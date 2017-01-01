До Америки рукой подать!

Сейчас трудно удивить кого-то крутыми новомодными вещами. Казалось бы, стоит чего-то пожелать – и вот это уже у вас в руках! Достаточно съездить в торговый центр и купить любой товар. Онлайн-шопинг же открыл массу возможностей приобретать желаемое не выходя из дома, при этом экономить время и деньги. Тысячи интернет-магазинов в короткие сроки доставляют товар до ваших дверей. Посылки летят со всех уголков мира. Но если торговый путь из Китая и Европы в Россию давно налажен, то интернет-магазины из США остаются по-прежнему для нас недоступными. А ведь именно американские бренды очень продвинутые и оригинальные по части моды и стиля. Зачастую, качественные товары там стоят значительно дешевле, чем в России, а распродажи проходят буквально — каждый день. Давайте рассмотрим возможные способы доставки из США, их плюсы и минусы.

Вариант первый – найти родственника/друга/знакомого знакомого, кто проживает в США и объяснить, как сильно вы нуждаетесь в конкретном товаре. Из плюсов этого способа можно отметить только относительную степень надежности и доверия, что вас не обманут и не «кинут» на деньги. Минус - это время ожидания. Ведь у человека могут быть свои дела, и он не сможет в сжатые сроки выполнить вашу просьбу. Да и постоянно просить пересылать ваши заказы – это не красиво и может очень напрягать человека так, что рано или поздно он вам откажет в такой услуге.

Второй вариант - это люди, проживающие в США, которые сами предлагают такой сервис, как пересыл товаров из Америки в Россию за определенную плату. Какие же плюсы такого способа? Вы никого не напрягаете просьбами, а работаете с тем, для кого это бизнес. Но стоит понимать, что это незнакомый вам человек и вероятность того, что попадется мошенник всегда есть. Готовы ли вы рисковать и отправлять деньги неизвестному посреднику? Если речь идет о паре долларов, то почему бы и не попробовать, а если покупка дорогостоящая, то лучше лишний раз подумать, все взвесить и поискать другой возможный вариант.

А он есть! Удобный, простой, надежный и экономный. О нем нам поведал редактор нашего сайта, которая так любит американские бренды, что нашла самый верный способ интернет-шопинга. Она настолько осталась довольна покупками, которые мы конечно же покажем, что решила поделиться своей находкой и это, действительно, оказалось очень просто и доступно. Речь о сервисе доставки товаров из США под названием «Бандеролька». Ресурс имеет очень простую и интуитивно-понятную навигацию, милый и приятный дизайн. Легкая и быстрая регистрация занимает 1-2 минуты. Вся необходимая информация изложена кратко и ясно без лишних, ненужных деталей, которые сбивают с толку. «Бандеролька» старается упростить и облегчить онлайн-шопинг, и поэтому инструкция не только письменная, но и в видео-варианте (https://www.youtube.com/watch?v=YUeEDUUL0Pc) . В ней дается пошаговое объяснение, и это, правда, очень интересно и увлекательно. К тому же на сайте для удобства клиентов представлен список известных магазинов, таких как eBay, Amazon, Victoria’s Secret , Apple; здесь просто огромный ассортимент модной одежды, аксессуаров, товаров для дома, автотоваров, последние новинки техники и т.п.

Сайты, с которых сделала заказ наш редактор – это известный и бездонный Amazon.com и магазин ультра-стильной молодежной одежды Forever21.

На амазоне (https://www.amazon.com/ ) можно провести весь день. Ведь там есть товары любых категорий и разных брендов. Сложность выбора заключается в том, что просто хочется всё и сразу. Но в конечном счете выбор был сделан в пользу модных очков креативной формы с зеркальным напылением и небольшой, но вместительной симпатичной сумочки бордового цвета с длинным ремешком, чтобы носить через плечо.

Бренд forever21 (http://www.forever21.com ) горячо любим многими модными блоггерами, ведь там всегда можно найти очень стильную и недорогую одежду, соответствующую последним модным тенденциям. Также на сайте есть оригинальные, яркие аксессуары и хорошая косметика. Очень крутые фотографии одежды порой вдохновляют на покупку готового образа. Магазин forever21 – это настоящий праздник стиля, красоты и молодости.

