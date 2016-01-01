Если вы относитесь к тем представительницам прекрасного пола, кто разбирается в стиле и модных тенденциях, как раз самое время узнать о том, каким будет модное пальто весна 2017.

Если подытожить результаты всех показов именитых дизайнеров, то можно смело отметить несколько ключевых моментов, чтобы понять, чем выделяются весенние женские пальто 2017 года:

Короткими рукавами или полным их отсутствием;

Яркими, броскими цветами или их противоположностью – спокойными, мягкими оттенками;

Стилем оверсайз;

Макси - длиной;

Короткой длиной;

Мужским кроем;

Вышивкой и прочими декоративными элементами;

Клеткой;

Принтами;

Неизменной классикой.

Как видим, дизайнеры позаботились о том, чтобы удовлетворить запросы любой женщины. Каждая может выбрать себе модель по душе и для любого случая. Но чтобы не растеряться во всем этом дизайнерском разнообразии и точно для себя решить, что носить весной 2017, стоит присмотреться к модным тенденциям весеннего сезона более внимательно.

Модные пальто весна 2017 – тенденции

Оверсайз

Одежда, которая выглядит на один-два размера больше, появляется вот уже в нескольких сезонах подряд. Не обошлось без этого стиля и в весенних коллекциях 2017. Но простой крой уже перестал быть наиболее актуальным. Теперь пальто oversize подчеркивается какими-то значимыми отделочными элементами. У Reinaldo Lourenço , к примеру, такие фасоны разбавлены вставками из шифона по бокам, а Vassa Co сделал акцент на широкой контрастной вертикальной полосе.

Короткие рукава

Этот тренд заметно выделяется на фоне основных тенденций. И если вам непременно хочется купить по-настоящему модное весеннее пальто 2017, то без коротких рукавов не обойтись. Что касается фасонов, то беспроигрышным вариантом станут прямые, А-образные и приталенные силуэты. Отлично сочетаются такие модели с длинными перчатками, которые словно продолжают рукав верхней одежды. Этот тренд стал фаворитом коллекций Gvantsa Janashia, Marni, Ulyana Sergeenko, Diana Kvariani.

Отсутствие рукавов

Тематика кроя и длины рукавов оказалась настолько популярной у ведущих модельеров, что они решили создать модели пальто весна 2017 в стиле «а-ля жилет». Причем сделали они это настолько удачно, что сама верхняя одежда не утратила своей первоначальной элегантности и утонченности. Хотя, конечно, такие фасоны больше подойдут к более поздней весне и даже к лету. Ведь в холод отсутствие рукавов может создать ожидаемый дискомфорт. Но, не смотря на то, что такие модели нельзя отнести к самым функциональным, выглядят они очень эффектно. Да и сочетать пальто без рукавов можно с любой обувью и одеждой. Ввиду своего кроя, они будут хорошо и к месту смотреться даже с босоножками. О том, с чем лучше сочетать пальто-жилеты, расскажут коллекции Rachel Zoe, Schiaparelli и Sportmax.

Кейпы

Не обошлось в нынешнем сезоне и без кейпов. Эти полупальто-полунакидки без рукавов, не смотря на лаконичность и простоту кроя, выглядят очень элегантно и женственно. Особенно выигрышно они представлены в коллекции модные пальто весна 2017 Вероники Этро. Дизайнер смогла внести изюминку в этот предмет верхней одежды благодаря этно мотивам, звучащим в каждой модели.

Макси длина

Не смотря на то, что пальто длиною в пол выглядит не очень практично, дизайнеры решили придать им другие важные достоинства. Мега длинные модели пальто весна 2017 выглядят весьма стильно и подчеркивают красоту фигуры своей обладательницы. Чтобы угадать с фасоном верхней одежды такого кроя, стоит учесть, что прямые и приталенные силуэты подойдут высоким и стройным девушкам, а вот желающим скрыть свои некоторые недостатки, лучше присмотреться к популярному стилю оверсайз. Что касается тканей, то в дизайнерских коллекциях длинные модные пальто весна 2017 выполнены из кашемира, денима, мягких материалов и тканей с необычной текстурой. Такими они вышли на подиумы от Givenchy, Alexis Mabille, Ulyana Sergeenko, Temperley London и Simonetta Ravizza.

