Украшения из серебра: классика всегда актуальна
Серебряные украшения носили древние римляне и египтяне, состоятельные придворные дамы, вельможи и другие представители высшего света. Сквозь века такие украшения пробрались в «сокровищницы» современных модниц и просто любителей сдержанного ювелирного штриха в ежедневном образе. Все это неспроста, ведь серебро считается благородным металлом, обладающим не только роскошным внешним видом, но также гипоаллергенными и антибактериальными свойствами.
Легко и удобно подобрать серебряные украшения в Gold24.ru. Этот специализированный интернет-магазин ювелирных изделий появился в России сравнительно недавно, но уже успел завоевать популярность среди женской и мужской аудитории. Здесь вы не найдете продукцию «вчерашнего дня»: все самое свежее и новое.
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Серебряные изделия Gold24.ru
По своему внешнему виду и характеристикам качественные серебряные изделия сопоставимы с украшениями из белого золота: блестят не менее изысканно, прочные и долговечные, а еще они легко поддаются ремонту. Высшая проба для украшений из серебра — 925.
Каталог иллюстрирует ассортимент изысканных, оригинальных украшений из серебра от именитых производителей:
- кольца (женские, мужские, обручальные, с сердечками, солитеры);
- серьги (детские, клипсы, с подвесками, с омега/английским замком, другие модели);
- кулоны (крестики, иконы, буквы, знаки зодиака, в виде сердечек, детские и мужские);
- колье (мужские и женские);
- браслеты (мягкие, жесткие, в стиле «Пандоры», мужские браслеты и украшения на ногу);
- цепи, чокеры и шнурки (мужские, женские).
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