Надежда Волох

Сумка — неотъемлемый атрибут женского образа. И чтобы он выглядел законченным и стильным, важно отнестись к выбору упомянутого аксессуара со всей ответственностью. Уже сейчас стоит разобраться с тем, какими будут модные сумки осень – зима 2017-2018, чтобы идти в ногу с современными тенденциями.

Для начала давайте ознакомимся с модными веяниями, которые были замечены на показах осенне-зимних коллекций 2017-2018 от известных кутюрье.

10 основных трендов

Нотки хэндмейда

Рисунки и элементы ручной работы создают неповторимый дуэт для выражения свободы во взглядах и мыслях. Такими женские сумки грядущего сезона видят дизайнеры модных домов Александер Маккуин (Alexander McQueen), Этро (Etro) и Мэйсон Марджела (Maison Margiela).

Игривость

Предметы из мира самых причудливых фантазий превращаются в осенние сумки в руках по-настоящему креативных дизайнеров. Взять с собой в дорогу такие необычные аксессуары предлагают Баленсиага (Balenciaga), Шанель (Chanel) и Москино (Moschino).

Животные принты

От милых кошечек до хищных львиц — такими видят зимние сумки До́льче и Габба́на (Dolce & Gabbana), Гуччи (Gucci), Лоэйве (Loewe).

Огромные размеры

Какие сумки модные в грядущем сезоне? Громадные, яркие и красивые — экстремальный цвет и экстремальный размер предлагают сочетать в этих женских аксессуарах дизайнеры Селин (Celine), Баленсиага (Balenciaga) и Стелла Маккартни (Stella McCartney).

Монограммы

Объединив старые и новые стили в одном предмете, а затем украсив его фирменной монограммой, дизайнеры представили оригинальный вариант современного женского аксессуара. Такими будут модные сумки осень – зима 2017-2018 от Луи Витон (Louis Vuitton), Гуччи (Gucci) и Диор (Dior).

Перья и мех

Мягкие и нежные — это трендовые женские сумки с точки зрения Миу Миу (Miu Miu), Баленсиага (Balenciaga) и Дрис Ван Нотен (Dries van Noten).

Сумки-багеты

Длинные и узкие — еще одна тенденция, к которой стоит присмотреться. Хотите по-настоящему модный клатч для выхода в свет? Тогда пора приобрести актуальную модель «а-ля багет». Чтобы не растеряться при выборе, присмотритесь к коллекциям Шанель (Chanel), Кельвин Кляйн (Calvin Klein), Ив Сен-Лоран (Saint Laurent) от Энтони Ваккарелло (Anthony Vaccarello).

Имитация одеяла

Чтобы добавить функциональности в зимние сумки, дизайнеры решили сшить их из мягких, теплых тканей. С такими вязаными и кашемировыми аксессуарами можно и много нужных мелочей переносить, а можно и руки согреть в ненастную погоду. Практичностью отличились До́льче и Габба́на (Dolce & Gabbana), Лоэйве (Loewe), Прада (Prada) и Шанель (Chanel).

Металлик

Ровные очертания, серебристые ткани и четкие геометрические линии — это модные сумки с точки зрения Шанель (Chanel), Пако Рабанн (Paco Rabanne) и Баленсиага (Balenciaga).

Многоярусность

Нагромождение клатчей до трех штук в качестве одного полноценного аксессуара — это хит среди представленных коллекций. Удобно расположенные, такие сумки могут стать очень практичным дополнением к образу. Как лучше сочетать несколько клатчей одновременно, подскажут Фенди (Fendi), Гуччи (Gucci) и Версаче (Versace).

Важные акценты

Декор

Рисунки, цепочки, металлические заклепки, блестки, принты и даже имитация привычных повседневных вещей— все это будет уместно в осенне-зимних сумках 2017-2018. Чтобы выбрать модные и стильные модели, загляните в коллекции Thom Browne, Hermès, Fendi, Acne Studios, House of Holland, Anya Hindmarch, Ports 1961, Jacquemus, Dolce & Gabbana и Gucci.

Геометрия

Правильные геометрические линии и фигуры нашли свое место в коллекциях Chloé, Lemaire, Cushnie et Ochs, Mugler, John Galliano, Fendi, Mulberry, Celine.

Материал из кожи рептилий

Кожа пресмыкающихся по-прежнему остается в фаворитах у известных кутюрье. Они щедро наполняют свои коллекции сезона осень-зима 2017 -2018 материалом из кожи рептилий или качественным их заменителем. Расцветка тоже разнообразна, но в лидерах — женские сумки, повторяющие естественный или близкий к нему окрас упомянутых животных. О том, какими они должны быть в грядущем сезоне, расскажут коллекции Fay, Ermanno Scervino, Dolce & Gabbana, Miu Miu, Michael Kors Collection, Simone Rocha, Bottega Veneta, Dries Van Noten.

Сочетание с одеждой

Хотите выбрать по-настоящему трендовую сумку в грядущем сезоне? Тогда вам не обойтись без клатча, рюкзака или повседневного аксессуара, повторяющего рисунок одежды. Согласны, такую сумочку сложно сочетать с различными предметами гардероба, но как гармонично они смотрятся у Chanel , Tory Burch, Maison Margiela, Alexander McQueen, Emilio Pucci, Oscar de la Renta, Balenciaga, Christian Wijnants, Custo Barselona. Может, все-таки, стоит взять эту идею на вооружение?



