Ювелирные салоны или интернет-магазины: битва века

Покупками в интернете уже никого не удивишь. Одежда, обувь, книги, косметика — массу вещей можно заказать онлайн. Это удобно, просто и современно. Но если купить свитер или помаду в режиме онлайн — привычное действие, то при выборе золотого кольца или серёжек с бриллиантами многие отдают предпочтение стационарным магазинам. Стоит ли стать постоянным клиентом ювелирного интернет-продавца? И правда ли, что за такими магазинами будущее? На эти вопросы можно получить ответ, оценив все преимущества и недостатки каждой торговой модели.

Обычный магазин — выбор консерваторов

Перед тем как купить дорогое ювелирное украшение, необходимо его посмотреть, несколько раз померять и даже попробовать «на зуб» — такого взгляда придерживаются сторонники оффлайн-магазинов. Ведь цена вопроса при приобретении кольца или колье намного выше, чем при покупке носков или книги. Поэтому осторожность лишней не будет.

Главным недостатком онлайн-магазинов консерваторы считают избыток фотошопа. На фотографиях ювелирные изделия выглядят идеальными. Но после получения заказа покупателя ждёт разочарование: цепочка оказывается слишком тонкой, камень в перстне тусклым, а застёжка в серёжках неудобной. И плюс к этому вы не угадали с размером, что очень актуально для колец и браслетов. Покупка товаров в обычном магазине в большей степени поможет вам защититься от таких неприятных неожиданностей. Но на этом все преимущества стационарных точек продаж и заканчиваются.

Онлайн-стор — шаг в будущее

С появлением ювелирных интернет-магазинов многие покупатели вначале не приняли их: продавцу драгоценностей лучше смотреть в глаза, а не общаться с ним через монитор. Но мнение даже самых больших скептиков менялось уже после первой интернет-покупки.

Главным преимуществом онлайн-шопинга является его удобство. Вы открываете несколько сайтов и сравниваете ассортимент, качество, цены. Полчаса перед компьютером или полдня походов по магазинам? Выбор современного занятого человека очевиден. В интернет-магазине возможно сделать заказ даже ночью, в то время как торговые центры имеют регламентированное время работы.