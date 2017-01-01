Модные и стильные купальники 2017 для женщин

Чтобы не отставать от модных тенденций грядущего курортного сезона, стоит заранее узнать о том, какими будут модные женские купальники 2017. Ведь мировые дизайнеры подготовили немало новинок к грядущему лету и выделили несколько ведущих трендов для столь сексуальных предметов женской одежды. Рассмотрим подробнее пляжную моду 2017 года.

Модные тенденции купальников 2017

Многие коллекции мировых модельеров, в которых представленны модные купальники 2017, пропитаны духом 50-х годов прошлого века. Именно поэтому в моде будут более закрытые модели, выгодно подчеркивающие женственные формы своих обладательниц. Но это не единственные сюрпризы, которые подготовили для нас известные кутюрье. В показах одежды для пляжного сезона четко прослеживаются несколько основных модных тенденций и по-настоящему трендовыми будут такие модели:

раздельные женские купальники с трусиками с завышенной талией;

бикини;

спортивные купальники;

сдельные варианты с очень глубоким декольте;

монокини;

трикини;

купальники халтер;

модели с прозрачными вставками;

модели с многочисленными разрезами и полосами;

купальники с кисточками, помпонами и бахромой;

кружевные купальники в стиле нижнего белья;

купальники с длинным рукавом.

Модные тенденции раздельных купальников

Современные дизайнеры стараются угодить женщинам с любым вкусом и телосложением. Именно поэтому тем, кто обращает внимание на стильные купальники летнего сезона 2017, есть из чего выбрать во всем разнообразии модных коллекций.

Купальники бандо

Как и прежде, купальники, в которых лиф больше напоминает ленту и не имеет бретелек, весьма популярны. Но такая модель подойдет девушкам с идеальной фигурой, поскольку скрыть мелкие недостатки в купальнике бандо будет невозможно.

Ретро-купальники

Этот тренд грядущего пляжного сезона подойдет девушкам с любой фигурой. Высокие плавки, выполненные в духе 50-х, плавно подчеркивают все изгибы женского тела, поэтому даже обладательницы мелких недостатков и пары лишних килограммов будут чувствовать себя в таких моделях очень комфортно. К тому же упомянутые женские купальники в ретро-стиле соответствуют всем современным тенденциям: здесь присутствуют и модные принты, и популярные прозрачные вставки, бахрома и прочие отделочные элементы.

Бикини

Тем девушкам, которые предпочитают гордо демонстрировать все достоинства своей фигуры, кутюрье предлагают красивые купальники бикини, декорированные бахромой, помпонами, ремешками и прочими аксессуарами. Такими они предстали в коллекциях Maaji, Silvia Ulson и Hammock.

Нашлось здесь место и для свадебных купальников, в которых самые смелые дамы готовы пойти под венец.

Купальники халтер

Популярен в пляжной моде этого сезона купальники 2017 и воротник халтер. Такой вариант купальника находится в тренде уже не первый раз. Но именно в нынешнем году он предстанет в разнообразном исполнении: здесь есть место и прозрачным вставкам, и ремешкам, и прочим трендовым элементам декора.

Модные тенденции сдельных купальников

Модели с глубоким и очень смелым декольте

Пожалуй, именно этот вариант сдельного купальника является наиболее актуальным в летнем сезоне 2017. Хотя, из-за глубокого декольте, такая модель станет не очень удачной для плаванья и активного отдыха. Но для спокойного отдыха или уютной пляжной вечеринки этот хит сезона подойдет как нельзя лучше. Чтобы подчеркнуть сексуальность женской фигуры, дизайнеры дополнили свои модели высокими вырезами по линии бедер.

Купальники в стиле нижнего белья

Модели, которые больше напоминают нижнее белье, стали еще одним трендом сезона модные купальники 2017. Дополненные кружевными вставками или полностью усеянные кружевом, они очень выигрышно представлены в коллекциях Lee + Lani, Filthy Haanz, Hot As Hell и прочих модных брендов.

Слитные купальники

Монокини

Этот вид купальников как нельзя лучше подойдет девушкам, которые предпочитают сдельные модели, но при этом хотят подчеркнуть изгибы своей фигуры. Модные варианты сезона 2017 предпочитают наличие вырезов различной глубины: от привычных изгибов по бокам, до макси величины, создающий иллюзию раздельного купальника. Это подчеркивается и важной деталью истинного монокини – совершенно оголенной спиной за исключением полосы, удерживающей лиф.

Трикини

Нынешние модели трикини – это сексуальные варианты с оригинальной соединительной полосой. Ею может быть как прозрачная вставка, эффектная драпировка, так и другие оригинальные способы декора. Трикини станут отличным вариантом для девушек и женщин, стремящихся скрыть мелкие недостатки фигуры, подчеркнуть талию и выигрышно подать свой бюст.