Сумочки на цепочке

Маленькие, большие, несколько в одном ансамбле — сумочки на цепочке являются пиком моды. Обрамленные камнями, вышитые, усыпанные стразами или просто выполненные в оригинальной форме — что бы вы ни выбрали, главным условием является женственность модели. Так рекомендуют подбирать женский аксессуар с цепочкой Jason Wu, Chanel, Lanvin, Valentino, Christopher Kane, Giorgio Armani, Elizabetta Franchi, Rochas, Calvin Klein, Louis Vuitton.

Модные формы

Чемоданы

Занятость женщины и ее желание везде все успеть диктует свои правила создателям моды. Чтобы угодить представительницам прекрасного пола, дизайнеры стараются создавать для них самые удобные вещи. Среди них — сумка-чемодан, которую и каждый день носить удобно, и в путешествие можно быстро отправиться. Какую сумку выбрать? Подсмотрите в коллекциях Gucci, Emilio Pucci, Dries Van Noten, Antonio Marras.

Минодьеры

Многие путают эти маленькие сумочки-косметички с клатчами, но от последних их отличает жесткая основа и изящный, вечерний декор. Название такие женские аксессуары получили от французского слова "minauder", что означает «кокетничать». И для осени-зимы грядущего сезона дизайнеры постарались сделать их верхом элегантности и стиля. Чтобы получить по-настоящему модный вид такой сумочки, присмотритесь к моделям с мерцающей вышивкой, золотистой оправой или классической черно-розовой расцветкой. Как, например, у Dolche & Gabbana, Christian Dior, Giorgio Armani, Elisabetta Franchi, Elie Saab, La Perla, Valentino.

Сумки-шоперы

О том, что огромные размеры являются ключевой тенденцией сезона осень-зима 2017 – 2018, мы уже говорили. Но помимо огромного размера они должны еще соответствовать и всем ведущим модным веяниям. Приветствуются в таких моделях перья, повторение рисунков с одеждой и прочее. Что выбрать, расскажут Chanel, Max Mara, Creatures of the Wind, Eudon Choi, Tod’s, Balenciaga, Loewe, Céline, COACH 1941.

Миниатюрные сумочки

Маленькие сумочки, выполненные в разных стилях: от лаконичного делового до вычурного, усыпанного украшениями — любые из них будут трендовыми в предстоящем сезоне. Важная деталь — ремешок на запястье. Подсмотреть подходящую модель можно у Balenciaga, Alexis Mabille, Huishan Zhang, Anya Hindnarch, Jason Wu, Lanvin, Fendi.

Мешки

Еще одной трендовой разновидностью больших сумок будут мешки. Чтобы такие аксессуары не выглядели нелепо, дизайнерам удалось подчеркнуть их характерную форму минимумом деталей и приглушенными цветами. Увидеть такие решения можно в коллекциях Stella McCartney, Alexander Wang, Dion Lee, Loewe, Anya Hindnarch, Jason Wu, Schouler, Paco Rabanne.

Рюкзаки

По-прежнему модными остаются рюкзаки, которые в грядущем сезоне будут щедро украшены вышивкой, экстравагантными рисунками, дополнительными деталями. В тренде будут и модели в сдержанном исполнении или с одним, но ярким акцентом. Подсмотреть себе рюкзачок можно у Moschino, Louis Vuitton, Anya Hindnarch, Valentin Yudashkin, Chanel, Jeremy Scott, Moncler Gamme Rouge.

Саквояжи

Буквально усеяны мировые подиумы сумками саквояжами и похожими на них моделями. Они могут быть как маленькими, так и средними по размеру. О том, как эффектно носить такие чемоданчики, расскажут Chanel, Dior, Gabriela Hearst, Victoria Beckham.

Сумки на пояс

Различные вариации удобных и практичных сумок, надевающихся на пояс, представил модный дом Gucci.

К слову сказать, коллекции этого бренда отличаются количеством ярко выраженных всесторонних акцентов.

Особенности

Мега-экстравагантность

Затрагивая тему модных сумок, хочется отдельно отметить модели, отличающиеся особой неординарностью. Причудливые формы, неожиданные решения и просто интересные аксессуары — на этот раз модельеры отличились самой смелой игрой фантазии. Столь запоминающаяся тенденция прослеживается в коллекциях Nina Ricci, Chanel, Gucci, Kate Spade, Paco Rabanne.

Яркие и заметные дополнения

Чтобы сделать свою модель особенной, некоторые гуру моды решили сделать ставку на эффектные дополнения. Так, к простой лаконичной сумке они прибавили объемный аксессуар в виде пышных цветов, пресмыкающихся и прочее. Отличились креативным мышлением подобного рода Kate Spade, Gucci, Fendi, Coach 1941.

Модный цвет

Мировым кутюрье удалось в грядущем сезоне сделать модными все возможные цвета. Причем сочетаются они в различных комбинациях. Но если говорить о самом популярном оттенке, то это синий во всем его разнообразии. Хорош он как в исполнении соло, так и в сочетании с другими цветовыми решениями: зеленые, оранжевые, коричневые, розовые и другие.

Если рассматривать коллекции модные сумки осень-зима 2017-2018, можно выделить самую главную тенденцию: в моде все! Ведущие гуру моды решили соединить свою безудержную фантазию с современным ритмом жизни и создали по-настоящему универсальные модели. Для дома, офиса, покупок, выходов в свет и просто для хорошего настроения — сегодня выбрать актуальную сумку действительно легко. Но это не значит, что прислушиваться к модным тенденциям не стоит. Как и раньше, мода переменчива, поэтому лучше лишний раз подсмотреть, а что же приготовили современные дизайнеры нам сегодня?