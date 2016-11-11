Выгодный шоппинг с приложением SuperSale - акции и распродажи любимых брендов всегда под рукой!

Вы любите совершать покупки? А если эти покупки еще и выгодные? Тогда это не только полезно, но и приятно! Новое приложение SuperSale создано специально для того, чтобы помочь вам совершать выгодные покупки.

О приложении SuperSale

Как пользователь приложения, расскажу о нем как можно более подробно. Его плюсы и минусы.

Итак, приложение скачано и установлено, и вы впервые его открываете. И сразу же на экране появляется просьба включить на телефоне геолокацию для того, чтобы приложение само могло определить ваше местоположение, а значит и ближайшие к вам магазины. Это удобно, лишний раз не нужно настраивать все вручную.

Далее идут сообщения о том, что все акции и распродажи отслеживаются вручную (наверное для внушения большего доверия у пользователя), и в конце предлагается выбрать свой город из представленного списка. Мне в этом случае повезло, я житель Санкт-Петербурга, и мой город в этом списке присутствует. Однако список городов весьма небольшой, и это, на мой взгляд, единственный минус приложения. Хотя разработчики пишут о том, что они неустанно работают над расширением списка городов.

Как только вы выбрали свой город, приложение сразу переводит вас на страницу с перечислением всех действующих акций вашего города. Расположены они в хронологическом порядке, все подряд. Можно просто пересмотреть их все, если есть время и желание. У меня такого желания не возникло, я предпочла воспользоваться фильтрами. Это гораздо удобнее. Можно видеть акции только тех магазинов и брендов, которые вам интересны. Или же поставить фильтр по категории товаров. К примеру, в моих настройках отмечены женская обувь, нижнее белье и сумки. Категорий очень много, можно подобрать исходя из своих предпочтений.

Наверху есть строка поиска. Это удобно, если вы интересуетесь определенным брендом, или точно знаете, что где-то должна начаться акция, но не знаете ее подробностей.

Чтобы не потерять информацию о той или иной акции, можно нажать на сердечко внизу, и она добавится в избранное.

В том случае, если вы крайне занятой человек (например, мне некогда ежедневно просматривать все новые акции), можно настроить уведомления. И как только в избранном магазине начнется акция, вы сразу узнаете о ней. Как по мне, это очень удобно!

Возможности приложения SuperSale

Коротенько пройдемся по возможностям приложения.

Информация ежедневно обновляется и дополняется, поэтому можно быть уверенным в актуальности всех предложений.

В базе приложения более 3000 брендов! Самые свежие акции и распродажи немедленно появляются в приложении.

На специальной карте в приложении вы сможете увидеть, в каких ближайших к вам магазинах проводятся те или иные акции.

В базе приложения более 10000 магазинов, а это значит, что вы точно не пропустите распродажу в любимом бутике!

Одним словом, на мой взгляд, очень нужное и продуманное приложение. Я довольна возможностью сэкономить, не затрачивая при этом огромных усилий и времени.

Да, конечно, хотелось бы, чтобы список городов обновлялся как можно активнее. По работе мне приходится бывать во многих городах нашей страны, и, если бы была такая возможность, я была бы не против совместить приятное с полезным, и приобрести что-то нужное по акции не только в родном городе.

А вам удачных и выгодных покупок!