Стильные купальники для полных женщин

Обладательницы пышных форм иногда теряются, пытаясь разобраться, какой купальник лучше выбрать, чтобы выглядеть в нем максимально комфортно. Но современная мода легко решает такие вопросы, предлагая пышечкам модели, которые подчеркнут их женственность и особую красоту. И в сезоне модные купальники 2017 есть несколько тенденций, которые подойдут таким женщинам как нельзя лучше.

Раздельные купальники с особым кроем

Благодаря особенностям телосложения полненьких девушек и женщин, им подойдут раздельные купальники с высокими плавками и лифом на широких бретелях. Такие модели обладает хорошим поддерживающим эффектом, и визуально делают фигуру стройнее.

Закрытые купальники

Слитные модели купальников всегда особо выигрышно смотрелись на пышечках. Они втягивают фигуру и визуально стройнят своих обладательниц. А чтобы выбранные женские купальники были по-настоящему трендовыми, лучше выбрать себе вариант с актуальным принтом, или же выполненный из тканей различного цвета.

Купальник-платье

Еще один тренд для нехуденьких девушек, который не просто скроет лишний вес, а и сделает своих обладательниц удивительно женственными.

Как вариант, можно подобрать себе и купальник с юбочкой, которую всегда можно снять при желании.

Танкини

Модели с топом и трусиками тоже станут отличным выбором пышечек. Как и сдельные женские купальники, танкини визуально стройнят своих хозяек.

Втягивающие купальники

Если вы ищете стильные купальники, которые не просто визуально подкорректируют фигуру, а и заметно уменьшат объемы, то можете присмотреться к втягивающим купальникам. Такие модели созданы из специальных тканей, которые уменьшают размеры на пару единиц.

Купальники с юбочкой

Для полненьких женщин купальники 2017 представлены в довольно интересном тренде – с рюшами, напоминающими юбку. Такие модели добавляют игривости и если они выполнены в ассиметричном крое, визуально удлиняют фасон, а значит – дополнительно стройнят.

Купальники 2017 – общие тренды и тенденции

Если говорить о том, что вообще принесет нам сезон модных купальников в 2017 году, здесь выделяются несколько основных трендов.

Вырезы и прозрачные вставки

Такой вариант присутствует в моделях, не зависимо от кроя. Эффектные шифоновые вставки и различные вырезы позволили Aguaclara, Kai Lani, Lee + Lani и другим кутюрье создать по-настоящему красивые купальники.

Полосочки и завязочки

Тем девушкам, которые желают приобрести действительно стильные купальники, стоит обратить внимание на моделях с различным завязками и полосами. Они одинаково хорошо смотрятся как на моделях с раздельными элементами, таки на слитных купальниках.

Принты

Современные модные принты пляжного сезона – это различная абстракция, анималистика, цветочные мотивы и морская тематика. Такой тренд очень выделился в коллекциях Issa de' Mar, Revel Rey, Hot As Hell и Gottex.

Спортивные купальники

Если вы являетесь поклонницей активного отдыха даже в самую жаркую погоду и раздумываете, какой купальник лучше подобрать себе для этих целей, можете остановить свой выбор на чрезвычайно модных спортивных вариантах. Помимо удобного кроя и прочного лифа, такие модели выполнены из дышащих тканей, что позволяет коже испытывать важный комфорт, не смотря на то, как активно вы проводите свое время. О функциональности таких купальников позаботились Robb & Lulu, Mint Swim и Chromat.

Длинные рукава

Пожалуй, самый неожиданный и по-настоящему новый тренд в мире пляжной моды – это длинные рукава. Именно такими выглядят ультрамодные купальники 2017. Самые интересные варианты столь эффектных новинок продемонстрировали Rocky Gathercole, Luli Fama и Aguaclara.

Цвета

Фаворитами пляжного сезона 2017 станут бирюзовый, бежевый, оранжевый и классические черные и белые оттенки. Хотя, конечно, на купальниках присутствует и другая расцветка, которая выглядит не менее эффектно.

Юбочка

По сравнению с прошлыми сезонами, этот аксессуар в купальнике заметно утратил свои позиции. И все же юбочка присутствует в коллекциях некоторых именитых дизайнеров, а также является популярной в одежде для полных представительниц прекрасного пола.

Рюши

Этот тренд явно выделяется в коллекциях ведущих модельеров. Причем рюшами может быть украшен как верх, так и низ купальника.

Актуальными также будут купальники, вязанные крючком, а также те, в которых верх и низ представлены в разных оттенках.

В любом случае, на каком бы варианте вы не остановились при выборе купальника, главное понять одну важную закономерность, присутствующую во всех коллекциях пляжного сезона 2017: любой вариант такой одежды – это не просто необходимая вещь на пляже, это еще и способ самовыражения. Ведь в каждой современной модели присутствует намек на вечерний наряд и чувственность женской натуры. И пусть такие купальники не всегда практичны, они выгодно подчеркивают всю красоту представительниц прекрасного пола. А это ли не повод выбрать себе что-то из модных коллекций, дабы почувствовать себя королевой курортного сезона?