Модельеры предлагают встречать весну в одежде позитивной расцветки, неудивительно, что модные блузки весна-лето 2017 отличаются яркостью и нестандартным дизайном. Можно выделить несколько интересных тенденции женской моды нового сезона. Во-первых, дизайнеры работают с такими тканями, как деним, атлас, шифон. Особое внимание уделяется блузам из прозрачных материалов. Некоторые модели столь просвечиваются, что приходится дополнительно надевать топ или майку под блузу. Немногие модницы решатся надеть подобный наряд на голое тело.

Во-вторых, удивляет и цветовая палитра. На пике моды блузы насыщенного желтого, красного, лимонного и зеленого цветов. С ростом популярности стиля милитари повышается интерес к блузам цвета хаки. Не выходят из моды белые, черные и серые блузы, которые сочетаются с любой одеждой и подходят для создания образов в различном стиле.

Попробуем разобраться, какие блузки в моде – 2017 год поразит нас разнообразием фасонов, расцветок и модными дизайнерскими приемами. Между тем, можно выделить шесть ключевых тенденций нового сезона весна-лето 2017.

Открытые плечи

Блузы, обнажающие плечи, представлены в коллекциях многих домов моды. Это могут быть строгие на первый взгляд блузы с отложным воротничком, широкими манжетами и... отрезными плечами. Подобными вариациями нас радуют Vera Kostyurina и Saint-Tokyo. Дизайнеры будто бы забыли пришить рукав к пройме, оставив обнаженным плечо и превратив обычную блузу в хит моды 2017.

Несколько иной вариант предлагают Maggie Marilyn и Ksenia Knyazeva. Здесь мы имеем дело с нестандартным рукавом, который будто бы начинается только от локтя. Насколько практичны такие блузы, покажет время, но можно с точностью сказать, что это нестандартный и смелый подход для создания повседневного образа на грядущую весну.

В моде будут не только блузы с необычным рукавом, оголяющим плечи, но и модели на резинке по типу рубашки-крестьянки. Легкие блузки из ситца, льна и шифона, приоткроют линию плеч и сделают образ провокационным и соблазнительным. Носить такие модели можно с джинсами, брюками классического кроя, юбками-карандаш и даже шортами. Блуза, открывающая плечи, вряд ли пополнит деловой гардероб, зато она будет уместна при создании романтического образа, а также аутфита на каждый день.

Просвечивающиеся блузы

Мы уже упоминали о том, что блузы из прозрачной ткани будут на пике популярности. Познакомимся ближе с предложенными моделями. Эффектные блузки для женщин предлагает модный дом Djaba Diassamidze. В коллекции бренда представлены черные блузы с оборками и интересным декором, который не только преображает изделие, но и позволяет скрыть от посторонних глаз лишние детали фигуры. Полупрозрачные блузки из шифона предлагают Vanessa Seward и Marco de Vincenzo. В последнем случае речь идет о моделях строгого кроя, но откровенных по своему внешнему виду. За прозрачной тканью невозможно ничего скрыть, поэтому подобные блузы могут носить только обладательницы стройной фигуры, да и то в сочетании с красивым нижним бельем или кружевным топом в тон блузе.

Модные блузки весна-лето 2017 из полупрозрачной ткани предлагает Maggie Marilyn. В новой коллекции бренда нашлось место воздушным моделям из белого шифона, который не выглядит слишком откровенно за счет многослойности.

Женщины, опасающиеся носить откровенно прозрачные блузы, могут выбрать комбинированные модели, где прозрачные вставки соседствуют с плотными материалами. Кружевные блузы с элементами из органзы или модели с закрытым торсом и прозрачными рукавами выручат скромных модниц в новом сезоне.

В офисном стиле

Конечно, модные блузки весна-лето 2017 выглядят интересно и неординарно, но хочется найти на модном подиуме практичную модель, в которой можно было бы отправиться на работу. Дизайнеры не смогли оставить офисных сотрудниц без лаконичных блузок сдержанного дизайна. Блузы рубашечного кроя в вертикальную полоску были представлены на показе Asian Fashion Meets Tokyo. Игривая вышивка под воротничком делает модель не такой строгой и позволяет носить блузу не только в офис или на деловую встречу, но и на свидание с любимым человеком или на прогулку по городу.

Куда строже выглядят женские модели из коллекции Situationist. Дизайнеры бренда также тяготеют к вертикальной полоске, но отказываются от дополнительного декора, предпочитая строгий крой и минималистичный дизайн.

Можно уверенно сказать, что рисунок в вертикальную полоску отлично подходит для создания делового образа. Дизайнеры модной марки AG предпочитают монохромные вариации, а именно – черную полоску на белом фоне. Наличие воротника-банта преображает строгую офисную модель и делает ее более романтичной и женственной.

Офисные блузки на лето обычно выполнены из ситца, а также вискозы и батиста. Сорочечные ткани обычно состоят из хлопка с добавлением синтетических волокон, придающих изделию определенные свойства.