Пальто мужского кроя

Уже не один сезон подряд стиль милитари является довольно востребованным трендом. Отличается мужским кроем и пальто женское весна 2017. Но чтобы сделать его по-настоящему эффектным в этом сезоне, лучше подобрать модель с широким двубортным воротником или же с воротником стойкой. Актуальным является, также, наличие блестящих пуговиц, пояса с пряжкой, погонов на плечах и прочих заметных акцентов. Bally, Alexandre Vauthier, и Maiyet удалось создать модели пальто весна 2017 по-настоящему элегантными, не смотря на наличие явных грубых элементов в крое.

Полупальто

Еще одним заметным хитом сезона модные весенние пальто 2017 является модель, напоминающая пиджак. Чтобы угадать с фасоном и быть в тренде, лучше присмотреться к верхней одежде прямого силуэта. Она может быть на пуговицах или же просто завязываться поясом. О том, с чем лучше комбинировать полупальто, расскажут коллекции Christian Dior, Armani Prive, Maison Margiela и Yiqing Yin.

Классика

Если вы из тех людей, которые ценят пальто в классическом исполнении, но, все же, присматриваетесь к тому, что носить весной 2017, можете остановить свой выбор на классическом пальто белого цвета. Именно белый – фаворит среди других оттенков в сезоне весна 2017, когда речь идет о классике. Актуальны, также насыщенный синий и сиреневый оттенки.

Блестящие ткани

Отличается весеннее пальто 2017 и тканями. Причем здесь тоже можно выбрать себе материал по душе. Коллекции ведущих дизайнеров сумели преподнести блеск каждой модели совершенно по-разному. Встречаются у них как яркие, вызывающие оттенки, так и сияние спокойных, приглушенных тонов. Miu Miu, Jean Paul Gaultier и Christopher Kane рекомендую в своих коллекциях сочетать блестящие пальто с одеждой и аксессуарами, не привлекающими к себе внимание. Акцент в образе должен быть исключительно на блеске верхней одежды.

Стеганое пальто

Утепленные модели пальто весна 2017 – это воздушные и даже объемные силуэты. Дизайнеры так увлеклись фасонами из стеганого материала, что некоторые предметы верхней одежды больше напоминают одеяла. Но это не портит общего впечатления, скорее, наоборот. Многие представительницы прекрасного пола уже оценили преимущества данного пальто, способного защитить в холодную и ветреную погоду.

Деним

Пальто из этого материала нельзя в нынешних коллекциях отнести к разряду торжественных предметов одежды. Но на каждый день этот вариант точно подойдет. Выполненное с учетом требований современной моды и в духе минимализма, пальто из денима навевает воспоминания об ушедших 90-х. Именно таким оно появилось на показах Véronique Leroy.

Кожаные и замшевые пальто

Эпатажность и экстравагантность, утонченность и невероятная смелость – все это звучит в каждой модели из кожи или замши от ведущих дизайнеров. Причем многие модельеры решили сделать акцент на чем-то одном. Saks Potts и Elena Burenina представили пальто без воротника, которое хорошо подойдет для деловых встреч. А вот Daria Bardeeva и Balmain сделали ставку на моделях для светских мероприятий. Как и Nina Ricci вместе с Longchamp, представившие миру изысканные кожаные пальто. Ну, а замшевые модели весьма гармонично вписались в коллекцию Bottega Veneta, который разбавил грубость материала лаконичными кожаными вставками.

Вельвет

Отличительной чертой в коллекциях ведущих модельеров является фасоны пальто грубого, мужского кроя. Эффектно подчеркивающие хрупкость своей обладательницы, такие модели, все чаще, стали выполнятся из вельвета. Чтобы выбрать ультрамодный вариант, стоит присмотреться к вельветовому пальто синего или фиолетового цвета. А вот комбинировать такие фасоны лучше с нежной одеждой, выполненной из мягкой ткани – шелка, кружев и прочих материалов.

