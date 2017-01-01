Домашняя еда: снова в тренде

Скажи, что ты ешь, где, как и с кем, – и я скажу, кто ты. Так можно перефразировать знакомую всем поговорку. Но действительно, где питаться, чтобы было вкусно и полезно, экономно и комфортно? Конечно, дома. Эта хорошая привычка – вернее, старая добрая традиция – снова в тренде. Потому что кроме перечисленных плюсов имеет и другие, совершенно не гастрономические преимущества. Во-первых, совместная трапеза, будь то романтический ужин или семейный обед, – это возможность общения. Во-вторых, это шанс удивить и порадовать своим кулинарным мастерством того, на кого хотелось бы произвести неизгладимое впечатление. Так кулинария всегда «вмешивалась» в личную жизнь, и сердца многих мужчин разбивались на дегустации какого-то блюда. В-третьих, мужчин, любящих и умеющих готовить, немало. И не стоит оставлять это без внимания: ведь готовить вместе – это увлечение, которое скрепляет отношения.

Во все времена приготовление пищи (даже самой простой) считалось искусством. Значит, нужен талант, любовь к еде, интерес к кулинарии. А еще посещение кулинарных мастер-классов или курсов, а может, даже настоящие гастрономические путешествия.

Но все-таки главное для современной женщины, совмещающей карьеру и дом, – это время, поэтому ей приходится обзаводиться помощниками. В итоге появляется список бытовой техники для кухни с пометкой must have, куда входят плита, холодильник, микроволновка, посудомоечная машина, комбайн, мультиварка, тостер, кофемашина и т. д. Первенство обычно принадлежит плите. Желательно, чтобы она была самой прогрессивной – безопасной, экономной, функциональной. Так индукционная электрическая плита умеет экономить – электроэнергию и время, что тратится на готовку еды (она все делает примерно в 4 раза быстрее) и уход за плитой. Кроме того, высокая точность нагрева позволяет не просто варить, жарить, тушить и печь, а создавать кулинарные шедевры. При этом плита имеет свойство быстро остывать, что положительно влияет на атмосферу кухни. Безусловно, второй помощницей, на которую можно полностью положиться, считается мультиварка – она умеет все делать сама и даже «подавать еду» к определенному часу.

Преимущества всех кухонных приборов, посуды и учебы для повышения своей кулинарной грамотности очевидны, как и тот факт, что эти приобретения не стоит откладывать надолго. Оформление кредитной карты только по паспорту может дать положительные ответы на все вопросы о покупках. Информация о том, как стать ее обладателем, есть на сайте банка, там же можно оставить онлайн-заявку.