Топ пластических операций весна-лето 2017 года

Поговорим о том, какие пластические операции будут востребованы в новом сезоне весна-лето 2017. Каждая женщина с нетерпением ждет лета, чтобы снова покорить общественность. Но как это сделать, если зима была не только длинной, но и ленивой, если еще один год прибавил килограммов и появились первые признаки старения?!

Пластическая хирургия становится все более безопасной и доступной – это связано с появлением лазерных технологий и новых методик коррекции внешности. Современные наблюдения показывают, что женщины становятся более избирательными, но по-прежнему поддающимися модным течениям.

1. Коррекция ягодиц

В 2017 году продолжает властвовать мода на «бразильскую попу». Иметь упругие ягодицы мечтает каждая современная девушка. Показанием к операции может быть не только обвисание ягодичных тканей, но и атрофия ягодичных мышц. Добиться эстетичной привлекательности ягодиц можно двумя способами: эндопротезированием или трансплантацией собственной жировой ткани из одной зоны в другую. На выбор метода огромное влияние оказывает форма ягодиц, противопоказания и желания пациента. Противопоказания для проведения коррекции ягодиц – общехирургические (хронические заболевания, заболевания сердца, воспалительные процессы, плохие анализы). У каждой операции существуют свои преимущества, поэтому перед окончательным решением лучше проконсультироваться с профессионалом.

2. Коррекция груди

Красивая грудь – это показатель женственности и сексуальности. Мужчины утверждают, что не против, если девушка решится на коррекцию груди, главное – не переборщить. Среди женщин среднего возраста более популярна подтяжка груди (мастопексия). Операция позволяет восстановить эстетическую форму после беременности и родов, но может потребовать дополнительной коррекции через несколько лет. Популярность маммопластики также не угасает, современные импланты высококачественны и безопасны. Кроме того, установка эндопротеза под большой грудной мышцей полностью сохраняет способность к лактации. Маммопластика имеет общехирургические противопоказания и исключена для несовершеннолетних пациентов, беременных и кормящих грудью. После коррекции груди следует спать на спине, носить компрессионное белье и исключить на два месяца физическую нагрузку. Маммопластика крайне редко приводит к осложнениям, но болевые ощущения и отек могут продержаться до двух недель.

3. Коррекция тела: липосакция и абдоминопластика

Липосакция – это не панацея от ожирения, это один из способов коррекции фигуры. Революционная методика удаления лишнего жира стала настоящим прорывом в эстетической медицине и уже много лет занимает ведущую позицию. Липосакция показана людям с избыточной жировой тканью, однако проводится локально и не способствует скорейшему похудению. Удаление большого количества жира может привести к кровопотере и дальнейшим осложнениям, поэтому за один сеанс можно удалить не более 4-6 литров. Липосакция станет хорошим дополнением тем людям, которые ведут активный образ жизни и соблюдают правильное питание. Результат после липосакции можно оценить не раньше, чем через 2–3 месяца, а чтобы восстановительный период был мягким, следует четко соблюдать рекомендации пластического хирурга.

Удаление ненужных жировых отложений – задача абдоминопластики. Показаниями для пластики живота являются дряблая кожа, растяжки после родов, кожно-жировой фартук, послеоперационные рубцы. Операция имеет хороший эстетический эффект, но требует первоклассного исполнения. Исход во многом зависит от пластического хирурга, который должен иметь большой опыт работы. Абдоминопластику часто сочетают с липосакцией, так как последняя не решает проблему обвисания кожи. Операция проводится под общим наркозом и требует условий стационара. Абдоминопластика не направлена на снижение веса и имеет противопоказания, в том числе – избыточный вес второй-четвертой степени.

Несмотря на эффективность, малотравматичность и современный подход, каждая пластическая операция имеет противопоказания, которых следует строго придерживаться. Каждый случай сугубо индивидуален и требует ювелирной работы. Невладение информацией, риск или ошибка хирурга может стоить жизни, поэтому всегда нужно тысячу раз подумать, прежде чем один раз отрезать.

__________________________________________________________________________

Справка:

Дмитрий Скворцов – пластический хирург клиники «Коррект», автор методики коррекции щек «Французские щечки». Соавтор научного запатентованного изобретения «Эндобронхиальный датчик измерения температуры бронха при диагностике туберкулеза легких».

В профессии более 7 лет. Начинал свою карьеру как врач общей хирургии отделения экстренной помощи, позже прошел профессиональную переподготовку пластической и реконструктивной хирургии под руководством профессора Л. Л. Павлюченко.

Большая часть практики посвящена операциям с использованием лазера СО2.