Бархат

Еще один тренд, к которому стоит присмотреться. Dior, к примеру, представил миру пальто, в котором каждая девушка может почувствовать себя настоящей принцессой. А Alberta Ferretti – пальто простого кроя и силуэта.

Кашемир

Мягкий и утонченный материал прочно вошел в модный мир верхней одежды. Десятилетиями он покоряет подиумы, подчеркивая изысканность и элегантность каждой женщины. Не обошлось без кашемира и весной 2017. Современные модели – это пальто до середины бедра и даже ниже, разбавленные откладными воротниками и широкими лацканами. Настоящим хитом стала горжетка, которая создала гармоничный дуэт с кашемировым пальто в сезоне весна 2017.

Мех

Меховые вставки в тренде уж не один сезон. Украшают они и пальто женское весна 2017. Причем акцент из меха делается на воротниках, рукавах, снизу и даже по всей поверхности верхней одежды. Что касается расцветки меха, то помимо приглушенных, спокойных тонов, встречаются и более вызывающие оттенки. Весьма неожиданные решения цветовых вариаций встречаются у Sportmax, Schiaparelli и Bouchra Jarrar.

Принты

Рисунки на верхней одежде тоже довольно популярны. Но, чтобы выбрать по-настоящему модные пальто весна 2017, лучше присмотреться к геометрическим узорам, анималистике, абстракции, различной мозаике и, конечно же, клетке. Оттенки, размеры и расположение рисунков встречаются абсолютно разные. Очень эффектные принты представлены в коллекциях Dice Kayek, Valentino и Mary Katrantzou. Причем дизайнеры не просто создали подходящие фасоны с указанной расцветкой. Теперь в пальто расставлены нужные акценты. Altuzarra, к примеру, разбавил анималистику и клетку красным кружевом. А Creatures of The Wind оттенил клетчатые мотивы белым рисунком, напоминающим утонченные перья сказочной птицы.

Полосатые пальто

Еще одним хитом весеннего сезона 2017 является наличие на верхней одежде контрастных горизонтальных полос. Совмещенные со стилем оверсайз, такие модели, буквально, заполонили подиумы.

Вышивка и аппликация

Весенние пальто нынешнего сезона заставляют «расцветать» представительниц прекрасного пола. Эффектная вышивка украсила показы от Valentino, Anya Hindmarch, Artem Klimchuk и Kate Spade. Здесь присутствуют, как упомянутые выше рисунки с геометрическими формами и прочими фигурами, так и целые пейзажи с птицами, цветами и прочими дарами природы. А в коллекциях Rodarte вышитые узоры подчеркиваются металлической фурнитурой.

Пальто-халаты

Несомненным фаворитом дизайнеров и заядлых модниц остается пальто-халат. Такой фасон заявил о себе еще в прошлых сезонах и прочно вошел в мир модной и удобной верхней одежды. Jonathan Simkhai, Band of Outsiders и Lacoste предлагают носить свои модели, как плотно запахнутыми, так и небрежно спущенными с плеч.

Модные пальто весна 2017 – актуальный цвет

Если подытожить результаты всех показов, можно смело сказать, что в моде абсолютно любой цвет. Но когда вы стремитесь приобрести нечто ультрамодное, тогда стоит присмотреться к оранжевому и красному оттенку. Хотя актуальны также: персиковый, шоколадный, розовый и желтый цвета. Фаворитом сезона является и синий цвет, причем, разных оттенков. Необычно, также, выглядит фиолетовый в сочетании с клеткой.

Ну, а если выделить основной ключевой момент во всех трендах весеннего сезона 2017, можно смело сказать, что в моде – абсолютно все. И ,выбирая себе подходящий фасон пальто, стоит не просто присмотреться к моделям ведущих дизайнеров, а найти то, что действительно подойдет именно вам. Благо гуру современной моды позаботились о том, чтобы удовлетворить любые женские вкусы и капризы. Но принимая решения, помните о том, что пальто должно не только быть модным и подчеркивать вашу индивидуальность, вы должны чувствовать себя в нем абсолютно комфортно. И тогда вы будете уверены в том, что сделали единственно правильный выбор.