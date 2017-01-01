Коллекция бренда Slavyanskaya весна 2017

Новая коллекция платьев на весну 2017 бренда Slavyanskaya уже поступила в магазины. Покупателей встречает взвешенный выбор цветов и форм, утонченное чувство стиля, романтика классических образов 70-х, осмысленная дизайнером сквозь призму 17-го года ХХI столетия.

Приглушенно-благородная гамма мягкого желтого, нежно-голубого, бордового явственно определяет склонность дизайнера к классическим образам и уважению к женской красоте. Среди моделей на новый сезон нет ни задиристого и вызывающего красного, ни пронзительного желтого – цвета с тенденциями к пастельным гаммам гармонируют со струящимися платьями в пол, которые подойдут чувственным романтическим натурам, не чуждым классической поэзии и живописи. Аккуратные и уместные декоративные решения в сочетании с качеством кроя и ткани в новой весенней коллекции Slavyanskaya определяют узнаваемый авторский стиль бренда.

«В новой коллекции на весну 2017 года мы постарались выразить наше уважение к женщине, ее врожденному благородству, чувству стиля и гармонии, которое не зависит от экономических и политический реалий нашего времени, - рассказывает один из двух создателей бренда Ирина Славянская. – Основу коллекции составляют платья, которые всегда занимают особое место в наших линейках. Помимо этого покупатели найдут в коллекции весна 2017 юбки и блузки, которые позволят девушкам заметно «раскрасить» и оживить их традиционные образы на каждый день».

Марка Slavyanskaya основана в Краснодаре в 2015 году. Основатели марки – Ирина Славянская и Александра Фоменко, успешный и взаимодополняющий дуэт мамы и дочери. Коллекции бренда Slavyanskaya выпускаются 4 раза в год – весной, летом, осенью и зимой. Особое место в каждое коллекции занимает платье, которое стало настоящей визитной карточкой бренда. Покупатель одежды Slavyanskaya – современная городская образованная девушка, которая имеет возможность выбора и стремится к подчеркнутой индивидуальности собственного образа.