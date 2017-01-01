Модные женские пуховики осень-зима 2017-2018: фото практичных и красивых моделей

В этом осенне-зимнем сезоне модниц ждет целый ряд поводов для радости и восхищения. Хотите знать, к чему готовиться заранее? И что выбрать себе на зиму при следующем походе на шопинг? Что ж, давайте рассмотрим один из замечательных трендов грядущего сезона - модные пуховики осень-зима 2017-2018. Именно такой теплый и вместе с тем безукоризненно стильный наряд станет базовым элементом гардероба этой зимой для женщин, которые стараются не отставать от модных тенденций.

На подиумах модели демонстрируют в огромных количествах самые неожиданные варианты одежды. Подобные же вещи уже можно купить в бутиках. Ну и совсем скоро все эти дизайнерские находки будут заметны на городских улицах!

Основные тенденции модных пуховиков для женщин осень-зима 2017/18

Если при слове «пуховик» вы представляете себе нечто очень стандартное, то вы ошибаетесь. Модные женские пуховики в этом году будут, напротив, отличаться невероятным разнообразием. Доступно будет все: начиная от классического силуэта (длина до колен, большой капюшон, прямые линии) и заканчивая фасонами, которые применяются обычно при пошиве кожаных демисезонных курток.

Стоит отметить, что преимущественно дизайнеры тяготеют сейчас к приталенным силуэтам, в том числе и для укороченных моделей.

Это смотрится действительно великолепно, стоит лишь взглянуть на зимние коллекции Prada и Burberry, чтобы воочию в этом убедиться.

Отдельно имеет смысл поговорить о цветовой гамме. Наряду с однотонными, сейчас крайне актуальны цветные пуховики.

В целом, расцветка во многом зависит от силуэта. К примеру, если пуховик имитирует девичье пальто с кокеткой, «английским» воротничком и рукавами «три четверти», то и оттенок должен быть соответствующий: белый, сливочный, кремовый, бледно-розовый, светло-голубой, слоновой кости, возможно, дополненный ненавязчивыми флористическими орнаментами.

Пуховики больших размеров для полных женщин

Если смотреть на пуховики для полных, то тут будут более уместны глубокие, благородные тона. Это длинные, практически до пят, декорированные большим количеством элементов из пышного натурального меха, украшенные огромными капюшонами, воротниками, манжетами. В качестве примера можно привести такие цвета, как вино-красный, шоколадный, густой синий, приглушенный изумрудно-зеленый, темно-фиолетовый.

Модные пуховики на зиму 2017-2018 – фото новинок

В целом, каждая модница с легкостью сможет подобрать вариант под свой собственный вкус и цветотип.