5 лучших свадебных платьев знаменитостей 2017

Свадьба является по-настоящему волнующим событием: обеты любви, приглашение гостей, выбор места празднества и прочие моменты. Не последнее место в списке важных свадебных дел занимает платье невесты. А если это платье знаменитости, то здесь нужно очень постараться, чтобы удивить не только приглашенных людей, а и весь мир. Какие же подвенечные наряды звезд стали самыми запоминающимися за прошедшие полгода?

Платье Алены Красновой

Не так давно прекрасная соседка по даче Никиты Преснякова, а теперь его законная супруга, продемонстрировала красоту трех платьев на свадебном торжестве. СМИ активно обсуждают наряды Алены, автором которых стала Юлия Прохорова. Что же, трудно не согласиться с тем, что платья удались. Жена Никиты Преснякова в них просто великолепна.

Платье Пиппы Мидлтон

Сестра герцогини Кембриджской произнесла брачные клятвы своему избраннику Джеймсу Мэтьюзу в мае нынешнего года. Ее свадебное платье от Джайлза Дикона исполнено спокойного аристократического шика.

Наряд Миранды Керр

Автором платья супермодели является дизайнер Dior. Простое, утонченное и украшенное снежно-белыми аппликациями, платье выполнено в стиле 50-х и оно эффектно подчеркивает красоту Миранды.

Убранство Виктории Сваровски

Платье наследницы легендарного бренда Swarovski поражает своим великолепием. Разукрашенное 500 тысячами кристаллов и весом в 46 кг, оно выглядит роскошно и очень изящно. Дизайнером шедевра стал Майкл Синко (Дубаи), а стоимость его — миллион долларов.

Платье Виты Сидоркиной

Автором платья знаменитой модели стал Зухаир Мурад. Нежное платье с пышными юбкой и шлейфом Вита надела на торжественную часть свадьбы. А вот для празднества она сняла многочисленные юбки и подъюбники, и осталась в том же платье, которое превратилось в нежный кружевной наряд.