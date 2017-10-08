Анджелине Джоли ювелир посвятил колье с сапфирами

Уже давно ювелир-британец Роберт Прокоп испытывает теплые дружеские чувства к знаменитой актрисе и меценату Анджелине Джоли. В 2010 г. творец украшений создал целую коллекцию своих ювелирных изделий, которую назвал «Стиль Джоли» (Style of Jolie). И вот теперь он снова сделал ее своей музой.

Колье с символическим названием «Звезда Джоли» (Star of Jolie), потрясает своим богатством и красотой. Самый крупный во всем мире черный сапфир весом в 888 карат Роберт расположил в центре дорогого украшения, а более мелкими 70 сапфирами (общим весом в 105 карат) он подчеркнул великолепие главного камня. Драгоценные камни Прокоп оттенил 18-каратным розовым золотом. Стоимость такого шедевра составляет 5 млн. долларов и колье уже поступило в продажу.