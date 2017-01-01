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Японский модельер демонстрирует особую технику создания одежды из вторсырья

В рамках текущей Недели моды дизайнеры пытаются по-особому показать свой почерк при создании моделей. «Изюминкой» Юима Наказато, к примеру, является техника пошива одежды, которой умеет владеть только он один.

Юима Наказато
Дизайнер и ранее показывал свои необычные навыки моделирования. Так, он уже известен тем, что печатает одежду на 3-D принтере (в недавнем прошлом Юима стал автором костюмов для Леди Гаги и Ферджи). Теперь же он представил коллекцию скафандров из переработанных материалов: парашютов, автомобильного снаряжения и прочее.

Юима НаказатоЮима Наказато

Юима НаказатоЮима НаказатоЮима НаказатоЮима НаказатоЮима НаказатоНо на этом сюрпризы от Наказато не заканчиваются. Верхняя одежда и соединяется по-особому. Все модели созданы без швов, а модульные части одежды соединяются между собой с помощью специальных застежек. Этот способ соединения деталей держится дизайнером в строжайшем секрете и как раз сейчас он занимается оформлением патента на свои уникальные разработки в сфере моделирования. 


 

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