Для себя наш редактор выбрала блузку в пижамном стиле, черные леггинсы под кожу и джинсовую юбку в ретро-стиле.

Так как же работает «Бандеролька»?

Когда вы зарегистрируетесь на «Бандерольке», вам автоматически будет присвоен почтовый адрес в США, куда будут поступать все ваши желанные посылочки, а потом оттуда дружной компанией отправятся к вам в город. Почти в каждом крупном городе России у “Бандерольки” и ее партнеров есть пункт самовывоза или же можно оформить доставку курьером на дом. Да, да, это еще один большой плюс, так что про длинные очереди на Почте России вы можете смело забыть. Шопинг с «Бандеролькой» от начала заказа и до его получения комфортный и приятный.

Итак, найдя на просторах американских сайтов все самое нужное и необходимое – наступает череда заказа. Отправляемся на главную страницу сервиса «Бандеролька» и жмем кнопку «Помощь при покупке», далее «Добавить новый заказ».

«Бандеролька» сделает ваш шопинг приятным, взяв всю рутинную работу на себя. Все, что вам нужно сделать, это просто заполнить элементарную форму. Вставляете ссылку на товар, указываете цвет, размер, количество и цену - и на этом всё! Сервис автоматически подсчитывает общую стоимость всех товаров. Когда товар поступит в вашу ячейку на складе “Бандерольки”, останется добавить стоимость доставки в Россию (всего 26$ за первый килограмм), что очень дешево и выгодно.

Как вы уже поняли, вам не нужно самостоятельно покупать товар с каждого сайта и каждый раз регистрироваться, заполнять почтовый адрес, переводить деньги через PayPal и т.д. Всё это вы делаете всего один раз на сайте «Бандерольки». Подтверждаете все свои заказы и оплачиваете общую стоимость всех покупок с учетом доставки. Готово! Согласитесь, это очень легко и быстро.

Вся информация по вашим посылкам приходит на ваш электронный адрес. Когда товар поступает на склад, его тщательно осматривают и делают для вас фото вещей, чтобы вы могли убедиться в их целостности и правильном размере и цвете. Все это можно увидеть на странице «Спец.запрос».

Такая услуга стоит 3$, но зато вы будете уверены, что вам придет товар без брака и в нужном цвете. Неприятные сюрпризы в таком случае исключены. Также можно застраховать свой заказ для полной надежности, особенно если вам доставляют дорогостоящую технику или очень хрупкий товар. Если появляются какие-то вопросы, онлайн-поддержка в любое время ответит и поможет сориентироваться на сайте.

заполняют менеджеры «Бандерольки», а вам остается только дождаться, когда все товары поступят на склад, чтобы объединить их в одну посылку и отправить уже в ваш город. Разумеется, у вас будет возможность отслеживать перемещение посылки по трек-номеру. Доставка, кстати, очень быстрая, в среднем занимает неделю. Когда она поступит в пункт самовывоза вашего города, придет смс-оповещение о том, что ее можно забрать.

Когда посылка приходит, можно убедиться, что все упаковано аккуратно, добросовестно и компактно.

Открывать долгожданную посылку – это всегда немного волнительно и приятно.

А чтобы вы были в курсе крутых распродаж и выгодных акций, которые часто проходят в интернет-магазинах Америки, у «Бандерольки» есть интернет-рассылка, страница ВКонтакте (https://vk.com/banderolkanews) и Инстаграм (https://www.instagram.com/banderolka/). Вы всегда будете знать об интересных предложениях и ничего не пропустите.

И как приятный бонус, сайт дарит скидку на следующий заказ за оставленный отзыв о работе сервиса. Ведь компания стремится развиваться и улучшать свою работу, чтобы клиенты оставались счастливыми и довольными, совершая онлайн-шопинг вместе с «Бандеролькой».

И напоследок: фото нашего редактора в обновках - доказательство счастливого клиента.