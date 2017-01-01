Лучшие гаджеты твоей весны 2017

Весна богата не только на новые чувства, знакомства и впечатления, но и на привлекательные предложения. Сделали для вас подборку с самыми яркими гаджетами весны. Обновки точно поднимут настроение, прослужат не один сезон, а кошелек при этом несильно опустеет.

Многие любят iPhone за неизменное качество, функционал, кому-то кажется идеальными дизайн и снимки с его камеры. Но все сходятся в одном: iPhone - дорогое удовольствие. Мы знаем как сэкономить на покупке без ущерба для качества. В интернет-магазине Байон.ру нашли предложение, где iPhone 6s Как новый на 16 Гб можно купить всего за 28 990 рублей, а версию со встроенной памятью на 64 Гб за 33 990 рублей. Такая низкая для iPhone стоимость связана с тем, что устройство является восстановленным самим Apple. В отличие от серых устройств, которые собирают и ремонтируют неофициальные сервисы, iPhone Как новый прошел процедуру диагностики и тестирования на фирменном заводе Apple Foxconn в Китае. В процессе восстановления устраняются все неполадки и неисправные детали меняют на новые оригинальные. Восстановленный iPhone получает абсолютно новый корпус, для него генерируется новые серийный номер, который можно проверить на официальном сайте Apple. А гарантия на такой iPhone Как новый составляет 12 месяцев от производителя Apple. В общем для тех, кому нравится iPhone и кто хочет при его покупке разумно сэкономить - оптимальный вариант.

Для тех, кому стиль, качество и оптимальная цена важнее, чем бренд, мы подыскали пару интересных вариантов. Во-первых, обратите внимание на индийского производителя Micromax. Например, модель Micromax Q4260 Canvas Juice A1 plus, новинка этого года, примечательна емким аккумулятором на 4 000 мА*ч, а это значит, что заряд будет держаться вдвое дольше, чем у любого стандартного смартфона. Помимо яркого стиля и нежного цвета шампань смартфон имеет несколько интересных функциональных фишек: на задней панели находится сканер отпечатков пальцев Finger Print, что гарантирует дополнительную безопасность,а экран покрыт Gorilla Glass, которое убережет от повреждений и царапин. За 8 990 рублей вы получаете современный гаджет с поддержкой LTE и Dual SIM, с реалистичной цветопередачей, со стабильной работой и с двумя камерами, чтобы запечатлить каждый момент.

Также присмотритесь к смартфону Xiaomi Redmi 4A со встроенной памятью на 16 Гб или 32 Гб. В цветовые решения устройства влюбляешься с первого взгляда: теплый золотой, приятный розовый, два оттенка изысканного серого. Тут есть и Dual SIM, и качественная фотокамера на 13 Мп, и батарея емкостью 3120 мА*ч, что помимо эстетического удовольствия обеспечивает эффективную работу. Стоимость смартфона 9 990 рублей.

Отвлечемся от смартфонов и посмотрим, какие интересные предложения есть на портативные планшеты и ноутбуки. Lenovo IdeaPad B5010 легкий, компактный, что делает его верным спутником как в поездке, так и при каждодневном использовании. Работает ноутбук на современной Windows 10, справляется “на ура” со стандартным набором офисных задач. При этом устройство обойдется в 16 770 рублей.

Из планшетов нас приятно удивил Prestigio MultiPad Visconte V. Диагональ 10,1 дюймов позволяет комфортно для глаз использовать устройство, при этом не добавляет устройству лишний вес. Работать на этом планшете можно и с входящей в комплект клавиатурой, что вместе с ОС Windows 10 делает планшет отличным помощником для любых проектов. А при покупке устройства в интернет-магазине Байон.ру в подарок идет ультратонкий внешний аккумулятор Power bank Canyon CNS, который продлит заряд на весь день использования вне помещения.

Полезных и стильных устройств по выгодной цене, действительно, много. Прислушиваясь к нашим рекомендациям, не забывайте слушать свое сердце. Обновляйтесь и вдохновляйтесь этой весной!