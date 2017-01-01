Алек Болдуин собирается стать отцом в пятый раз

Супруга Алека Хилария опубликовала 3 ноября в Инстаграмме семейное фото и поделилась радостной новостью — семейство Болдуин находится в ожидании четвертого ребенка.



На трогательном снимке Хилария находится в окружении своего мужа Алека и троих их общих детей: Рафаэля, Леонардо и Кармен.



В публикации Хилария сообщила о том, что они ждут малыша следующей весной и хотят, на днях, сообщить своим детям, кто у них будет: мальчик или девочка.



Кстати, и Алек поделился радостной вестью на своей страничке. Свою публикацию он подписал так: «И вот, снова….».

Для него это уже будет пятый ребенок. Ведь, помимо детей с Хиларией, у него есть 22-летняя дочка от Ким Бесингер — Айерленд.



