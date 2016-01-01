К зимнему сезону готовы!

Выбор комфортной и стильной обуви – занятие само по себе достаточно непростое. А обувь для зимнего сезона должна быть не только удобной , но и иметь способность сохранять тепло во время нахождения на открытом холодном воздухе. Как выбрать именно ту модель, которая будет удовлетворять не только поставленным задачам, но и отлично сочетаться с любым нарядом, разбираемся в этой статье.

Ботинки – для тех, кто всегда в движении

Если движение и активный образ жизни – ваше кредо, ботинки станут идеальным решением для зимнего сезона. В магазинах kari представлен огромный выбор ботинок на любой вкус и в различных ценовых категориях. Если вы любите яркие акценты в одежде, выбирайте обувь сдержанных темных оттенков. Если Вы, напротив, хотите привлечь внимание к вашим стройным ногам, выбирайте яркие модели, представленные в коллекции обуви Alessio Nesca. Предпочтение замшевым ботинкам цвета «кэмел» стоит отдать в том случае, если самой комфортной одеждой для Вас являются джинсы, а также, если в вашем гардеробе присутствуют элементы милитари-стиля.

Валенки и дутые сапоги – когда морозы не отступают

Если для вашего региона характерна затяжная зима и суровые морозы, а отказывать себе в прогулках на свежем воздухе совсем не хочется, вам просто жизненно необходимы валенки или дутые сапоги. Не стоит думать, что такая обувь предназначена только для защиты и согревания стопы: в коллекции Pierre Cardin, представленной в магазинах kari, можно найти оригинальные модели, которые способны стать изюминкой образа.

Сапоги и ботфорты – стиль мегаполиса

Сложно представить зимний гардероб без теплых и устойчивых сапог. При выборе стоит обратить внимание на каблук - он должен быть широким и устойчивым. Разумеется, его высота - дело настроения и привычки, однако для повседневной носки лучше выбирать модели с каблуком высотой не более 5 см. Если вам необходимо постоянно «быть на высоте», выбирайте обувь на танкетке. Такие модели представлены в коллекции обуви T.Taccardi от kari.

Бонусная программа kari CLUB: никаких компромиссов при выборе обуви!

Если вы планируете провести зимний сезон активно, покупка одной пары обуви – не ваш вариант. Тут главная задача – найти наиболее выгодные условия для приобретения сразу двух, трёх, а то и четырёх пар обуви. Эту задачу вам поможет решить сеть магазинов обуви и аксессуаров kari и бонусная программа kari CLUB.

С каждой покупки, совершенной в магазинах kari, вы получаете 10% стоимости в виде бонусных баллов. В дальнейшем вы можете оплачивать накопленными баллами до 30%. При этом один бонусный балл равен одному рублю.

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