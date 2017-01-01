Яна Рудковская и Евгений Плющенко обвенчались

Пятнадцатого сентября в одном их храмов столицы обвенчалась одна из из самых известных пар российского шоу-бизнеса — знаменитый фигурист Евгений Плющенко и его не менее знаменитая жена продюсер Яна Рудковская. Пара счастлива вместе уже целых десять лет, восемь из которых прожили в официально зарегистрированном браке. Настало время сделать очередной серьезный шаг, к которому морально пара уже была готова. Несмотря на финансовое благополучие, молодые не захотели делать шоу из церемонии венчания, пригласив только самых близких людей. Ведь венчание - это настоящее таинство, радость которого хочется разделить в первую очередь с родными людьми. Сама церемония прошла в узком кругу близких для семьи людей. Немногим позже пара устроила грандиозную вечеринку в честь праздника, позвав на банкет весь цвет российского шоу-биза.

Поздравляем Евгения Плющенко и Яну Рудковскую с таинством венчания. Желаем супругам семейного счастья и благополучия.