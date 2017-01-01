C чем носить шубу из искусственного меха. Как ухаживать за эко-шубой

Не все женщины считают искусственный мех достойным гардероба и зря. Изделия из акрила и полиэстера выглядят ничуть не хуже, а уход за ними проще. Можно ли носить искусственную шубу в лютые морозы? Вполне. Изделие с усиленной подкладкой защитит от холода и сделает зимний образ роскошным. Искусственные меха сохраняют яркость красок, не сковывают движений и идеально подходят для автоледи, которой приходится проводить много времени в салоне автомобиля.

Знаменитые защитницы прав животных с удовольствием носят эко-шубы из искусственного меха, доказывая, что оставаться красивой можно без преступлений против природы. Остается выяснить, какие шубы в моды и как правильно их носить.

Модные тенденции и правила комбинирования

На пике популярности изделия из длинноворсового меха. Если натуральные шубы такого плана очень неудобны в носке и быстро пачкаются, то эко-шуба проста в уходе и имеет высокий срок службы. Дизайнеры создают яркие модели с пышным мехом преимущественно из акрила и модакрила. В такой шубке будет уютно, а ее дизайн удивит окружающих.

Популярные расцветки

Модные искусственные шубки поражают разнообразием красок и принтов. Чем изделие ярче, тем спокойнее должно быть сопровождение. С однотонными шубами гармонируют вещи из лаковой кожи, велюра и вельвета, замши. Изделия с принтами рекомендуется сочетать с гладкой одеждой преимущественно темной расцветки.

Если говорить о модных красках в меховой моде, то выделяют три ключевых тенденции:

1. Белые шубы – светлому меху благоволят многие производители эко-мехов. Если за белой шубой из натурального меха крайне сложно ухаживать, то искусственные материалы отталкивают грязь и легко стираются. Модный бренд Mango предлагает облачиться в уютную шубу под овчину оттенка топленого молока. В тренде шубы цвета инея, морской пены и других граничащих с белым оттенков. Как носить белую искусственную шубу? В этом случае будут уместны голубые или синие джинсы обегающего кроя, классические черные брюки или утепленные легинсы нюдового оттенка. Женщины охотно носят короткие белые шубки с белыми брюками, вязаными платьями-свитерами под колготки телесного цвета, бриджами по типу конных.

2. Яркие модели – если зимой не хватает насыщенных красок, то колоритные шубки помогут решить эту проблему. Разнообразием красочных изделий из искусственного меха славится бренд Wolfstore. Модницы могут примерить бирюзовые или ярко-желтые шубки, меха оттенка фуксии или индиго. Зимняя искусственная шуба насыщенной палитры гармонирует с кожаными брюками в черном цвете или лосинами телесного оттенка.

3. Изделия с принтами – не выходят из моды шубы с хищными узорами. Шуба с леопардовым принтом – провокационная вещь, требующая гармоничного соседства. С такими изделиями сочетается одежда коричневой и черной гаммы, будь то зауженные брюки или платье-футляр, прямые джинсы или теплые лосины с матовой поверхностью. С чем носить шубу из искусственного меха, украшенного анималистичным рисунком? Беспроигрышным вариантом станут стрейчевые джинсы в сине-голубых тонах. Именно с ними рекомендуют сочетать узорчатые шубки такие производители, как Jennyfer и Trussardi.

Говоря о модных цветах, нельзя не упомянуть коричневый, черный и серый. Они универсальны и никогда не покидают модный олимп. Шуба под норку в темном цвете выглядит не хуже натурального изделия и сочетается практически с любой одеждой.

Модные фасоны

Не только цвет играет важную роль, но и фасон шубы. Любительницы мехов могут примерить удлиненную шубу с капюшоном, удобное изделие формата оверсайз, шубку с укороченными рукавами. Интересно выглядят изделия с рукавами из искусственной кожи. Если подобрать брюки в тон рукавам, получится гармоничный и продуманный ансамбль.

Самыми модными фасонами шуб можно назвать:

1. Трапеция – эта модель никогда не покидает модный подиум. Женщины любят трапеции за их свободный крой, возможность скрыть погрешности фигуры и отличную сочетаемость с любой одеждой. Бренд ARTFUR радует модниц расклешенными шубами спокойной гаммы и с узорами. Носят их с узкими брюками или юбками-карандашами из костюмной ткани. Теплые шубы из искусственного меха часто имеют расширенный книзу силуэт. Их можно носить с обувью на низком ходу, ботильонами и даже ботфортами, если длина шубы достигает середины бедра.

