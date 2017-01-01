Быть спортивной и модной – легко!

Сезон сменяется сезоном, а занятия спортом остаются неизменным пунктом в расписании тех, кто придерживается здорового образа жизни. Регулярные тренировки и сбалансированное питание – залог вашего хорошего самочувствия и отличного внешнего вида. А ведь последний так важен для нас, девочек! Он влияет на нашу самооценку, а через нее и на то, как складываются наши отношения с окружающими на работе и в личной жизни.

С наступлением теплых дней тренировки наконец-то можно перенести из зала на свежий воздух и разнообразить свои спортивные занятия. Это может быть бег в парке или кроссфит на специальных площадках, ролики или велосипед, альпийская ходьба или зумба. Конечно, экипировка для разных видов тренировок отличается и лучше озаботиться этим вопросом заранее, чтобы встретить сезон во всеоружии. Изучите необходимый минимальный набор оборудования и одежды для выбранного вида спорта – и вперед, за покупками.

Отличным решением станет приобретение брендовых вещей через официальный спортивный магазин с каталогом товаров PUMA. Здесь есть эксклюзивные модели, которых нет в обычных магазинах, и множество новинок сезона. Большой выбор одежды и аксессуаров и возможность сделать покупку в тот момент, когда это удобно вам, – все это поможет сэкономить ваше время. Наглядное описание и фото моделей даст вам полное представление о выбранной вещи. Еще одно преимущество – можно легко «собирать» комплекты: вся цветовая и размерная линейка перед вами, нет необходимости искать нужную вещь по разным магазинам.

Выбирая вещи в рамках одной коллекции, вы точно не ошибетесь – дизайнеры уже разработали и подобрали максимально удачные комплекты. Создавайте разнообразные ансамбли на основе одной базовой вещи. Например, черных леггинсов – они универсальны и пригодятся вам не только на тренировках. Сочетайте цвет кроссовок и топа, а леггинсов – с кепкой или ветровкой. Делайте ставку на яркие цвета – летом это так естественно!

И самое приятное – это наличие акций и скидок на официальном сайте PUMA: сезонные распродажи экономят существенные средства, а выбор размеров и расцветок даже в момент сейла в интернет-магазине больше, чем в обычном.

Новая, модная спортивная форма станет еще одним стимулом для тренировок и будет радовать вас продолжительное время.