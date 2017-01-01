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Алек Болдуин собирается стать отцом в пятый раз

Супруга Алека Хилария опубликовала 3 ноября в Инстаграмме семейное фото  и поделилась радостной новостью — семейство Болдуин находится в ожидании четвертого ребенка.


На трогательном снимке Хилария находится в окружении своего мужа Алека и троих их общих детей: Рафаэля, Леонардо и Кармен.

алек и хилария болдуин
В публикации Хилария сообщила о том, что они ждут малыша следующей весной и хотят, на днях, сообщить своим детям, кто у них будет: мальчик или девочка.


Кстати, и Алек поделился радостной вестью на своей страничке. Свою публикацию он подписал так: «И вот, снова….».

алек и хилария болдуин

Для него это уже будет пятый ребенок. Ведь, помимо детей с Хиларией, у него есть 22-летняя дочка от Ким Бесингер — Айерленд.

айерленд болдуин
 

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