2. Короткие – это необычайно удобные изделия, которые подходят как зрелым дамам, так и юным модницам. Motivi и Guess уверены, что править бал будет именно короткая искусственная шуба – с чем носить такое изделие? Конечно с джинсами-скинни, однотонными легинсами или теплыми лосинами. На деловое свидание стоит надеть однотонное платье-футляр или брючный костюм из плотной ткани. Что касается обуви, то в молодежном образе будут уместны угги, утепленные ботинки из замши или нубука, ботильоны на танкетке. Романтичным барышням стоит дополнить короткую шубу сапогами на устойчивом каблуке, ботильонами с голенищем-гармошкой или ботфортами на шнуровке.

3. Рукав ¾ – это может быть расклешенная модель или прямая шуба умеренной длины. Главное – укороченный рукав. Носить такие шубы можно с вязаными платьями, зауженными юбками под водолазку, свитерами и джинсами. Под стильные искусственные шубы с рукавом ¾ стоит подобрать кофту или свитшот в тон изделию, чтобы выглядывающие из-под меха рукава совпадали по цвету.

Головные уборы и аксессуары

Сумку подбирают, исходя из фасона и дизайна шубы. Если это классическое изделие, то необходима элегантная сумочка. Женщины предпочитают модели с короткими ручками, ведь носить сумку через плечо – значит, столкнуться с быстрым истиранием меха. Хотя искусственные шубы тем и хороши, что долго остаются привлекательными даже при интенсивной эксплуатации.

Головной убор для шубы под шиншиллу или норку должен быть изящным. Допустимо подобрать шапочку под вязаную норку, но стилисты не советуют сочетать в одном образе слишком много меха. Элегантно будет выглядеть широкополая шляпа или федора с декоративной лентой на тулье. Но этот вариант приемлем для теплой зимы.

С чем носить шубу из эко-меха в лютые морозы? Не обойтись без теплых варежек и вязаной шапки. Такое соседство будет уместно в сочетании с шубой молодежного дизайна. Фэшн-блогеры с удовольствием носят модные шубки укороченного фасона с шапками-бини и теплыми беретами.

В тренде платки на голову с яркими узорами. Павлопосадский платок дополнит однотонную шубу любого оттенка. А еще изделие привлекает тем, что отлично согревает, причем не только голову, но и шею. Если платки с фольклорными узорами не вписываются в гардероб, то будут кстати вязаные и текстильные снуды. С чем носить короткую искусственную шубу? Конечно с вязаным шарфом с фактурным узором. Более изящно и строго выглядят снуды из ткани. В отличие от вязаных изделий, их редко оборачивают в два слоя – просто накидывают на голову и красиво драпируют под подбородком. Если подобрать перчатки или митенки в тон шарфу, то получится продуманный до мелочей и гармоничный образ.

Как ухаживать за эко-шубой

Правильный уход продлит жизнь изделия и сохранит его привлекательный внешний вид. Если натуральный мех сложно почистить самому, то эко-мех без труда можно привести в порядок. Итак, как почистить искусственную шубу в домашних условиях? Для начала следует разобраться с характером загрязнений.

Пыль и грязь легко удалить с помощью крахмала. Его высыпают непосредственно на мех, прихлопывают, чтобы крахмал впитал в себя загрязнения, а затем вычищают. Процедура считается кропотливой, поэтому некоторые женщины отправляют свою шубу в химчистку.

Именно в уходе и эксплуатации лучше всего проявляет себя искусственная шуба – отзывы женщин доказывают, что забота о меховом изделии не потребует много сил. Обычно удается убрать загрязнения с помощью пены, нанесенной на губку. Но если необходимо полностью освежить шубку, то выручит обычная стирка.

Как постирать искусственную шубу правильно? Машинная стирка не подойдет. Габаритное изделие замачивают в ванной при температуре воды 30-45 ᵒC. В качестве стирального средства лучше использовать жидкие составы. Можно выстирать шубку в шампуне, тогда ворс будет мягким и блестящим.

Как почистить искусственную шубу и вернуть ей первоначальный оттенок, если светлый мех пожелтел? Выручит лимонная кислота, которую разводят из расчета 2 ст. л. на стакан воды. Раствором обрабатывают мех во всех направлениях и оставляют впитываться. После изделие прополаскивают, высушивают и вычесывают.