе, необходимо научиться правильно сочетать шапки с основными вещами в гардеробе. Шляпы и береты всегда будут ассоциироваться с утонченными и изысканными луками, а лыжные шапочки и бини лучше оставить для повседневного образа, в основе которого лежат джинсы, неформальные кардиганы или парки.

Если хочется надеть объемную меховую шапку, то лучше отказаться от громоздкой шубы и выбрать верхнюю одежду гладкой фактуры. Это может быть приталенное пальто, дубленка в пол или спортивная куртка, в зависимости от стилистики ансамбля.

Теперь мы знаем, как нужно носить кепки, береты и шапки – тренды осень 2017 обещают незабываемые образы, в которых головному убору отводится не последнее место.