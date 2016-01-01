Модная обувь весна-лето 2017

Женский образ не будет завершенным без столь важного атрибута, как модная обувь. Поэтому каждая модница старается присмотреться к своему гардеробу накануне грядущего сезона, дабы не упустить последние новинки модных показов и, по возможности, приобрести себе парочку удобных туфель, босоножек и прочих полезных вещей. Что же готовит нам сезон весна-лето 2017 и какая обувь в моде будет в нынешнем году?

Обувь 2017 тенденции

Если говорить о существенных изменениях в мире обуви, то в нынешних коллекциях их, практически, не наблюдается. Дизайнеры решили сохранить благоразумие и представили свои модели в сдержанных решениях, спокойных цветовых гаммах и минимуме украшений. Конечно, присутствуют на показах экстравагантные босоножки, туфли и другая неординарная модная обувь, но их количество весьма незначительно. Зато можно проследить интересные исполнения обуви для офиса в виде шлепанец, носки или колготы с босоножками, а также туфли, лофферы и оксфорды без задников и еще несколько других неожиданных сюрпризов.

Ну, а в материалах, использованных в коллекциях обувь 2017 тенденции таковы: здесь можно встретить кожу, замшу, романтичный гипюр, а также меховые и вязаные вставки.

И чтобы не растеряться в этом изобилии идей и вариаций, стоит присмотреться к тому, какая обувь в моде уже сейчас.

Обувь на платформе

Пожалуй, это один из самых трендовых вариантов обуви сезона весна-лето 2017. Высокая, почти 20 см, и довольно низкая – около 3 см, платформа является фаворитом многих коллекций. Maison Margiela и Gucci, к примеру, представили миру модели с массивными формами, декорированные грубыми заклепками и другими отделочными элементами.

А Proenza Schouler, Erdem и все тот же Gucci решились на эксперименты с традиционной японской обувью, украшая выбранную платформу различными цветами. Ну, а на смену кедам на платформе с прошлого сезона пришли босоножки с намеком на спорт. Такие модели можно встретить в коллекциях Versace и Salvatore Ferragamo.



Независимо от вариаций длины, ширины или изгибов, платформа станет отличным выбором для всех представительниц прекрасного пола. Ведь такая обувь устойчива и позволяет своей хозяйке чувствовать себя комфортно в течение всего дня.

Только главное – помнить золотые правила: обувь на платформе не подойдет девушкам со слишком худыми ногами и противопоказана пышечкам в сочетании с короткой юбкой.

Обувь на танкетке

Если вы считаете обувь на платформе несколько громоздкой, но стремитесь подобрать модели на высокой подошве, у всех показов обувь 2017 тенденции таковы: можно смело попробовать варианты с танкеткой. Сама танкетка, благодаря совмещению обеих функций: подошвы и каблука, часто сравнивается с платформой. Но, в отличие от последней, танкетка выглядит более изящно и часто заужена спереди. Именно поэтому обувь на танкетке выглядит элегантно, не теряя своей функциональности – оставаться практичной и удобной обувью.

Обувь на плоской подошве

Плоская подошва является неизменной любимицей тех женщин и девушек, который обожают максимальный комфорт. Ее практичность и универсальность позволяют обыгрывать многие создаваемые образы. Балетки, мокасины, шлепки и сандалии – каждый из этих видов фигурирует в модных показах. Giorgio Armani, к примеру, показал элегантные вьетнамки с ремешком.

А если вам не терпится узнать, какая обувь в моде на плоском ходу в нынешнем сезоне, то наилучшим выбором станут сандалии. С ремешками, переплетами, перьями, бусинами и прочими отделочными элементами – любой вариант станет очень удачным. Ну, а любительницам каблуков можно присмотреться к обуви на плоском ходу с совсем маленьким каблучком kitten heel, представленной в коллекциях Prada.

Шлепанцы

Продолжая тематику комфорта, стоит упомянуть и о шлепанцах. Ведь именно этот вариант обуви стал настоящим фетишем многих дизайнеров. И хотя шлепанцы вошли в моду еще в прошлом году, в нынешнем сезоне весна-лето 2017 они расцвели во всех красках. Обычные пляжные, коктейльные модели и даже офисные варианты – шлепанцы стали модным атрибутом во всех сферах современных женщин. Miu Miu, Hugo Boss и Christian Dior показали миру, насколько элегантным выглядит образ деловой дамы в обычных шлепках.



Классическая шпилька

Тем из нас, кто не привык отказываться от обуви на шпильке, дизайнеры решили предложить более современные варианты. Традиционные лодочки уже трудно отнести к модной обуви, ведь модели с намеком на классику присутствовали лишь в показах Gucci, а остальные дизайнеры, хоть и не отказались от лодочек полностью, решились их немного приукрасить. Так, в коллекциях Dolce&Gabbana можно встретить модели, подчеркнутые кружевными носками, а Saint Laurent и Haider Ackermann отдали предпочтение футуристическому блеску и обилию различного декора.

Сапоги

Уже не в первый раз дизайнеры предлагают надевать обувь с намеком на зимний вариант. Так, ранее, модные дома представили на подиумах летние туфли и босоножки с меховой отделкой. Теперь же модная обувь – это еще и кожаные сапоги. Причем, чем выше, тем лучше. Их лучше носить на голую ногу, дополняя образ мини-юбками и легкими платьями. Что же касается видов весенне-летних сапог, то здесь можно увидеть модели на внушительной платформе, мега высокие сапоги-чулки на совсем тонкой платформе или же вариации на тему гранжа.

