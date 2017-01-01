Бейонсе показала идеальную фигуру через 2 месяца после родов

12 июня нынешнего года известная певица родила двойню: Сэра и Руми Картер. И уже 7 августа она вышла в свет в наряде, породившем массу слухов: успела ли похудеть певица после рождения детей?

Впервые выйти в свет после родов Бейонсе решила со своей старшей дочерью пятилетней Блю Айви. Вместе они отправились на концерт Кендрика Ламарра. Именно тогда вездесущие папарацци бросили все свои силы на то, чтобы узнать, в каком состоянии фигура знаменитости и насколько она изменилась после рождения двойняшек.

Чтобы избавиться от постоянных расспросов и пресечь всевозможные догадки, певица сама опубликовала свежие фото со своей фигурой в сети. Эти снимки доказывают, что фигура Бейонсе остается великолепной, как и прежде.

О том, как именно королеве Би удалось так быстро и эффективно привести себя в форму, не разглашается, но у нас есть парочка эффективных методов восстановления фигуры после родов, которые ты можешь взять на вооружение: Фитнес для груди и Гимнастика для плоского живота.

Что же касается планов звезды на будущее, инсайдеры утверждают, что к работе она возвращаться пока не собирается. Вместо этого, певица полна решимости посвятить себя семье.