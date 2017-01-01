20 лет вместе: Юлия Меньшова и Игорь Гордин отметили семейный юбилей

В конце июня отметила свой 20-ти летний юбилей одна из самых красивых и крепких российских звездных пар — Юлия Меньшова и Игорь Гордин. Двадцать лет назад родилась их семья, которая со временем пополнилась еще двумя прекрасными детьми. Юлии и Игорю действительно есть, чем гордиться.

В честь праздника Юлия поделилась с поклонниками в Instagram личным семейным снимком c собственной свадьбы. На фото запечатлен очень трогательный момент нежного поцелуя, только что зародившейся семейной пары. Союз молодых оказался прочным и плодотворным, что к сожалению, нечасто можно наблюдать среди семей знаменитостей. Сама Юлия признается, что прожить 20 лет в замужестве не так-то просто. Со многими юношескими иллюзиями в процессе жизни пришлось проститься, но в реальности, жизнь наполнена романтикой и яркими красками не меньше, чем в мечтах.

Поздравляем Юлию Меньшову и Игоря Гордина с двадцатилетним юбилеем совместной жизни. Желаем счастья и дальнейших успехов.