Обувь с ремешками и плетением

Еще одним бумом на тему обувь 2017 тенденции являются различные ремешки или плетение. Моделям в этом исполнении удалось, буквально, взорвать подиумы. Многие дизайнеры посчитали обувь с плетением настолько выигрышным вариантом теплого сезона 2017, что сумели создать по-настоящему оригинальные модели. Giorgio Armani, к примеру, представил довольно элегантные босоножки, состоящие из сплошных ремешков на разной подошве. Здесь встречаются как варианты с совсем плоской танкеткой, так и довольно высокая шпилька.

А в коллекциях Lanvin появилась обувь с застежкой в виде буквы «Т». Такие варианты, кстати, довольно удобны в носке и позволяют своей обладательнице чувствовать себя комфортно не зависимо от размера каблука.

Что же касается ремешков и плетений в коллекциях Givenchy , то здесь можно увидеть целую линейку такой обуви в любой расцветке и с использованием разных материалов: лакированная кожа, кожа а-ля рептилия и другие. Изюминкой у обуви Givenchy стало то, что она не имеет задников.

Бренд Dries van Noten использовал ремешки и плетения в вечерних вариантах модной обуви. Причем, в его коллекциях можно увидеть модели как с совершенно тонким каблуком, так и обувь на весьма устойчивой подошве. В этом же духе можно увидеть обувь весенне-летнего сезона 2017 и у Altuzzara.

Обувь в стиле металлик

«Космическая» обувь популярна уже не один сезон. Не сбросила она свои позиции и в нынешнем году. Многие дизайнеры мирового уровня выбрали обувь с эффектом металлик для многих своих моделей. Здесь можно встретить повседневные варианты на плоской подошве, мега модную флэтформу и даже элегантные вечерние модели.

Обувь с кожей рептилий

Не обошлось в нынешнем сезоне и без кожи рептилий. Не смотря на то, что такая обувь явно утратила свои позиции в сравнении с минувшими сезонами, все же, она встречается в коллекциях некоторых ведущих дизайнеров. Причем присутствуют здесь и модели, где обувь в стиле рептилий сочеталась с «металлической» обувью, а также тематически украшенные каблуки.

Прозрачная обувь

Это еще один хит теплого сезона 2017. Подиумы были заполнены вариациями на тему прозрачной обуви. Причем, увидеть ее можно в довольно различных исполнениях. Здесь фигурируют модели с полностью прозрачной подошвой, а также эффектно созданный «невидимый» верх. Встречаются, также, и настоящие произведения искусства в виде «аквариумов» в подошве и элегантных «скульптур».

Спортивная обувь

Если присмотреться к миру спортивной модной обуви, то здесь тоже можно подобрать нечто исключительно свое на любой вкус. Удачным выбором станут парочка веселых кроссовок с яркой расцветкой, кеды, ботинки с уже известной шнуровкой и весьма популярные сникерсы на модной ныне танкетке и без нее. Трендовыми, также, являются модели на липучках, широкие ремешки и комбинация из трех контрастных цветов. Встречаются, также, варианты с акцентом на задник, так и вовсе с отсутствием такового.

Оригинальный каблук

Не смотря на то, что многие дизайнеры выбрали обувь без смелых экспериментов, присутствуют в их коллекциях и экстравагантные модели. Так, на подиумах блистают каблуки в различных исполнениях. Треугольные, вогнутые, скошенные, многоуровневые и причудливой формы – эти модели призваны привлечь внимание любительниц экспериментов и всего необычного.

Фирменная обувь

Не обошлось у дизайнеров и без обуви, рекламирующей их бренд. Так, на подиумах можно увидеть модели с надписью “J’ADIOR” (Dior), каблуки с логотипом Saint Laurent и прочие варианты.

Сандалии с носками

То, что раньше вызывало волну насмешек и сомнения по поводу вкуса и чувства стиля у представительниц прекрасного пола, теперь считается мега модной вещью. Речь идет о сандалиях и босоножках в сочетании с носками, гольфами и даже колготами. Это – тренд 2017 года, который стоит примерить на себе.

Обвязывание лодыжек

Если говорить о модной обуви весны-лета 2017, то нельзя не упомянуть о моделях, в которых делается акцент на лодыжки. А именно – на их обвязывание. Тонкие и толстые ремешки, ремешки с украшениями и прочие акценты – все это является одним из ведущих трендов обуви для теплой погоды в 2017 году.

Рюши, банты, оборки

Романтичным барышням дизайнеры предлагают дополнить свой образ обувью с рюшами, бантами и прочими соответствующими украшениями. Такие модели можно сочетать как с легкими платьями, так и с длинной юбкой, а также узкими брюками длиной до щиколотки.

Вот такая она, модная обувь 2017 для весны и лета. Разная и потрясающая, экстравагантная и сдержанная, удобная и требующая жертв. Как бы там ни было, а любой женщине легко удастся выбрать в этом разнообразии вариантов нечто свое, уникальное и подчеркивающее все главные достоинства подобранного образа. Ведь зная особенности ведущих трендов в мире обуви, можно не просто обзавестись парочкой понравившихся туфель или босоножек, а выбрать то, что сделает вас образцом стиля и примером для подражания у многих представительниц прекрасного пола.