С оборками

Пожалуй, стоило бы начать именно с этой модной весенней тенденции, поскольку оборкам благоволят практически все модные дома. Рюшами в новом сезоне украшают блузы любого фасона и стиля. Оборчатые блузки весна 2017 поражают разнообразием принтов, сложностями кроя и цветовыми вариациями.

Модный бренд Giambattista Valli предпочитает вертикальные оборки контрастного цвета. Белая блуза с незатейливым цветочным принтом и декором в виде черных оборок станет отличным вариантом не только для повседневного, но и делового гардероба. Все женщины, которые хотят встретить весну в ярком образе, обязательно должны обратить внимание на модели подобного рода.

Декор в виде оборок фигурирует в моделях модных домов Chanel и Gucci. В последнем случае мы имеем дело с яркими полупрозрачными блузами из красного шифона, которые имеют ретро-фасон и украшены оборками, напоминающими жабо.

Блузы из прозрачных материалов с интересными рюшами предлагает Les Copains. Хлопковые изделия с многочисленными оборками по обеим полочкам предлагает Tako Mekvabidze. Несмотря на обилие декора, такие блузы выглядит достаточно строго и подходит для создания офисных аутфитов.

Цветочный принт

Какие блузки в моде 2017, расскажут модные дома Talbot Runhoff и Kolor. В их представлении это яркие и пышные блузы с эффектным цветочным принтом. Флористические узоры занимают умы многих дизайнеров, но именно мелкий цветочный принт является лидером в модном сезоне 2017.

Оригинально смотрятся полупрозрачные блузы из шифона, декорированные цветочным узором. Модели в ретро-стиле можно сочетать с юбкой-карандаш или пышными юбками А-силуэта. Неплохо смотрятся шифоновые блузки с цветочным принтом в сочетании с классическими джинсами прямого или зауженного кроя.

Неординарные и модные блузки весна-лето 2017 с оригинальным цветочным рисунком фигурируют в коллекции Isabel Marant. Стилисты рекомендуют носить подобные модели как с однотонным низом, так и с одеждой, украшенной цветочным принтом, соответствующим узору на блузе.

Особой популярностью пользуются изделия с мелким цветочным орнаментом или незатейливым узором приглушенной расцветки. Такие блузы хороши в любом гардеробе. Надеть их можно на встречу с коллегами, а также на выход в свет. Блуза из шелка с цветочным узором выглядит особенно привлекательно, поскольку имеет приятный блеск и гладкую фактуру. Летний ансамбль разнообразит блуза из жатой хлопчатобумажной ткани с лаконичной цветочной вышивкой или мелким флористическим узором.

Узор «в горох»

Любительницы ретро-стиля будут в восторге от нарядных блузок «в горох». Поскольку ретро-тенденции пользуются небывалой популярностью на протяжении последних сезонов, то вопроса, какие блузки в моде 2017, уже не возникает.

Неважно, каким будет рисунок – крупным или мелким. Главное, чтобы он был контрастным и по возможности монохромным. Именно такие модели предлагают модные бренды Girlpower и Kalmanovich. По мнению стилистов, подобные изделия хороши в сочетании с черными брюками-дудочками, юбками-карандаш, синими или серыми джинсами. Создать стильный ретро-образ поможет бархатная юбка кроя солнце и туфли с закругленным мыском и ремешком на щиколотке.

Модные блузки весна-лето 2017 из коллекции D&G поражают интересным кроем и обилием декора. Дизайнерский дуэт также тяготеет к узору «в горох», однако не забывает и о других модных тенденциях сезона: оборках, драпировках, прозрачных тканях. В одном изделии дизайнеры умудряются совместить все хиты сезона и даже флористическую тематику: для блузы «в горох» Dolce&Gabbana выбирают пуговицы в форме цветов.

Какую блузу выбрать

Итак, мы познакомились с ключевыми тенденциями блузочной моды. Новый сезон хороший тем, что не заставляет модниц выбирать между понравившимися направлениями. Модная блуза может быть одновременно прозрачной, декорированной оборками, украшенной цветочным орнаментом или окантовкой «в горох». Отправиться в офис можно в классической белой блузе рубашечного кроя, но элегантный штрих в виде эффектной вышивки или маленькой оборки, украшающей нагрудный карман, сделает обычную блузу модной и оригинальной.

Помимо основных тенденций сезона, есть и второстепенные, о которых также стоит знать всем модницам. Повседневный образ могут разнообразить блузы с этническими узорами, эффектные модели с бахромой, а также шелковые блузы в яркую вертикальную полоску.

При выборе изделия на каждый день следует опираться не только на модные тенденции, но и на особенности фигуры. Блузы в крупный горох визуально увеличивают объем, а изделия в вертикальную полоску вытягивают силуэт. Оборки на груди и по воротнику делают плечевой пояс массивным, а эффектный декор на запястьях сможет сбалансировать объемный верх.