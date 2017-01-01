Актриса Мария Кожевникова стала многодетной мамой

Популярная актриса, звезда сериала «Универ» - Мария Кожевникова на днях стала многодетной мамой! В одном из перинатальных центров столицы актриса родила третьего малыша. Пол ребенка сама Мария предпочитает пока не раскрывать, но по данным некоторых источников актриса стала счастливой мамой третьего сыночка. Сейчас новоиспеченная многодетная мама и новорожденный малыш уже дома.

Мария Кожевникова на протяжении практически всех 9 месяцев ожидания малыша старалась не афишировать свое интересное положение. О скором прибавлении в семье актрисы стало известно благодаря ее близкой подруге, которая не только поделилась новостью с общественностью, но и рассказала о самочувствии актрисы в столь непростой для нее период.

Сейчас актриса восстанавливается после родов и принимает поздравления от близких, родных и друзей.

Присоединяемся ко всем теплым словам и пожеланиям в адрес Марии Кожевниковой и ее супруга Евгения Васильева. Поздравляем с рождением малыша, желаем здоровья и семейного уюта!