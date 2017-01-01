Главные тренды обуви сезона 2017

Почему, когда восхитительная Мэрилин Монро заявила: «Дайте мне пару хороших туфель, и я покорю мир!», все ей поверили? Потому что знают — шикарная обувь не только делает акцент на ноги, но преображает походку, образ, даже взгляд. Итак, что женщинам пора начинать неистово хотеть в сезоне 2017?

Хорошая новость — вернулся острый нос в виде лодочек на шпильке и стильных высоченных ботфорт. Невероятно сексуальная форма относит нас к вечной классике от YSL до Balenciaga с тонким каблуком и элегантным, чуть фигурным силуэтом подошвы. Если каблук никак не вписывается в Вашу повседневность, на страже высокого стиля стоят аристократичные балетки из замши, бархата, фактурного текстиля со шнуровкой и атласными завязками, как у Christian Dior.

Выше, стройнее, моднее

Неизменный тренд нескольких сезонов — массивная платформа. Она стала заметно выше в стритовых моделях лоферов, слипонов, кед и кроссовок, незаметно превращая спорт стайл в настоящий кэжуал шик. Подошва приветствуется традиционная бело/черная и полосатая, а также разноцветная с включением всей палитры неоновых оттенков. Демисезонная обувь может надеваться на шелковый носок, что не только весьма оригинально, но и практично.

Летние модели от Dolce&Gabbana и MARC JACOBS поднимаются на пробковую, деревянную, цветную танкетку и имеют порой очень причудливый верх. Переплетенные полоски ткани и кожи формируют изящные узоры, поскольку девиз летнего сезона — больше воздуха! Цветочный декор, геометрия и принты, гламурный арт и ярко выраженный гранж повсеместно присутствуют на модных показах.

Возврат к классике

В этом сезоне большой упор делается на качество натуральной кожи и замши, создавая своего рода изысканную неоклассику. Люксовые вечерние женские туфли на KUPIVIP.RU включают как широкий ультрамодный каблук, так и роскошную шпильку. Невероятно актуален блестящий лак и перламутр, переливающийся стильными тонами алого, серебристого, сиреневого и изумрудного.

Не обходится без ярких шедевров — золоченой кожи питона, премиальных туфель-чулок из блестящего латекса, фантастически привлекательных каблуков-спиралей и рюмочек. Экзотические краски сменяются сдержанной пастелью и выраженной гармонией хорошо подобранных цветов, чтобы в очередной раз поразить своим шиком окружающий мир.